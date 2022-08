Gamme Yamaha Quads et SSV 2023 : découvrez le Wolverine® RMAX™2 1000 LE !

Créateur d’émotions depuis des décennies

Depuis plus de 65 ans, Yamaha Motor fait battre nos cœurs. La marque est portée par une passion pour l’excellence en matière d’ingénierie, la qualité, la durabilité et la fiabilité, autant d’éléments qui se conjuguent pour susciter l’enthousiasme et aider chacun à se sentir en harmonie avec sa machine. Véhicules tout-terrain, motos, moteurs hors-bord, voiturettes de golf et motoneiges : tous nos produits sont conçus pour satisfaire les besoins de nos clients.

La gamme de quads et de SSV de Yamaha Motor propose à nos clients une expérience incomparable en plein air, avec un grand choix d’options disponibles dans trois segments principaux : Utilitaires, Loisirs et Sport. Le segment Utilitaires de Yamaha répond aux besoins des utilisateurs à la recherche d’un modèle très performant, robuste et fiable pour leur travail quotidien, qui leur permette d’obtenir le résultat souhaité tout en appréciant la beauté et le plaisir de ce travail. La gamme Loisirs, quant à elle, se veut l’alliée idéale de tout amateur d’aventure et de nature, qu’il soit seul ou accompagné. Le segment Sport trouve son origine dans l’ADN de Yamaha en compétition : il offre adrénaline et performances aux pilotes les plus compétitifs, des plus jeunes aux plus expérimentés qui rêvent de courir le Dakar.

Présentation de la gamme 2023 de quads et SSV Yamaha

La gamme 2023 propose de nouvelles couleurs et finitions graphiques qui modernisent le style de nombreux modèles. Les passionnés de tout-terrain seront ravis de découvrir certaines des améliorations techniques apportées et ceux qui veulent une machine vraiment spéciale pourront découvrir le nouveau Wolverine® RMAX™2 1000 LE (Édition limitée) !

Modèles Utilitaire : #DRIVENBYRESULTS

Que ce soit pour traverser la propriété sans délai, se frayer un chemin dans la forêt ou affronter des conditions industrielles difficiles, notre segment Utilitaires se compose de véhicules capables de relever tous les défis. Ces véhicules robustes profitant d’une ingénierie de pointe, vous proposent un maximum de confort, un look élégant et une durabilité incroyable afin de vous permettre de travailler toute l’année avec plaisir.

La gamme 2023 de véhicules à deux et quatre roues motrices se décline dans de nouveaux motifs et coloris, des variations qui rajeunissent les modèles les plus classiques de la famille Utilitaires. Le Viking est un SSV robuste, doté de nombreuses fonctionnalités. De configuration 3 places, c’est un véhicule polyvalent idéal pour le transport de petites équipes dans des environnements utilitaires ou commerciaux. Le légendaire Kodiak est un véritable bourreau de travail destiné à ceux qui ont besoin d’un véhicule robuste et polyvalent, performant et fiable.

Viking EPS

Conçu comme l’utilitaire ultime à 3 places, le Viking s’adapte facilement aux terrains les plus laborieux. Avec son moteur de 686 cm³ au couple élevé, son système 2RM/4RM commutable et sa benne basculante au format Europalette pouvant supporter jusqu’à 272 kg de charge, le Viking est un SSV robuste et capable d’une multitude de tâches.

• Configuration 3 places confortable et spacieuse, avec un plancher traversant qui permet un accès facile à la cabine.

• Plateau de chargement basculant en acier, de la taille d’une palette, pouvant supporter une charge maximale de 272 kg.

• Comprend toutes les technologies Yamaha Off-Road, y compris l’EPS, la transmission Ultramatic® ainsi que les deux et quatre roues motrices commutables

• Disponible dans les coloris Olive Green et Yamaha Blue

Famille Kodiak 700

Le Kodiak 700, à la fois agile et puissant, offre des capacités tout-terrain reconnues dans le monde entier. Il bénéficie d’un moteur à gros alésage de 686 cm³ idéal pour le remorquage, même sur les terrains les plus difficiles. Avec ses porte-bagages pratiques, sa transmission automatique, son système d’entraînement 2×2/4×4 et son puissant treuil, ce véhicule tout-terrain robuste est toujours prêt à travailler et à s’amuser.

Kodiak 700

• Puissant moteur de 686 cm³ 4-temps à simple arbre à cames en tête et couple élevé

• Transmission automatique à variation continue Ultramatic® Yamaha

• Sélection mécanique des modes 2×4/4×4

• Porte-bagages avant et arrière pour le transport de charges importantes

• Treuil WARN VRX 25 monté à l’avant de série

• Disponible en Olive Green

Kodiak 700 EPS

Spécifications additionnelles

• Direction assistée électrique (EPS)

• Pont avant débrayable et bloquant On-Command® 2×2, 4×4, avec Diff-lock

• Disponible en Olive Green

Kodiak 700 EPS SE (Édition spéciale)

Spécifications additionnelles

• Carrosserie exclusive à deux-tons et roues en aluminium

• Disponible en Yamaha Blue

Famille Kodiak 450

Grâce à son moteur de 421 cm³ qui délivre un maximum de couple à bas régime, le Kodiak 450 dispose de toute la puissance nécessaire pour évoluer sur les terrains les plus ardus. Outre l’endurance et la fiabilité exceptionnelles d’un modèle Yamaha, le 450 offre un confort de conduite unique tout au long de la journée grâce aux amortisseurs à gaz et à un châssis de conception compacte.

