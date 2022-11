Nissan devient partenaire de la Fête des Lumières 2022

A l’occasion de l’édition 2022 du grand rendez-vous lyonnais, Nissan France et son réseau s’associent pour la première fois à la Fêtes des Lumières. La marque et ses concessionnaires deviennent en effet mécènes et donc partenaires de cet événement artistique, gratuit, populaire, transgénérationnel et rassembleur. La Fête des Lumières se tiendra cette année du 8 au 11 décembre 2022.

Avec son fort ancrage local, la Fête des Lumières est une institution qui jouit d’une forte notoriété à l’International, tant la programmation éclectique met en lumière les artistes reconnus, les collectifs incontournables et les jeunes talents prometteurs au travers d’installations et de spectacles visuels et interactifs de grande qualité dans l’agglomération lyonnaise.

Voilà 170 ans que les Lyonnais accrochent des « Lumignons » à leur fenêtre chaque 8 décembre. Une tradition qui fait écho aux lanternes japonaises tōrō, l’un des marqueurs forts de l’imaginaire nippon.

La lumière est en effet très présente dans la culture japonaise. Elle met en exergue l’essentiel, magnifie l’existant et éclaire certaines valeurs cardinales de l’identité japonaise qui définissent l’ADN de Nissan.

Le soutien qu’apporte aujourd’hui la marque à ce grand rendez-vous de la vie culturelle et sociale lyonnaise apparaît naturel, tant « lumière » et « électricité » sont aujourd’hui liées. A l’heure où Nissan accélère en effet son électrification, ce mécénat avec la Fête des Lumières revêt même une portée toute symbolique.

Retrouvez le programme de cette édition sur le site officiel de l’événement : https://www.fetedeslumieres.lyon.fr/