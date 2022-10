Gamme XMAX 2023 : style inédit et nouvelle connectivité

Style dynamique inédit et nouvelle connectivité pour les scooters sportifs Yamaha

Juste le MAX !

Dans la catégorie des scooters sportifs, la gamme MAX de Yamaha a séduit les utilisateurs dès ses débuts. En 2001, c’est l’emblématique Yamaha TMAX, un scooter aux caractéristiques inédites qui transformait le marché grâce à ses performances et sa maniabilité dignes d’une moto, mais aussi sa simplicité et sa commodité. Avec le TMAX, la catégorie des scooters sportifs prenait son envol, et une nouvelle ère de la mobilité personnelle commençait.

Un tournant essentiel fut pris dans la catégorie Maxi Scooter en 2006, lorsque Yamaha présenta la gamme XMAX – initialement avec un modèle 250 cm³, suivi peu après par des 125 cm³ et 400 cm³. Avec le développement d’une gamme complète de scooters sportifs adaptés à différents types de trajets, de budgets et de niveaux d’expérience de pilotage, Yamaha proposait une autre façon de se déplacer. Le XMAX a ouvert un tout nouveau marché et a permis à plus de 450 000 clients en Europe de découvrir un moyen amusant, élégant et économique de se déplacer pendant la semaine, et de profiter d’une conduite plus dynamique et sportive pendant le week-end. Lors de ces 10 premières années, la famille XMAX s’est clairement établie comme la gamme de scooters sportifs la plus vendue, et en 2017, l’introduction du XMAX 300 a renforcé la position n°1 de Yamaha sur le marché européen du scooter, avec plus de 70 000 exemplaires vendus au cours des 5 dernières années.

Après plus de 750 000 scooters TMAX et XMAX commercialisés en deux décennies, Yamaha présente de tout nouveaux modèles XMAX en 2023. Profitant d’un style novateur ainsi que d’une instrumentation connectée, d’un confort de pilotage amélioré et de fonctionnalités accrues, les XMAX 300 Tech MAX, XMAX 300, XMAX 125 Tech MAX et XMAX 125 réaffirment l’engagement de Yamaha dans la catégorie des scooters sportifs haut de gamme. Offrant à chacun une expérience de pilotage ultime tout en inspirant un réel sentiment de fierté, cette gamme XMAX connectée représente l’une des plus grandes avancées dans la conception des scooters sportifs Yamaha de ces dernières années.

En plus du lancement européen de la gamme complète XMAX, 2023 marquera l’année du lancement du nouvel XMAX 300. Fabriqué par Yamaha en Indonésie, ce modèle se destine notamment à la Thaïlande et à d’autres pays asiatiques, soulignant cet énorme attrait international qui en fait le scooter sportif le plus populaire de la marque.

Tout nouveau XMAX 300 Tech MAX : plus MAX que jamais !

La dynamique ligne MAX ne s’arrête jamais, et l’un des secrets de son remarquable succès au cours des 15 dernières années est son évolution constante, tant sur le plan technologique que stylistique.

Pour 2023, le nouveau XMAX 300 Tech MAX arbore une allure encore plus dynamique qui renforce son appartenance à la catégorie des scooters sportifs de moyenne cylindrée. De quoi inspirer une fierté particulière et authentique d’en être le propriétaire. Tout en prenant soin de conserver le caractère distinctif et très apprécié du MAX, nos designers ont conçu un carénage inédit intégrant un éclairage radicalement nouveau.

Offrant une agilité optimale dans le trafic tout en proposant une expérience de pilotage sportif et un confort de premier ordre, cet XMAX 300 Tech MAX dépasse les attentes de son propriétaire. Yamaha s’est attaché à créer un tout nouveau look avec un carénage plus compact, aux formes plus fluides, qui accentue son caractère sportif et sa maniabilité.

L’habillage élégant et sportif du XMAX 300 Tech MAX a été presque intégralement redessiné pour créer une machine encore plus impressionnante qui offre le meilleur équilibre entre performance, style, confort et fonctionnalités. Les changements sont bien plus qu’apparents, et les pilotes d’un XMAX 300 Tech MAX peuvent désormais bénéficier de la connectivité d’un smartphone et de la navigation Garmin grâce à un nouvel écran TFT couleur de 4,2 pouces. L’agrément de conduite, quant à lui, est optimisé grâce aux améliorations apportées au confort, au freinage et à la finition.