Kodiak 450

• Moteur 421 cm³ 4-temps à couple élevé

• Système On-Command® de sélection des modes 2×4/4×4

• Dimensions compactes, poste de pilotage spacieux et ergonomique

• Porte-bagages avant et arrière pour le transport de charges importantes

• Treuil WARN VRX 25 de série monté à l’avant

• Disponible en Olive Green

Kodiak 450 EPS

Spécifications additionnelles

• Direction assistée électrique (EPS) pour plus de confort au quotidien

• Pont avant débrayable et bloquant On-Command® 2×2, 4×4, avec Diff-lock

• Disponible en Olive Green

Kodiak 450 EPS SE (Édition spéciale)

Spécifications additionnelles

• Carrosserie exclusive à deux-tons et roues en aluminium

• Disponible en Yamaha Blue

Découvrez la gamme Utilitaire complète

Modèles Loisirs : #DRIVENBYRESULTS

La gamme de quads et de SSV Yamaha vous ouvre un tout nouveau monde d’aventures et de sensations fortes. Que ce soit pour des sorties le week-end dans des lieux reculés, des sites familiers ou pour des vacances heureuses, agrémentées d’activités tout-terrain, ce segment est synonyme de plaisir et de liberté pour créer des souvenirs inoubliables.

Famille Wolverine® RMAX™ 1000

La famille de véhicules tout-terrain Wolverine® RMAX™ 1000 profite des performances exaltantes générées par un performant moteur 999 cm³, d’un style sans compromis et d’une esthétique unique. La gamme Wolverine RMAX 1000 est dotée d’un intérieur haut de gamme. Une version quatre places permet de partager de nouvelles aventures avec ses proches, tandis qu’une version deux places aux aptitudes saisissantes, vous permet d’affronter les terrains les plus difficiles.

Nouveauté 2023 : optimisez votre expérience avec le Wolverine® RMAX™2 1000 LE

Vous avez aimé le Wolverine® RMAX™2 1000 SE de 2022 avec sa peinture éclatante, ses pneus Maxxis® Carnivore™, ses pare-chocs améliorés, ses fonctionnalités uniques et son treuil intégré ? Vous adorerez le Wolverine® RMAX™2 1000 LE ! Le modèle LE possède tout ce qu’on aime sur le modèle SE, et va encore plus loin avec ses suspensions intelligentes à sélection rapide Fox® iQS. Le réglage des suspensions à commande électronique permet de passer d’un style de conduite sportive ultra ferme, à un confort ferme, ou à une conduite plus souple et détendue, en appuyant simplement sur un bouton. Et le tout, directement depuis l’habitacle.

Wolverine® RMAX™2 1000

• Moteur 999 cm³ bicylindre parallèle double arbre à cames en tête à refroidissement liquide, leader de sa catégorie

• SSV de loisir 2 places, leader du secteur

• Modèle bénéficiant des dernières technologies Yamaha en matière de tout-terrain

• Un style imposant et agressif

• Suspensions réglables axées sur le confort

• Benne de chargement inclinable à assistance hydraulique

• Disponible dans les nouvelles déclinaisons Cyan / Yamaha Black

Wolverine® RMAX™2 1000 SE (Édition spéciale)

Spécifications additionnelles

• Pneus Maxxis Carnivore 30″ et jantes de type « Bedlock » de couleur assortie

• Pare-chocs avant haut de gamme et treuil WARN® VRX45 (2 000 kg environ)

• Un graphisme Édition Spéciale séduisant avec carrosserie, intérieur et sièges assortis

• Disponible dans le nouveau coloris Desert Tan

Wolverine® RMAX™2 1000 LE (Édition limitée)

Spécifications additionnelles

• Suspensions intelligentes à sélection rapide Fox (iQS)

• Disponible en Titan / Midnight Blue

Wolverine® RMAX™4 1000

• Moteur 999 cm³ bicylindre parallèle double arbre à cames en tête à refroidissement liquide, leader de sa catégorie

• SSV de loisir 4 places, leader du secteur

• Modèle bénéficiant des dernières technologies Yamaha en matière de tout-terrain

• Performances haut de gamme et allure impressionnante

• Habitacle confortable de type automobile offrant des fonctionnalités exceptionnelles

• Sièges baquets à dossiers rehaussés, sûrs et confortables

• Disponible en Cyan / Yamaha Black

Famille Wolverine® 850

La gamme Wolverine® 850 profite d’un couple moteur impressionnant, associé à des niveaux exceptionnels d’agilité et de maniabilité sur tous types de terrain. Disponible en version quatre places avec des sièges baquets pouvant facilement accueillir quatre adultes et pouvant être repliés pour augmenter l’espace de chargement, ou en version deux places à empattement court, le Wolverine 850 est prêt à faire de chaque voyage une aventure que vous pourrez partager avec vos proches.

