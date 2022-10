CUPRA s’associe à Trackmania, le jeu vidéo de course aux millions de fans édité par Ubisoft

CUPRA annonce son arrivée dans Trackmania, le jeu de course édité par Ubisoft qui séduit des millions de fans dans le monde, à travers une collaboration inédite pour un constructeur automobile. La jeune marque espagnole s’est associée à Trackmania pour faire découvrir son univers moderne et audacieux et proposera aux joueurs 12 nouveaux circuits qui seront disponibles au cours des prochains mois.

OFFRIR AUX JOUEURS UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE AVEC CUPRA

CUPRA proposera avec Ubisoft dès le 10 octobre prochain toujours plus de plaisir et de sensations fortes aux passionnés de conduite. C’est à cette date que le jeu de course le plus regardé au monde (sur Twitch en 2021) intégrera une toute nouvelle ville in-game représentant l’univers de la marque : la ville NEO-CUPRA.

Composée de 3 districts et de 12 circuits, NEO-CUPRA mettra à l’épreuve la réactivité et l’agilité des joueurs au cours d’une compétition sans relâche. Toutes les deux semaines, un nouveau circuit sera dévoilé et mis à disposition gratuitement le jour de sa sortie. Tous les joueurs pourront ainsi se préparer à l’événement ultime : la CUPRA CUP, tournoi ouvert à tous organisé sur plusieurs mois.

EXPLORER L’UNIVERS DE LA MARQUE À TRAVERS UNE PROPOSITION AMBITIEUSE

CUPRA a mis à disposition son expertise en tant que constructeur automobile au service de Trackmania. La marque proposera aux joueurs une expérience aussi ambitieuse techniquement, grâce à des circuits complexes, qu’esthétiquement, en mettant en lumière l’univers très singulier de la marque.

Cette nouvelle ville se veut être une proposition audacieuse pour inspirer les nouvelles générations.

« Afin de s’adresser à une communauté jeune d’esprit, passionnée et en recherche d’expériences différenciantes, CUPRA et Trackmania ont décidé de construire un écosystème électrisant qui propulsera les amateurs tout comme les joueurs les plus aguerris dans un univers NEO-CUPRA immersif incroyable : une belle promesse pour le plaisir de tous.»,déclare Timothée Gazeau, Directeur Marketing CUPRA France.

Pour y arriver, CUPRA a collaboré avec une nouvelle génération de créateurs qui explorent de nouveaux territoires à la frontière de l’art, du divertissement et de la technologie : du designer de maps au concepteur 3D, en passant par les directeurs artistiques jusqu’aux compositeurs de musique. C’est la force créative de ces jeunes talents, inspirés par la vision progressiste de CUPRA et l’approche atypique de Trackmania, qui a donné naissance à cet univers immersif NEO-CUPRA.

« C’est un plaisir d’accueillir CUPRA dans l’univers Trackmania. La marque devient le premier constructeur automobile à collaborer avec Trackmania, dans le jeu avec la production de contenus exclusifs, mais également en dehors. La passion pour le sport automobile et la créativité de CUPRA apportent aux joueurs de Trackmania ce qu’ils aiment le plus : modernité et audace. Nous espérons que notre communauté appréciera cet univers autant que nous avons adoré le créer. Pour célébrer ce partenariat, toutes les maps seront gratuites dès leurs sorties, ainsi, chaque joueur aura la possibilité de découvrir NEO-CUPRA », ajoute Adrienne Péchère, Directrice Marketing et Communication de Nadeo.

CUPRA & L’UNIVERS DU GAMING

Cette collaboration avec Trackmania renouvelle la volonté de CUPRA d’inscrire son positionnement dans l’univers du gaming et du e-sport. En effet, CUPRA a récemment annoncé son partenariat avec le jeu Forza Horizon où elle met à disposition des joueurs son modèle de course 100% électrique, la CUPRA Tavascan XE. Le 8 octobre prochain, la marque accompagnera également l’équipe de streamers Xari et Domingo en qualité de partenaire principal lors du Grand Prix Explorer qui se déroulera sur le Circuit Bugatti du Mans.

« CUPRA est fière de collaborer avec Trackmania pour partager aux millions de joueurs la singularité de sa vision. Passion et performance sont au cœur de l’ADN CUPRA, deux qualités que nous partageons avec la communauté de ce jeu. Ce partenariat n’est qu’un début dans notre engagement auprès des joueurs, nous souhaitons aller encore plus loin dans les univers du gaming et de l’e-sport. », explique Robert Breschkow, Directeur de CUPRA France.

Un dispositif media, imaginé par Fuse (Re-Mind PHD) et mis en place avec les équipes Webedia, soutiendra ce partenariat au fil des semaines : activations sur Twitch avec des pro-players et influenceurs (dont Maxime Biaggi, Wingobear, Domingo et Xari), lives et émissions dédiées sur la chaîne LeStream (la web TV du groupe Webedia) avec notamment la diffusion de la grande finale de la CUPRA Cup.

Pour en savoir plus, rendez vous sur le site : https://trackmania.cupraofficial.fr/