Conçu pour les pilotes qui recherchent des spécifications haut de gamme alliées à un rapport qualité-prix exceptionnel, le modèle XMAX 300 bénéficie du même design de carénage que celui du XMAX 300 Tech MAX et profite pour 2023 d’un tout nouvel écran LCD de 4,3 pouces avec connectivité mobile.

Nouveau carénage dynamique et futuriste

L’habillage du XMAX 300 Tech MAX a été redessiné pour lui conférer un look spectaculaire, futuriste et compact. Les panneaux supérieurs, plus anguleux et dotés d’un bord d’attaque droit, donnent une impression de puissance, et le nouvel habillage est complété par le montage de nouveaux fourreaux de fourche très stylés. Son nouveau look audacieux et sportif est renforcé par l’installation de clignotants placés en hauteur de part et d’autre de la bulle, clairement visibles par les autres usagers, particulièrement lorsque le trafic se fait dense. Vu de face, le nouvel habillage et les fourreaux de fourche donnent l’impression d’un triangle inversé, ce qui renforce ce sentiment d’agilité dynamique.

Profil athlétique et compact

Le tout nouvel habillage est complété par un nouveau profil latéral à l’allure beaucoup plus compacte et athlétique qui accentue le dynamisme et le caractère sportif du XMAX 300 Tech MAX. Les protections latérales en forme de boomerang, caractéristiques et emblématiques de la famille MAX, ont été redessinées pour créer un design affirmé, étroit et puissant qui donne une impression de mouvement vers l’avant et de performances, même à l’arrêt.

Sur le côté gauche de la machine, le boomerang tridimensionnel aux formes coulées s’étend du bras oscillant jusqu’à l’avant de la selle, puis jusqu’à l’axe de roue avant, pour une apparence connectée et coordonnée. Il en va de même sur le côté droit, où le boomerang semble ininterrompu du silencieux jusqu’à la roue avant. Ce design symétrique gauche/droite souligne l’aspect premium du nouvel XMAX 300 Tech MAX.

Le nouveau carénage avant imposant, tout comme les lignes fluides concentrent l’attention sur l’extrémité avant de la machine et accentuent la sensation d’agilité. Ce modèle bénéficie également de panneaux de carénage résistants aux rayures à côté des repose-pieds passager, et les nouveaux boomerang intègrent des sorties latérales gauche et droite qui éloignent la chaleur du moteur.

Tout nouvel écran TFT couleur de 4,2 pouces : navigation et connectivité mobile

Le XMAX 300 Tech MAX est équipé de l’un des plus élégants tableaux de bord que l’on puisse trouver sur un scooter sportif. Cette instrumentation complète comporte un tout nouvel écran TFT couleur de 4,2 pouces qui peut être associé à un smartphone. L’écran peut également faire office de système de navigation embarqué.

L’unité de contrôle des communications (CCU) intégrée permet la connectivité Bluetooth entre le scooter et le smartphone de l’utilisateur. Une fois l’application gratuite MyRide de Yamaha téléchargée, et l’appareil appairé, de multiples fonctions sont accessibles. L’écran TFT couleur de 4,2 pouces peut recevoir des messages, des e-mails et des notifications et les afficher. De la musique peut être diffusée et diverses autres fonctions du smartphone peuvent être activées, faisant de chaque trajet une expérience unique et plus attrayante. Il est possible d’accéder à un large éventail d’autres informations et fonctionnalités, notamment le volume, la météo, la langue, des renseignements relatifs à la machine et à la conduite, et bien plus encore.

Système de navigation Garmin*

Après avoir installé l’application Garmin StreetCross sur leur smartphone et s’être connectés au CCU du XMAX 300 Tech MAX, les pilotes peuvent exploiter la navigation Garmin sur l’écran TFT couleur de 4,2 pouces. Ce système sophistiqué permet d’effectuer des recherches par nom de lieu ou diverses autres méthodes via le smartphone. Une fois l’itinéraire défini, le pilote peut zoomer ou dézoomer à l’aide des boutons au guidon.

L’application Garmin StreetCross fournit des informations sur le trafic en temps réel ainsi que sur les limitations de vitesse, la température de l’air à destination, la distance restante et l’heure d’arrivée estimée, ainsi que des informations sur les dangers éventuels, tels que les virages serrés à venir.

*L’application de navigation ne sera pas disponible dans certains pays. Les informations sur les limitations de vitesse, le trafic, etc., ne sont pas fournies dans certains pays et régions. Les données relatives aux limitations de vitesse peuvent également ne pas être mises à jour en temps utile et les limitations de vitesse peuvent changer en fonction de l’heure de la journée, par exemple dans les zones scolaires ou autour des chantiers.

