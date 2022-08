ZAGG protège l’écran et la coque du Samsung Galaxy Z Fold4 et du Galaxy Z Flip4

ZAGG a présenté aujourd’hui des coques de protection et une protection d’écran inédite pour les smartphones Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 de Samsung, récemment annoncés. Chaque protection d’écran de la gamme de produits ZAGG a été certifiée conforme aux normes de performance de Samsung par le biais du programme de partenariat d’accessoires mobiles Samsung.

« L’approche de ZAGG a toujours été axée sur la protection à 360 degrés des smartphones et des appareils mobiles phares d’aujourd’hui », a déclaré Gavin Slevin, Managing Director ZAGG International. « Notre approche est maintenant tout aussi axée sur le fait de faire du bien à notre planète, c’est pourquoi nous incorporons des matériaux à base de plantes et renouvelables partout où cela est possible. »

La gamme de produits comprend les éléments suivants :

ZAGG InvisibleShield

Samsung Galaxy Z Fold4 & Z Flip4

Flex Eco (Z Fold4 : €39.99 & Flip4 : €29.99) est tout nouveau et conçu pour protéger les écrans de couverture des Galaxy Z Fold4 et Z Flip4. Fabriqué à partir de matériaux d’origine végétale1 pour créer un protecteur d’écran en polymère hybride flexible qui absorbe et disperse les forces d’impact, Flex Eco présente une surface lisse semblable à du verre et une clarté avancée, de sorte qu’il ressemble à l’écran de votre téléphone. Conçu pour être incassable, Flex Eco comprend également un traitement antimicrobien qui protège la protection d’écran.

ZAGG est fier de soutenir les projets de reforestation Eden, qui emploient et responsabilisent les communautés par le biais d’efforts de reforestation mondiale. Un arbre est planté pour chaque protection d’écran Flex Eco vendue.

ZAGG Gear4

Bridgetown (€49.99) a été spécialement conçu pour les appareils Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 et comporte des composants comprenant du D3O Bio, un matériau de protection à base de plantes qui est fabriqué avec jusqu’à 45 % de ressources renouvelables plutôt que de ressources fossiles. La coque Bridgetown protège votre téléphone contre les chutes jusqu’à 3 mètres.

Disponibilité :

Les accessoires ZAGG InvisibleShield et ZAGG Gear4 pour ces appareils Samsung sont disponibles dès aujourd’hui sur ZAGG.com et dans certains magasins.

ZAGG offre à ses accessoires mobiles une garantie limitée à vie, la meilleure du secteur, et s’engage à remplacer le produit s’il est usé ou endommagé pendant toute la durée de vie de l’appareil. Avec plus de 250 millions de protections d’écran vendues dans le monde, ZAGG InvisibleShield est la première marque de protection d’écran de smartphone aux États-Unis et a établi la norme du secteur en matière de protection d’écran.

1Les matériaux d’origine végétale sont préférables au pétrole pour la production de bioplastiques car les plantes poussent plus vite qu’elles ne sont utilisées.

2Contient un traitement antimicrobien qui protège la protection de l’écran en inhibant la croissance des bactéries responsables des odeurs et en la protégeant contre la dégradation par les micro-organismes.

3Selon les tests internes de ZAGG Brands.

4Frais d’expédition et de manutention applicables. Visitez zagg.com/warranty-policies pour connaître les conditions de garantie.

Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip sont des marques déposées de Samsung Electronics Co., Ltd. D3O est une marque déposée de Design Blue Limited. Les autres marques sont celles de leurs propriétaires respectifs.

À propos de ZAGG

En tant que leader mondial et innovateur dans le domaine de la protection d’écran, des coques de protection, des claviers pour tablettes et des solutions de gestion de l’énergie pour les appareils mobiles, ZAGG offre une protection à 360 degrés et une recharge portable et sans fil sous les marques ZAGG et mophie. ZAGG s’inspire de ceux qui recherchent passionnément des vies actives, créatives et dignes d’être partagées et leur donne les moyens de profiter sans crainte de leurs appareils mobiles. ZAGG est basé dans l’Utah et a des opérations aux États-Unis, en Irlande et en Chine. Avec plus de 250 millions d’appareils protégés dans le monde, les accessoires mobiles ZAGG sont disponibles dans le monde entier et peuvent être trouvés chez les principaux détaillants, notamment Verizon, AT&T, T-Mobile, Best Buy, Walmart, Target, Currys et MediaMarkt. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Web de la société à l’adresse ZAGG.com et suivez-nous sur Facebook, Twitter, et Instagram.