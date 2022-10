BMW Motorrad et les roadsters animés par un moteur boxer – une success story depuis que près de 100 ans

Que ce soit sur des routes de campagne sinueuses, sur des cols alpins vertigineux, lors d’une virée avec un passager ou lors d’une petite balade relaxante après le travail, la BMW R 1250 R brille par son agilité, son confort et la performance du moteur boxer originel. Aujourd’hui, BMW Motorrad a doté la R 1250 R de nouveaux équipements de série et de nouvelles options pour un plaisir encore plus intense au guidon de son roadster.

Comme auparavant, le légendaire moteur boxer bicylindres assure une poussée constante. Il dispose toujours d’une cylindrée de 1 254 cm3 et génère, tout en répondant à la norme EU5 actuelle, une puissance de 100 kW (136 ch). Grâce à la technologie BMW ShiftCam, qui permet l’ajustement des temps de calage et de la levée des soupapes à l’admission, il fournit une puissance élevée sur toute la plage d’utilisation, un fonctionnement extrêmement souple et silencieux, ainsi que des valeurs de consommation et d’émissions remarquables.

Dynamic Traction Control (DTC) et nouveau mode de pilotage « ECO » de série. Modes de pilotage Pro et système de régulation du couple de frein moteur (MSR) en option.

Le contrôle automatique de stabilité DTC de série assure un haut niveau de sécurité grâce à une excellente poussée. Le nouveau mode « ECO », proposé de série, aide le pilote à voyager le plus économiquement possible.

Ce mode permet au pilote d’utiliser la technologie BMW ShiftCam innovante de manière à obtenir une autonomie maximale. En mode ECO, le pilote est encouragé à rouler le plus économiquement possible avec une accélération douce et une limitation modérée du couple moteur. En mode ECO, l’écran couleur TFT affiche l’efficience dans la partie supérieure. Si vous souhaitez obtenir des performances maximales, par exemple pour doubler, le bouton de mode de pilotage peut être utilisé pour passer rapidement et facilement à un autre mode plus adapté à la situation.

La nouvelle R 1250 R peut être équipée de l’option Modes de pilotage Pro. Cette dernière permet, entre autres, de disposer de modes de pilotage supplémentaires configurables individuellement (Dynamic et Dynamic Pro). En utilisant la fonction de présélection des modes de pilotage, le pilote peut régler individuellement les modes sur le bouton prévu à cet effet. Le système de régulation du couple de frein moteur (MSR) est un autre nouveau composant de l’option Modes de pilotage Pro. Il peut être utilisé pour éviter en toute sécurité les conditions de conduite instables qui peuvent se produire en roue libre ou lors d’un rétrogradage.

BMW Integral ABS Pro et Dynamic Brake Control (DBC) de série.

En tant que roadster sportif accessible, la BMW R 1250 R, dans sa dernière édition, est équipée de série du BMW Integral ABS Pro. Il s’agit d’un système de freinage qui offre encore plus de sécurité notamment dans les virages. Dans le cadre de l’option « Modes de pilotage Pro », le Dynamic Brake Control (DBC) assiste en outre le pilote lors des manœuvres de freinage d’urgence. Le DBC augmente la sécurité lors du freinage, même dans des situations difficiles, en évitant une activation involontaire de l’accélérateur. Grâce à une intervention dans la commande moteur, le couple est réduit lors du freinage afin d’utiliser pleinement la puissance de freinage de la roue arrière. La moto reste ainsi stable et la distance de freinage est réduite.

Nouveau projecteur full LED avec éclairage de virage adaptatif disponible en option. Nouveaux clignotants LED et feux de jour « R » de série.

Le projecteur full LED de série éclaire déjà la route d’une lumière claire, d’une brillante inégalée. Une sécurité accrue lors du pilotage de nuit est assurée par l’éclairage de virage adaptatif disponible en option. Le conducteur bénéficie d’un éclairage de la route encore amélioré dans les virages, ce qui garantit une conduite encore plus sûre la nuit. Cette option fonctionne en allumant des éléments LED supplémentaires logés dans le projecteur principal qui sont équipés de leurs propres réflecteurs, en fonction de l’angle d’inclinaison. Cet éclairage supplémentaire est activé à partir d’une position inclinée de plus de 7° et à partir de 10 km/h. L’effet d’éclairage additionnel peut être parfaitement ressenti jusqu’à un angle d’inclinaison de 25°.

Parmi les nouveaux équipements de série, citons également les clignotants LED redessinés et les feux de jour qui reprennent le design des motos de la famille « R ».

Écran couleur TFT avec affichage Core Screen « Sport » de série.

