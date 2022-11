Volkswagen rassemble les fans des Bleus à l’occasion du Mondial

Volkswagen est Partenaire Electromobilité de l’Equipe de France de Football. En cette période inédite, la première fois que le Mondial se déroule en hiver, Volkswagen souhaite rassembler les fans des Bleus en leur apportant avant l’heure ce qu’il y a de plus fédérateur et chaleureux en cette fin d’année, à savoir : Noël ! Une thématique parfaitement en phase en termes de rassemblement et de festivité ! Volkswagen proposera des animations en amont et pendant la compétition.

Avant la compétition : nos ID. apportent des messages d’encouragement aux Bleus

Avec ce dispositif, Volkswagen propose aux supporters des Bleus d’inscrire leurs messages d’encouragement aux joueurs sur des véhicules de la gamme ID. Ces messages seront ensuite révélés aux joueurs lors de leur arrivée à Clairefontaine le 14 novembre prochain. Sam Foot X est allée à la rencontre de 4 clubs amateurs pour permettre aux jeunes licenciés de dédicacer deux voitures : un après-midi avec des animations foot et goûter était organisé pour les enfants début novembre. Un live YouTube le 9 novembre, animé par Today it’s Football, permettra à tous de participer en vue de gagner de nombreux cadeaux, et surtout, de voir leurs messages inscrits sur un ID. Buzz. Ce live sera ouvert à tous sur le compte YouTube VW le 9 novembre à 19h, soit peu de temps avant l’annonce de la sélection de Didier Deschamps sur TF1.

Pendant la compétition : le calendrier de l’Avent

Que serait un Noël sans le Calendrier de l’Avent ? Volkswagen, en collaboration avec la FFF, crée son propre Calendrier de l’Avent qui sera animé en fil rouge durant la compétition, du 1er jour jusqu’à la finale. Ce dernier sera disponible en digital sur noel.volkswagen.fr et en concession avec des étoiles cachées dans les véhicules de la gamme ID. Le principe est simple : ouvrir l’étoile du jour et participer au tirage au sort.

C’est l’occasion pour les fans de l’Equipe de France, chaque jour, de gagner des maillots, des Xbox, un week-end VIP en ID. Buzz, et de nombreux autres cadeaux. Et parce qu’un « gros lot » clôture toujours un Calendrier de l’Avent, toute personne ayant ouvert une case au moins une fois en concession sera éligible à un tirage au sort national le 18 décembre pour tenter de remporter un Volkswagen ID.4 ! De nombreuses animations seront également mises en place au sein des concessions de la marque Volkswagen (jeux, diffusion de matchs, etc.), spécialement décorées aux couleurs de l’Equipe de France et de la thématique de Noël.

Un objet collector dévoilé le 22 novembre

Avec le support des Bleus, Volkswagen a décidé de créer l’objet collector du supporter en hiver. Celui-ci sera révélé en vidéo sur TF1 à la mi-temps du match de l’Equipe de France face à l’Australie le 22 novembre prochain. Cet objet collector fera bien évidemment partie des lots à gagner dans le calendrier de l’Avent.