Contech : découvrez les huit gagnants du concours de start-up de la construction 2022

Pour la troisième année consécutive, Leonard s’est associé à neuf leaders du secteur pour la sixième édition du plus grand concours mondial de start-up dans le domaine de la construction. Les huit solutions qui viennent d’être sélectionnées parmi des centaines de candidatures contribuent à l’amélioration de la productivité et de l’impact environnemental des chantiers.

Huit start-up ont été désignées lauréates de la Construction Startup Competition 2022, le défi mondial initié par CEMEX Ventures et soutenu par Leonard et un nombre croissant de leaders mondiaux de l’innovation dans la construction tels que Black & Veatch, Dysruptek by Haskell, Ferrovial, GS Futures, Hilti, NOVA by Saint-Gobain, Procore et Zacua Ventures. Dans la catégorie « Construction verte », les lauréats sont la technologie innovante de ciment à carbone négatif Carbon Limit (États-Unis) et la plateforme 2050 Materials (Royaume-Uni). L’intelligence artificielle est le moteur des deux gagnants de la catégorie « Productivité améliorée », Exodigo (États-Unis) et Constru (Israël). La chaîne d’approvisionnement de la construction a été conquise par la place de marché de terre et d’agrégats Soil Connect (États-Unis) et la plateforme d’approvisionnement Cathago (Allemagne), tandis que les gagnants de la catégorie verticale « Construction’s Future is Now » sont les tours d’éclairage de nouvelle génération de Loris (États-Unis) et la technologie innovante de construction de bâtiments en béton coulé en place d’Automatic Construction (États-Unis).

Le 9 novembre 2022, les huit lauréats du concours s’affronteront en présentant leurs solutions à un jury composé de 10 représentants des partenaires du concours lors de la conférence GroundBreak de Procore à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis. À l’issue des pitchs, quatre médaillés d’or seront sélectionnés dans les quatre domaines d’opportunité du concours. Les solutions gagnantes se verront offrir l’opportunité unique de développer des relations d’entrepreneur à entrepreneur avec des entreprises, des exposants et des start-up leaders du secteur, et de profiter de l’exposition étendue de la conférence de trois jours à accès complet.

Julien Villalongue, directeur général de Leonard, la plateforme de prospective et d’innovation du groupe VINCI, a déclaré : « Un concours tel que la Construction Startup Competition est un véritable accélérateur pour les technologies dans le domaine de la construction. Il révèle un immense vivier d’entrepreneurs et d’innovateurs de notre secteur. De plus, le nombre croissant et le niveau élevé des candidatures ont nourri des débats approfondis entre les 10 partenaires, qui sont autant de leaders du secteur. L’avenir de la construction est déjà là ! Nous tenons à remercier les start-up pour leur implication et nous avons hâte de vous retrouver le 9 novembre pour la grande finale. »

Les 8 gagnants du concours Construction Startup 2022