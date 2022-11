Collecte des déchets ménagers : la MEL engagée pour accompagner ce changement et apporter des solutions

Alors que le jour de collecte des déchets ménagers a changé pour la quasi-totalité des communes de la Métropole Européenne de Lille, depuis le 7 novembre, la MEL a organisé un point d’étape avec les journalistes, le mercredi 16 novembre après-midi, en présence de Régis Cauche, Vice-Président de la MEL en charge de la propreté de l’espace public – prévention, collecte, traitement, tri et valorisation des déchets.

De nouvelles pratiques de collecte des déchets ménagers pour répondre aux ambitions de la MEL :

La Métropole Européenne de Lille a en charge la prévention de la production des déchets ménagers et assimilés. Elle assure également la collecte, le tri et la valorisation des déchets. Forte de ses 1,2 million d’habitants, la Métropole a collecté et accueilli dans ses équipements environ 650 000 tonnes de déchets chaque année, entre 2017 et 2020, soit 550 kilos par an et par habitant. Le budget de gestion des déchets est aussi le deuxième plus gros poste de dépenses de la MEL avec près de 170 millions d’euros annuels.

Un nouveau marché de collecte en porte-à-porte des déchets ménagers de la MEL, hors Lille intramuros, d’une durée de sept ans, est entré en vigueur le 1er novembre 2022. Dorénavant, ce sont deux prestataires : Esterra, pour le secteur Nord-Est de la Métropole et Deverra pour le secteur Sud-Ouest. Ce contrat couvre près de 1 million d’habitants de la Métropole et une importante zone géographique. Par ailleurs, il est le plus important de France.

Ce changement d’envergure répond à plusieurs impératifs :

Mieux collecter les déchets

Améliorer le service rendu aux usagers par la propreté des espaces publics à l’issue des opérations de ramassage et par le remisage des bacs de collectes devant le domicile des usagers

Mettre en place le tri sur les marchés de plein air dont notamment les biodéchets

Avec ce changement, la Métropole a dû réorganiser ses tournées de collecte sur 5 jours, au lieu des 6 jours qui prévalaient jusque-là sur l’ensemble du territoire. En effet, le renouvellement des marchés publics de la MEL est aussi l’occasion de répondre à des demandes des usagers, comme le décalage des horaires le matin, ou encore l’arrêt des collectes le samedi. Ce changement vise aussi à satisfaire les besoins d’organisation des agents des prestataires.

Des dysfonctionnements pour lesquels les prestataires de la MEL se sont engagés à apporter des solutions rapidement :

La Métropole Européenne de Lille est pleinement mobilisée pour accompagner tous les Métropolitains dans ce changement conséquent.

Les prestataires ont diffusé dans les boîtes aux lettres un calendrier de collectes aux usagers, avec toutes les informations pratiques. Les nouveaux calendriers de collectes sont en vigueur depuis le 7 novembre. Après 7 jours ouvrés et malgré un mouvement de grève nationale interprofessionnelle le 10/11 et un jour férié le 11/11, la majorité des circuits de collectes a pu être honorée par les prestataires.

Dans cette période, les dysfonctionnements identifiés, dans les deux secteurs Nord-Est et Sud-Ouest, relèvent de différentes raisons :

L’absence d’information des usagers en raison d’un retard de distribution des calendriers par les prestataires dans certains secteurs

L’indisponibilité de certaines bennes de collectes spécifiques dites bi-compartimentées

L’apprentissage toujours en cours des nouveaux jours et des circuits de collectes pour les agents des sociétés Esterra et Deverra

Sur les éventuelles difficultés rencontrées depuis lundi 7 novembre, plusieurs éléments sont à prendre en compte également :

Un changement dans les tournées qui nécessite un temps d’adaptation des équipes

Des usagers qui n’ont pas sorti leurs bacs aux nouveaux jours et heures de collecte

Une absence de certains équipages, liée à la grève du 10 novembre ou au jour férié du 11 novembre

Désormais, les collectes sont réalisées sur l’amplitude horaire 6h-22h. Les tournées vont s’ajuster au fur et à mesure avec l’appropriation des bons réflexes par les Métropolitains, autant que la maîtrise des jours de collecte.

Des actions correctives sont mises en place par les deux prestataires, Deverra et Esterra, pour améliorer la situation. Aujourd’hui, le taux de collecte honoré est de 95 % dans la métropole et les dysfonctionnements relevés vont se réduire progressivement.

La Métropole Européenne rappelle qu’en cas d’interrogation ou de demande relative à la collecte des déchets ménagers, les métropolitains sont invités à la contacter par téléphone au 0 800 711 771 du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (appel et service gratuits) ou par e-mail à l’adresse contact-dechets@lillemetropole.fr

Face au nombre conséquent de demandes depuis le 7 novembre, la MEL a déployé les moyens nécessaires pour que tout usager puisse obtenir les réponses d’un interlocuteur dédié d’ici à la fin de semaine.

Par ailleurs, pour accompagner cette évolution, chaque usager (hors habitat collectif) peut consulter les jours de collecte des déchets ménagers selon son lieu d’habitation. Pour cela, il suffit de se connecter à l’adresse : collectedechets.lillemetropole.fr en indiquant le numéro, la rue et la ville pour accéder au planning de collecte. Les usagers en habitat collectif doivent se rapprocher de leur bailleur et syndic de copropriété afin de connaître les jours de collecte des déchets ménagers.

La Métropole Européenne de Lille a adopté en avril 2021 son schéma directeur des déchets ménagers et assimilés (SDDMA). Ce cadre général fixe des objectifs, des nouvelles modalités de tri et de collecte et prévoit la modernisation des équipements de traitement. En 2030, le poids des poubelles devra ainsi être réduit de 15% par rapport à 2010 et 2/3 des déchets collectés devront être valorisés. Avec son schéma directeur, la MEL réaffirme son engagement pour l’économie circulaire avec un budget d’investissement de 81,5 millions d’Euros d’ici 2026. Pour en savoir plus : https://www.lillemetropole.fr/dechets