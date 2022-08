Opel présente l’Astra XS, un show car basé sur la nouvelle Opel Astra hybride rechargeable

Le spécialiste du tuning XS a jeté son dévolu sur la nouvelle Opel Astra hybride rechargeable. Pour l’occasion, le show car réalisé sur la base de l’Astra électrifiée reçoit une peinture blanche brillante avec des décors noirs. Comme la version normale, il affiche 133 kW/180 ch de puissance système et 360 Nm de couple maxi (consommations mixtes WLTP1 : 1,1 l/100 km, émissions de CO 2 26-24 g/km). Mais cette version cinq-portes se distingue par sa finition haut de gamme Ultimate et de nombreuses technologies de pointe, telles que la planche de bord numérique Pure Panel et l’éclairage adaptatif l’Intelli-Lux LED® Pixel Light, ainsi que de sièges avant sport portant le label AGR. Le projet fait partie d’une coopération avec XS Carnight qui vise à dynamiser l’image d’Opel dans le monde du tuning, en se positionnant en marque allemande accessible. Les fans avaient déjà apprécié de bénéficier d’une présentation spéciale de la nouvelle génération d’Astra lors de l’International Tuning Meeting qui s’est tenu l’an dernier au lac Wörthersee.

Les gens de XS Carnight ont monté sur l’Astra une suspension pneumatique GRINDS et des capteurs de hauteur « Carstyle me », qu’ils ont combinés aux amortisseurs d’origine. Les roues forgées de 20 pouces (réservées au show car) du fabricant de jantes américain « RVNT Forged » sont vraiment magnifiques. Enfin, le look unique de ce show car est complété par des stickers spécifiques posés sur les flancs et le pare-brise de la voiture que l’on peut trouver chez Opel Accessoires.

Dans le cadre de la coopération entre XS Carnight et Opel – qui célèbre cette année son 160ème anniversaire – le show car Astra est la vedette de l’anniversaire XS Carnight « 20 Years of XSCN » les 29 et 30 juillet au stade olympique de Berlin. La prochaine grande occasion de la voir aura lieu le 17 septembre à l’occasion de la XS Carnight au lac Wörthersee en Autriche.

[1] Autonomie prévisionnelle déterminée selon la méthodologie de la procédure de test WLTP (R (CE) n° 715/2007, R (UE) n° 2017/1151). L’autonomie réelle peut varier dans la vie courante et dépend de divers facteurs, notamment du style de conduite adopté, des caractéristiques de l’itinéraire, de la température extérieure, de l’utilisation du chauffage et de la climatisation et du pré-conditionnement thermique.