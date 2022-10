Innovation Pédagogique : à l’EM Normandie, la géopolitique devient ludique avec la méthode LEGO® SERIOUS PLAY®

La méthode LEGO® SERIOUS PLAY® est une approche pédagogique ludique de résolution de problèmes en 3D grâce à la manipulation de briques LEGO®, pouvant être employée tant pour des activités de conseil que d’enseignement. Depuis 1 an, une partie de la faculté de l’EM Normandie se forme à cette méthode, notamment mise en pratique dans le cadre d’un cours de géopolitique à destination des étudiants de L3 du Programme Grande Ecole.

Les étudiants de l’EM Normandie découvrent que la géopolitique devient accessible lorsqu’elle est enseignée différemment. Cette discipline peut en effet paraître rebutante étant donné son caractère multidisciplinaire et la quantité de variables et données à mobiliser empruntées à d’autres domaines tels que l’économie, la géographie, la géologie, l’histoire, etc. Cependant, le recours aux briques LEGO® permet de visualiser ces différentes données et variables et de se représenter la manière dont elles se connectent. Les étudiants appréhendent ainsi plus sereinement des systèmes géopolitiques complexes et apprennent tout en s’amusant, grâce à la dimension ludique de la méthode.

« La méthode LEGO® SERIOUS PLAY® permet de développer la capacité des étudiants à produire des analyses tout aussi pertinentes qu’originales sur des sujets particulièrement complexes et surtout, de leur donner confiance quant aux compétences acquises, le tout dans la bonne humeur et avec un niveau d’attention et de concentration qui pourrait presque surprendre au regard de la dimension ludique de la méthode. En fait, les étudiants apprennent énormément, rapidement mais finalement sans avoir l’impression d’être en cours ! » explique David Moroz, professeur associé en économie et responsable de la valorisation de la recherche.

Le cours de géopolitique dispensé par David Moroz s’articule autour de trois étapes clés :

Familiarisation des étudiants avec le vocabulaire de base propre à la discipline, Recherche d’informations sur des enjeux géopolitiques spécifiques, Utilisation des briques LEGO® afin de construire en 3D des systèmes géopolitiques et d’observer leur évolution.

Les différentes données récoltées sont ensuite mutualisées afin de favoriser la coopération entre les équipes.

La méthode ne peut être appliquée que par des facilitateurs certifiés par l’Association of Master Trainers in the LEGO® SERIOUS PLAY® Method.

David Moroz, facilitateur certifié depuis février 2022 au sein de la faculté de l’EM Normandie, a été rejoint par deux autres enseignants-chercheurs, Vincent Meyer et Muriel Durand du département RH et organisation. Ils projettent d’étendre cette nouvelle pratique pédagogique à d’autres cours et d’autres publics en Executive Education pour permettre l’acquisition de nouvelles compétences notamment en management, gestion des ressources humaines et management interculturel.