Compteur de vitesse LCD de 3,2 pouces distinct

Un compteur de vitesse LCD de 3,2 pouces est situé au-dessus du nouvel écran TFT de 4,2 pouces. Il fournit des informations faciles à lire qui sont distinctes de l’écran pour plus de clarté. Le fait de garder le compteur de vitesse séparé permet au pilote de changer de fonction sur l’écran TFT tout en étant capable de toujours voir la vitesse et d’autres données de fonctionnement importantes, quel que soit l’écran sélectionné sur le nouvel écran TFT.

Nouveaux phares et feux arrière en forme de X

Le XMAX 300 Tech MAX présente un visage radicalement nouveau qui se caractérise par une disposition inédite des phares et des feux de position en forme de X. L’apparence ultra-moderne s’accorde parfaitement avec le tout nouveau carénage, conférant au modèle de 2023 une allure instantanément reconnaissable et futuriste. Le feu arrière à LED redessiné comprend des feux-stop qui forment un X lorsqu’ils sont allumés et des clignotants arrière intégrés pour une apparence élégante et harmonieuse. Les nouveaux clignotants avant placés plus haut sont plus facilement repérés par les autres usagers au milieu d’un trafic dense.

Nouvelle selle pour plus de stabilité à l’arrêt

Afin d’offrir un meilleur confort de pilotage et diminuer la hauteur de selle, cette dernière a été redessinée. Sa forme conique à l’avant a été revue, ce qui rend ce scooter encore plus agréable dans des conditions de circulation nécessitant des arrêts et redémarrages fréquents. Un grand coffre de rangement sous la selle permet de transporter des provisions ou encore des équipements de sport, et une fois le scooter garé, celui-ci peut accueillir 2 casques intégraux**. Plus mince et plus courte, ce dessin de selle contribue également à l’allure plus compacte du modèle.

Revêtement de selle et de panneaux en cuir / Repose-pieds en aluminium

Pour compléter cette sensation de luxe, le XMAX 300 Tech MAX arbore un revêtement de selle exclusif en cuir relevé de surpiqûres dorées. Le même matériau de qualité est également utilisé pour le couvercle des coffres de rangement, ce qui donne une impression de qualité supérieure et un aspect harmonieux. Des repose-pieds en aluminium ajoutent une touche d’élégance et, associés au revêtement de selle en cuir, confèrent au Tech MAX un caractère exclusif.

Nouveaux supports de bulle et tiges de rétroviseur en aluminium

Le nouveau modèle conserve la même bulle réglable, mais pour une meilleure utilisation et un plus grand confort, les supports qui permettent le réglage de la position basse à la position haute ont été redessinés. Et pour un poids légèrement réduit ainsi qu’une qualité améliorée, les tiges de rétroviseur sont fabriquées en aluminium.

Coloris Tech MAX dédiés

Pour un look haut de gamme, certaines parties du carénage en plastique du XMAX 300 Tech MAX ont été traitées avec une finition spéciale semi-métallique brillante qui renforce le style général et complète les couleurs exclusives.

Caractéristiques du XMAX 300 Tech MAX

Un tout nouveau style : la qualité MAX, le look en plus

Écran TFT couleur multithématique de 4,2 pouces

Connectivité smartphone

Système de navigation Garmin*

Compteur de vitesse LCD de 3,2 pouces

Nouveaux phares et feux arrière à LED en forme de X

Selle remodelée offrant une position idéale et une meilleure accessibilité des pieds au sol

Revêtement de selle et de couvercles en cuir

Nouveaux repose-pieds en aluminium

Coloris exclusifs Tech MAX

Finition spéciale semi-métallique brillante sur certaines pièces de carénage

Clignotants avant placés en hauteur

Caractéristiques conservées :

Moteur Blue Core 300 cm³, puissant et économique, conforme à la norme EURO5

Fourche de type moto

Système de contrôle de la traction

Démarrage sans clé Smart Key

Coffre de rangement sous la selle pouvant contenir 2 casques intégraux**

Feux de position et clignotants à LED

Bulle à deux positions

Guidon réglable

Prise 12 V

Roue avant de 15 pouces et roue arrière de 14 pouces

Freins à disque à l’avant et à l’arrière

* L’application de navigation ne sera pas disponible dans certains pays. Les informations sur les limitations de vitesse, le trafic, etc., ne sont pas fournies dans certains pays et régions. Les données relatives aux limitations de vitesse peuvent également ne pas être mises à jour en temps utile et les limitations de vitesse peuvent changer en fonction de l’heure de la journée, par exemple dans les zones scolaires ou autour des chantiers.

