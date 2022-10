Jing Jing Liu, lauréate du Prix EcoAntibio – Edition 2022

JingJing Liu, doctorante au sein du laboratoire Innovations thérapeutiques et résistances, INTHERES (ENVT/INRAE) reçoit le prix de recherche Ecoantibio 2022 pour sa publication scientifique parue dans la revue Scientific Reports* sur ses travaux étudiant la destruction des biofilms de staphylocoques, qui sont des organisations de communautés bactériennes jouant un rôle protecteur contre l’action des antibiotiques.

La thèse de JingJing Liu, cofinancée par le département scientifique INRAE santé animale et par l’ANSES, a été réalisée au sein des laboratoires Innovations thérapeutiques et résistances (INRAE/ENVT) et Antibiorésistance et virulence bactérienne de Lyon (ANSES).

Le traitement des infections mammaires est la première cause de recours aux antibiotiques en élevage laitier. La stratégie proposée s’inscrit dans une démarche nouvelle et originale de l’antibiothérapie, visant à réduire la quantité d’antibiotique administrée grâce à l’association d’une substance non antibiotique. La combinaison étudiée permet de contourner les mécanismes d’échappement au traitement des bactéries, notamment en détruisant leur organisation en biofilms.

La qualité scientifique du travail publié a été soulignée, de même que son caractère innovant par le jury (six membres dont trois issus du domaine de la recherche et trois du domaine du médicament vétérinaire) qui s’est réuni le 30 août 2022 sous la présidence de Francois Schelcher (École Nationale Vétérinaire de Toulouse).

Ces résultats prometteurs sont au stade de la preuve de concept « in vitro » ; des étapes restent à franchir avant la mise à disposition sur le marché de la santé animale.

*Référence de la publication :

“Destruction of Staphylococcus aureus biofilms by combining an antibiotic with subtilisin A or calcium gluconate, Liu et al, Scientific Reports, 11, 1, 6225. https://doi.org/10.1038/s41598-021-85722-4