Comme auparavant, la nouvelle R 1250 R est équipée d’un écran couleur TFT avec navigation intégrée par flèches et doté d’une connectivité étendue. Une excellente lisibilité, une navigation claire dans les menus et un concept de commande hautement intégré le placent au premier rang mondial des motos de série. Le pilote peut choisir entre des affichages d’écran personnalisés adaptés à différents usages. Cela inclut également l’affichage Core Screen « Sport », qui fournit des informations en temps réel sur l’angle d’inclinaison (instantané et maximal enregistré) ainsi que sur le niveau d’intervention des aides électroniques, telles que l’ABS Pro ou le DTC.

Prise USB et Appel d’Urgence Intelligent de série. Selles chauffantes conducteur et passager, pour rendre les voyages encore plus agréables, disponibles en option

La nouvelle BMW R 1250 R offre deux types de recharge de série. La traditionnelle prise 12V et une prise USB-A supplémentaire avec une alimentation de 5 volts. Ce type de prise USB, le plus répandu, doté d’une électronique de charge de conception nouvelle, permet de recharger un smartphone en roulant. Un courant de charge allant jusqu’à 2 400 mA est disponible, permettant une charge rapide en fonction du type de smartphone utilisé. L’Appel d’Urgence Intelligent fait également partie intégrante de la dotation de série pour fournir une assistance rapide en cas d’urgence.

Un système de chauffage pour la selle du pilote et du passager est disponible en option. Il augmente considérablement le confort de voyage lorsque les températures sont basses. Un nouveau système de réglage très pratique a été développé pour la selle du pilote, avec cinq niveaux différents, pilotable via un menu de l’écran TFT. Ce menu, accessible rapidement grâce à un bouton dédié sur le commodo droit, permet également de régler le chauffage des poignées chauffantes, qui passe également à cinq niveaux. La selle chauffante passager offre, quant à elle, deux niveaux de réglables par le biais d’un interrupteur situé au niveau de la partie basse du cadre arrière, côté gauche.

Nouveaux coloris et styles attrayants. Nouvelle monoselle.

De série, la nouvelle BMW R 1250 R met en valeur son style de roadster moderne dans la teinte Ice Grey Uni, associée à un cadre noir. Avec le Style Sport et le Style Triple Black, disponibles en option, le pilote a le choix entre deux variantes particulièrement expressives :

Style Sport (500 €) :

Teinte Racing Blue Metallic, cadre blanc, étriers de frein avant/arrière dorés, guidon sport noir, sabot moteur bleu, monoselle.

Style Triple Black (660 €) :

Teinte Black Storm Metallic, cadre gris agate, étriers de frein avant/arrière dorés, écopes de radiateur et sabot moteur en acier inoxydable, réservoir avec insert « Pure », monoselle.

La nouvelle monoselle, disponible uniquement avec les deux styles précités, souligne le caractère sportif de la nouvelle R 1250 R et lui confère un profil particulièrement dynamique. La selle du passager est alors remplacée par une coque en plastique peint alors que les repose-pieds et les poignées passager sont supprimés. Pour une utilisation en duo, le kit passager est tout de même proposé en option (120€) pour le Style Sport et le Style Triple Black.

La nouvelle BMW R 1250 R est d’ores et déjà disponible à la commande en France à partir de 16 070 € TTC.

La nouvelle BMW R 1250 R en un coup d’œil :

Moteur boxer doté de la technologie BMW ShiftCam, qui permet l’ajustement des temps de calage et de la levée des soupapes à l’admission.

Une puissance généreuse sur toute la plage de vitesse du moteur, une consommation de carburant et des niveaux d’émission optimisés, une souplesse de fonctionnement et un raffinement accrus.

Dynamic Traction Control (DTC) de série.

BMW Motorrad ABS Pro de série.

Dynamic Brake Control (DBC) de série.

Trois modes de pilotage de série (ECO, Rain et Road).

Mode de pilotage « ECO » pour une conduite particulièrement économique de série.

Modes de pilotage Pro (ECO, Rain, Road, Dynamic et Dynamic Pro) et système de régulation du couple de frein moteur (MSR) disponibles en option.

Écran TFT avec affichage « Sport » de série.

Nouveaux clignotants LED et feux de jour de série.

Prises 12V et USB de série.

Nouveau projecteur full LED de série.

Éclairage de virage adaptatif disponible en option (finition PRO).

Selles chauffantes disponibles en option (finition PRO).

Nouvelle monoselle en combinaison avec le Style Sport et le Style Triple Black

Nouvelles jantes à rayons.

Appel d’urgence Intelligent de série.

Coloris Ice Grey Uni de série, Style Sport et Style Triple Black disponibles en option.

Gamme étendue d’équipements optionnels et d’accessoires d’origine BMW Motorrad.

Un vaste programme d’équipements optionnels est disponible pour personnaliser la nouvelle BMW R 1250 R. Le pilote pourra, par exemple, choisir parmi les packs d’options suivants ou opter pour la BMW R 1250 R « Sport Édition » :