**Selon le modèle de casque

XMAX 300 – l’ADN du MAX

En tant que marque leader sur le segment des scooters sportifs en Europe, Yamaha se doit de fournir à chaque client le plus grand choix de modèles. Doté du même nouveau carénage dynamique, du phare avant et du feu arrière à LED en forme de X, ainsi que de diverses améliorations du châssis, notamment du côté du freinage et de la nouvelle forme de selle, le nouvel XMAX 300 est l’archétype du scooter sportif haut de gamme, performant et d’un rapport qualité-prix reconnu.

Nouveau tableau de bord LCD de 4,3 pouces avec connectivité smartphone

Les pilotes du XMAX 300 peuvent rester en contact avec leurs proches grâce au nouveau compteur LCD de 4,3 pouces avec connectivité mobile via une nouvelle unité de contrôle des communications (CCU). Les informations affichées à l’écran comprennent l’état de la batterie du téléphone, le niveau de connexion, le réglage automatique de l’heure, les appels entrants, les appels manqués et les messages reçus.

Une grande quantité d’informations techniques et de fonctionnement est accessible après avoir téléchargé l’application gratuite MyRide de Yamaha et s’être connecté via Bluetooth à son smartphone. Les pilotes peuvent ainsi consulter les données relatives au dernier emplacement de stationnement, à la consommation moyenne de carburant, à l’état de la batterie, à l’entretien, aux dysfonctionnements éventuels, aux informations liés à l’itinéraire, à la vitesse, à la durée du trajet, à l’angle d’inclinaison et plus encore. Evidente à utiliser, l’application MyRide permet au pilote du XMAX 300 de revoir ses trajets préférés, de comparer les temps de parcours et, plus généralement, de tirer le meilleur parti de chaque déplacement.

Caractéristiques spécifiques du XMAX 300

Nouveau tableau de bord LCD de 4,3 pouces avec connectivité smartphone

L’unité de contrôle des communications (CCU) permet d’accéder à davantage d’informations

Revêtement de selle et de couvercles de série

Repose-pieds en plastique texturé

Finition standard des pièces de carénage

Disponibilité

Le XMAX 300 Tech MAX sera disponible chez les concessionnaires Yamaha à partir de mai 2023, tandis que le XMAX 300 sera disponible à partir de mars 2023.

Coloris

XMAX 300 Tech MAX : Dark Petrol – Tech Black (nouveau) XMAX 300 : Icon Blue – Sonic Grey

XMAX 125 Tech MAX / XMAX 125 : des déplacements urbains de premier ordre.

Équipé du même nouveau carénage dynamique, du même écran TFT couleur de 4,2 pouces avec connectivité smartphone et navigation que le XMAX 300 Tech MAX de 2023, le nouvel XMAX 125 Tech MAX introduit l’ADN du MAX dans la catégorie des scooters sportifs d’entrée de gamme. Son allure superbe, sa grande agilité et ses performances permettent à ce modèle aux spécifications élitistes d’être l’un des plus vendus de sa catégorie.

Conçu pour les citadins qui recherchent le meilleur équilibre entre style haut de gamme et rapport qualité-prix attractif, le nouvel XMAX 125 dispose du même châssis et du même carénage redessiné que ceux du XMAX 300 milésime 2023. Équipé en outre d’un nouveau tableau de bord LCD de 4,3 pouces offrant une connectivité mobile, ce scooter populaire affiche des spécifications impressionnantes pour un tarif contenu. Sportifs, beaux, fonctionnels, agiles et parfaits pour les déplacements urbains, les XMAX 125 Tech MAX et XMAX 125 totalisent plus de 200 000 ventes.

Le fait que les XMAX 125 Tech MAX et XMAX 125 puissent être utilisés avec un permis B*** est particulièrement important pour les nombreux automobilistes à la recherche d’un moyen plus efficace et plus intelligent de se déplacer en ville. Ces scooters sportifs Yamaha sont donc deux des modèles les plus élégants et les plus pratiques pour les citadins qui souhaitent réduire leur facture de carburant et leurs temps de trajet quotidien.

Leur moteur Blue Core EURO5 de 125 cm³ s’avère très efficace ; la technologie intelligente Start & Stop utilisé contribue d’ailleurs à garantir de réelles économies de carburant ainsi qu’à réduire les émissions. Accessibles, économiques et pratiques, les XMAX 125 Tech MAX et XMAX 125 sont la solution idéale pour les citadins à la recherche d’une alternative réaliste et agréable à la voiture ou aux transports en commun.

