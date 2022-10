Les fans de CUPRA et du Barça interprètent la célèbre chanson « Un dia de partit »

Le 26 octobre, le FC Barcelone rencontrera le Bayern Munich lors d’un match de Ligue des Champions. Le nouveau clip de CUPRA se concentre cette fois sur les supporters, et sur l’une des chansons les plus emblématiques au sein du stade (le FC Barcelone a également son propre hymne), symbole de leur soutien inconditionnel. La vidéo rassemble des membres des différents clubs de supporters du Barça, qui sont tous réunis dans l’Auditori de Barcelone pour chanter – en cœur et le cœur battant à l’unisson – « Un dia de partit ». Cette campagne a été créée par les fans pour les fans.

Plus de 350 supporters du Barça se sont inscrits, mais seuls 50 d’entre eux ont été sélectionnés pour participer à l’enregistrement. La chanson dont le titre signifie « Un jour de match », évoque l’émotion et le soutien inconditionnel des supporters du Barça, qui sont toujours présents quand leur équipe a besoin d’eux.

Dans le cadre du partenariat innovant entre CUPRA et l’équipe de football, la campagne prouve que le FC Barcelone est « plus qu’un simple club ». C’est pourquoi les fans ont interprété la chanson dans deux langues dans la vidéo : d’une part en catalan qui est la langue dans laquelle les fans chantent dans le Spotify Camp Nou, et d’autre part en allemand pour faire comprendre aux adversaires que la ferveur des fans du Barça n’a pas de barrières.

Antonino Labate, directeur de la Stratégie, du Développement Commercial et des Opérations de CUPRA, a déclaré : « CUPRA, la marque challenger non conventionnelle, a créé une campagne de soutien pleine d’émotion dans le cadre de notre partenariat innovant avec le FC Barcelone. Cette campagne est destinée aux joueurs, mais encore et surtout aux supporters. Ce sont eux qui n’ont de cesse de soutenir leur équipe, et qui continuent d’inspirer le monde entier par leur passion pour le football ».

La fin de la vidéo met en scène Ansu Fati et Marc-André Ter Stegen, deux des ambassadeurs de CUPRA qui incarnent l’ADN commun des deux marques, qui associent le style et l’émotion aux plus hautes performances, ainsi qu’Andreas Christensen, Alejandro Balde et Robert Lewandowski.