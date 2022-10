EDPR augmente son investissement brut dans les énergies renouvelables à plus de 4 milliards d’euros

L’EBITDA s’élève à 1,482 milliard d’euros sur les 9 premiers mois de 2022.

La puissance installée est désormais de 14,3 GW (un gain de 10% par rapport à l’an passé).

EDPR a déjà atteint 40% de son objectif de 20 GW de capacité installée dans le cadre de son plan 2021-2025 avec des actifs opérationnels et en cours de construction.

EDP Renewables (Euronext : EDPR), 4ème opérateur éolien et solaire mondial, annonce ses résultats pour la fin du troisième trimestre, avec une solide croissance continue grâce à l’augmentation de sa puissance installée, au renforcement des ressources renouvelables et à la reprise des prix de vente moyens. En résulte un EBITDA de 1,482 milliard d’euros et un bénéfice net de 416 millions d’euros.

EDPR est sur la bonne voie pour réaliser son ambitieux plan de croissance grâce à sa capacité record de 4 GW d’énergie renouvelable en construction sur 15 marchés dans le monde, ce qui lui confère une plus grande diversification technologique. Parallèlement, des investissements bruts d’un montant de 4,4 milliards d’euros ont permis à EDPR d’accroître sa présence internationale sur 28 marchés nationaux différents par le biais d’acquisitions comme celle de Sunseap. De plus, EPPR a pu continuer à générer de la valeur grâce à son programme de rotation des actifs, en concluant trois transactions en Espagne, en Pologne et en Italie qui ont généré 264 millions de bénéfices.

Les résultats d’exploitation sont également en croissance en raison de l’augmentation de la capacité installée et du renforcement des produits d’énergie renouvelable. Cette capacité installée de 14,3 GW a permis des performances opérationnelles stables. Il est à noter qu’à la date du présent communiqué de presse, EDPR a atteint 10,8 GW des 20 GW de puissance supplémentaire fixée pour la période 2021-2025 (soit 55% de réalisation), plus de 40% de cet objectif étant déjà installé ou en cours de construction. En outre, la société a réalisé la rotation de ses actifs en avance sur le calendrier prévu, avec 3,4 milliards d’euros sur l’objectif de 8 milliards d’euros de revenus déjà réalisés via des accords générant une valeur par MW deux fois supérieure à celle prévue dans le plan stratégique.

Selon Miguel Stilwell d’Andrade, Président-Directeur général d’EDP Renewables : « EDPR est en très bonne position pour relever les défis de la transition énergétique et nous avons déjà atteint 55% de nos objectifs de capacité renouvelable fixés sur la période 2021-2025. Au cours des neuf premiers mois de cette année, et malgré le contexte économique difficile dans lequel se trouve le secteur, nous avons pu investir plus de 4 milliards d’euros dans des projets d’énergie renouvelable. »

Résultats financiers

Sur les neuf premiers mois de l’année, l’EBITDA d’EDPR s’est élevé à hauteur de 1,482 milliards d’euros (un gain de 62 % par apport à l’année dernière) grâce à de solides résultats dans toutes les branches, portés par un gain de 10 % de la capacité installée et de 14 % de la production d’énergie renouvelable.

Les revenus opérationnels se sont élevés à hauteur de 331 millions d’euros (en hausse de 129 millions d’euros par rapport à l’année précédente) principalement en raison des opérations de rotation d’actifs conclues en Pologne, en Espagne et en Italie.

Le bénéfice net atteint 416 millions d’euros (+18 % par rapport à l’année précédente), en partie minoré par l’augmentation des frais financiers qui ont atteint le montant de 296 millions d’euros (+58 % par rapport à l’année précédente) en raison de l’augmentation des taux de change, de la dette, et du coût de celle-ci.

EDPR est toujours aussi engagée dans la réalisation de son plan stratégique et dans la transition énergétique sur tous les territoires où l’entreprise est présente.

À propos de EDP Renewables en France

EDPR France développe, finance, construit et exploite des parcs éoliens et photovoltaïques sur l’ensemble du territoire français à travers une équipe d’environ 120 personnes. Avec 590 MW en exploitation en France, dont 202 MW de puissance installée en propre et 388 MW gérés pour le compte de tiers, EDPR compte parmi les acteurs français de premier plan en alimentant plus de 1 000 000 personnes et en évitant chaque année l’émission de plus de 50 000 tonnes de CO 2 . EDPR développe également 1 GW de projets, dans le cadre d’un joint-venture avec Engie (Ocean Winds), et 24 MW d’éolien flottant à Leucate en Méditerranée.

Plus d’informations sur : https://www.edpr.com/france/

A propos d’EDP Renewables (EDPR)

EDP Renewables (Euronext: EDPR) est le quatrième producteur mondial d’énergie renouvelable avec une présence sur 28 marchés internationaux à travers l’Europe, l’Amérique Latine, l’Amérique du nord et l’Asie. Basé à Madrid et possédant des bureaux à Houston, São Paulo, Singapour ou encore Paris, EDPR dispose d’un portefeuille de projets variés, d’actifs robustes et d’une excellence opérationnelle reconnue dans le renouvelable : des parcs photovoltaïques, éoliens terrestre et offshore (joint-venture 50/50 avec Ocean Winds) et des technologies complémentaires au renouvelable comme des batteries et de l’hydrogène vert.

Sa politique en faveur des collaborateurs s’est illustrée par une certification Top Workplace 2022 aux Etats-Unis, Top Employer 2022 en Europe (Espagne, Italie, France, Roumanie, Portugal et Pologne), et au Brésil, et par l’inclusion de l’entreprise dans l’indice Bloomberg Gender Equality.

EDPR est une filiale d’EDP (Euronext: EDP), leader de la transition énergétique, accordant une attention toute particulière à la décarbonation. Outre sa forte présence dans le renouvelable (avec EDPR et ses opérations hydroélectriques), EDP œuvre au côté des services publics au Portugal, en Espagne, au Brésil, notamment dans les réseaux électriques, les solutions pour les clients et la gestion de l’énergie.