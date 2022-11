Les Prothésistes Dentaires Français interdits de s’afficher dans le métro

Alors que s’ouvre le salon Made In France (MIF)10-13 novembre auquel participent les artisans prothésistes dentaires français, ces derniers sont interdits de s’afficher dans le métro.

Alors que les prothèses dentaires importées de Chine, de Turquie et de Madagascar atteignent en 2021 des niveaux record jamais connus (jusqu’à 51 % d’augmentation de chiffre d’affaires pour les premiers importateurs en 2021), des centaines de milliers de voyageurs ne verront pas cette publicité dans le métro parisien lors du salon Made In France (MIF).



La régie publicitaire des transports de la RATP (Médiatransport) dans une réponse considère que les prothésistes dentaires ne peuvent pas communiquer auprès du grand public selon l’Article L 4161-2 du Code de la Santé Publique.



Cet article du CSP ne concerne que les Chirurgiens-Dentistes et non les Prothésistes Dentaires artisans.



Nous sommes dans l’incompréhension alors que les Prothésistes Dentaires Français sont bien présents au salon MIF.



La communication sur les valeurs de l’Artisanat français voulue par l’ensemble des Prothésistes Dentaires ne doit pas subir des pressions quelles qu’elles soient.