Caractéristiques du XMAX 125 Tech MAX

Nouvelles caractéristiques :

Un tout nouveau style : look dynamique et de qualité du MAX

Écran TFT couleur de 4,2 pouces

Système de navigation Garmin*

Compteur de vitesse LCD de 3,2 pouces

Nouveaux phares et feux arrière à LED en forme de X

Selle remodelée offrant un ajustement idéal et une bonne accessibilité des pieds au sol

Coffre de rangement sous la selle pouvant contenir 2 casques intégraux**

Revêtement de selle et de couvercles en cuir

Nouveaux repose-pieds en aluminium

Coloris exclusifs Tech MAX

Finition spéciale semi-métallique brillante sur les pièces du carénage

Clignotants avant placés en hauteur

Caractéristiques conservées :

Ne nécessite qu’un permis B***

Moteur Blue Core 125 cm³, puissant et économique, conforme à la norme EURO5

Technologie « Stop & Start » désactivable

Excellente économie de carburant

Faibles émissions de CO2

Fourche de type moto

Système de contrôle de la traction

Démarrage sans clé Smart Key

Feux de position et clignotants à LED

Bulle réglable

Guidon réglable

Prise 12 V

Roue avant de 15 pouces et roue arrière de 14 pouces

Freins à disque à l’avant et à l’arrière

* L’application de navigation ne sera pas disponible dans certains pays. Les informations sur les limitations de vitesse, le trafic, etc., ne sont pas fournies dans certains pays et régions. Les données relatives aux limitations de vitesse peuvent également ne pas être mises à jour en temps utile et les limitations de vitesse peuvent changer en fonction de l’heure de la journée, par exemple dans les zones scolaires ou autour des chantiers.

** Selon le modèle de casque *** Des limitations et restrictions peuvent s’appliquer en fonction des lois en vigueur dans chaque pays. En outre, Yamaha recommande vivement à tous de suivre une formation avant de conduire un véhicule à deux ou trois roues.

Caractéristiques spécifiques du XMAX 125



Nouveau tableau de bord LCD de 4,3 pouces avec connectivité smartphone

L’unité de contrôle des communications (CCU) permet d’accéder à davantage d’informations

Revêtement de selle et de couvercles de série

Repose-pieds en plastique texturé

Finition standard des pièces de carénage

Prix et disponibilité

Le XMAX 125 Tech MAX sera disponible chez les concessionnaires Yamaha à partir de juin 2023, et le XMAX 125 sera disponible à partir d’avril 2023.

Coloris

XMAX 125 Tech MAX : Dark Petrol – Tech Black (nouveau) XMAX 125 : Icon Blue – Sonic Grey

La production européenne permet à Yamaha d’atteindre son objectif en matière de neutralité carbone

Yamaha a accéléré son objectif de neutralité carbone à l’horizon 2035, et la production locale des modèles XMAX sur le site MBK Industrie, détenu à 100 % par l’entreprise, en France, contribue largement à la réalisation d’une réduction des émissions de carbone industrielles mondiales de la marque sur la période 2010-2035. En plus d’aider Yamaha à atteindre le statut de neutralité carbone, la production européenne de plus de 80 000 scooters, motos et véhicules de loisirs chaque année contribue à réduire les délais, à diminuer les déchets d’emballage et à se prémunir contre les perturbations externes de la chaîne d’approvisionnement tels que la congestion des ports.

Application MyRide

MyRide est l’application Yamaha gratuite qui ajoute une nouvelle dimension à chaque trajet. Les clients peuvent la télécharger sur leur smartphone et suivre l’itinéraire emprunté à chaque trajet, enregistrer la distance parcourue, l’accélération, la vitesse maximale, les dénivelés et bien plus encore. C’est un excellent moyen d’être informé de l’itinéraire le plus rapide pour se rendre en ville, et cela permet également de redécouvrir ses trajets favoris. Il est facile pour les utilisateurs de MyRide de prendre des photos et de les partager sur les réseaux sociaux, et toutes les informations relatives au pilotage peuvent être sauvegardées sous le propre compte de l’utilisateur.

Accessoires d’origine

La ligne d’accessoires d’origine de Yamaha comprend une vaste gamme de pièces de qualité pour le XMAX, permettant aux pilotes de personnaliser leur scooter en fonction de leur style de vie. Qu’il s’agisse de bagages, de bulles, de systèmes d’échappement performants, de selles confortables ou d’une protection accrue contre les intempéries, il y en a pour tous les goûts. Yamaha propose également une gamme d’équipements pour pilotes de scooter homologués CE et de vêtements de loisirs décontractés.