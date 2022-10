FIAT simplifie la façon dont ses clients peuvent configurer leur nouvelle voiture

FIAT simplifie sa gamme commerciale pour offrir une expérience client encore plus légère et intuitive. Pour la première fois, FIAT donne à ses clients la possibilité de configurer une voiture en 3 étapes simples seulement, que ce soit en ligne sur le site internet de la marque ou hors ligne chez les concessionnaires.

À partir d’aujourd’hui, il suffit aux clients de sélectionner le modèle, la couleur et les packs d’options pour configurer leur nouveau véhicule. Trois nouveaux packs d’options sont ainsi disponibles : Style, Tech, et Confort, qui reflètent les goûts et répondent aux besoins des clients FIAT. Ces sont conçus de manière à éviter la superposition de leur contenu. Ils peuvent être combinés entre eux sans aucune restriction pour le client.

Enfin, pour répondre encore mieux aux besoins des clients les plus exigeants, FIAT propose une solution simple mais complète : une version haut-de-gamme entièrement équipée, disponible sur tous les modèles de la gamme. Cette version tout compris inclut le contenu des trois packs Style, Tech, et Confort, plus des équipements spécifiques. Sur la nouvelle 500 par exemple, la version haut-de-gamme proposée est « La Prima ».