Wolverine® X2 850

• Moteur bicylindre parallèle de 850 cm³ : de la puissance à chaque instant !

• Pont avant débrayable et bloquant On-Command® 2×2, 4×4, avec Diff-lock

• Système de limitation de la vitesse commandé par une clé de bridage amovible

• Amortisseurs Piggyback et pneus 27″ Dirt Commander sur roues en aluminium

• Disponible dans les nouvelles déclinaisons Cyan / Yamaha Black

Wolverine® X4 850

Spécifications additionnelles

• Amortisseurs à coussins autonivelants qui optimisent les réglages pour quatre personnes et le chargement

• Transport en tout confort de quatre adultes

• Nouveaux toit ouvrant et amortisseurs KYB Piggy-Back réglables à l’avant et à l’arrière

• Disponible dans les nouvelles déclinaisons Cyan / Yamaha Black

Famille Grizzly

Véritable force de la nature, le légendaire Grizzly est un tout-terrain compact et robuste doté d’un grand nombre de caractéristiques qui vous donnent la liberté d’explorer les secteurs les plus difficiles. Grâce à sa polyvalence, le Grizzly, avec son moteur MKII de 686 cm³ et son châssis robuste, sera un compagnon de voyage digne de confiance partout où il évolue.

Grizzly 700 EPS

• Puissant moteur de 686 cm³ 4-temps simple arbre à cames en tête

• Pont avant débrayable et bloquant On-Command® 2×2, 4×4, avec Diff-lock

• Transmission automatique à variation continue Ultramatic® Yamaha

• Suspensions indépendantes réglables à grand débattement

• Roues de 12 pouces en aluminium avec pneus Maxxis 26″

• Disponible dans les nouveaux coloris Cyan / Yamaha Black et Camouflage

Grizzly 700 EPS SE (Édition spéciale)

Spécifications additionnelles

• Pack SE (Édition spéciale) – nouvelle couleur d’habillage élégante avec des motifs exclusifs et des pneus Zilla Maxxis de 27″ sur des jantes en aluminium moulé de 14″.

• Disponible dans les nouveaux coloris Titan / Midnight Blue et Desert Tan XT-R

Découvrez la gamme complète Loisirs

Modèles Sport : #DRIVENBYVICTORY Des toutes premières aventures sportives pour les plus jeunes jusqu’aux premières places au Dakar, nos quads et SSV du segment Sport sont conçus pour tous ceux en quête de victoires. Yamaha Motor a conçu un véhicule tout-terrain exceptionnel concrétisant vos rêves de compétitions. Avec ses performances élevées, vos montées d’adrénaline sont assurées !

Les mini-quads YFZ50 et YFM90R de la gamme Sport sont des machines idéales pour permettre aux jeunes pilotes passionnés de s’initier, de se diriger vers la compétition, puis de gagner. Ces mini-quads puissants garantissent des sensations fortes et un plaisir sans limite tout en étant faciles à entretenir et à utiliser. Parfaits pour préparer les jeunes générations à la compétition tout-terrain.

Pour les passionnés de compétition, nos modèles YFZ450R et YFZ450R SE délivrent autant de performances que de plaisir, du paddock à la ligne d’arrivée. Le YFM700R SE est un véritable quad de compétition, conçu pour offrir de belles montées d’adrénaline sur tous les terrains. Ces quads à la maniabilité précise, aux moteurs performants et ultra réactifs, arborant un style agressif, sont conçus pour les pilotes motivés qui cherchent à faire monter l’adrénaline et briller en compétition.

Les superbes modèles SSV YXZ1000R sont les plus puissants et profitent des caractéristiques les plus élevées de notre catégorie Sport : Des machines exceptionnelles faites pour conquérir des terrains accidentés et remporter des compétitions majeures, comme l’ont prouvé récemment Camelia Liparoti et sa copilote Annett Fischer au volant du YXZ1000R lors du Rallye Dakar 2021, en décrochant une sensationnelle deuxième place dans la catégorie T3.1, invitant une nouvelle génération de pilotes à les imiter et à relever de prochains défis.

Les quads et SSV puissants du segment Sport se déclinent dans de nouveaux coloris attrayants et de nouveaux motifs en 2023. Ils allient puissance et performances dynamiques pour révolutionner à jamais votre expérience de conduite. Intégrant l’ADN sportif de Yamaha, chaque machine sera le partenaire idéal pour permettre aux pilotes avides de podiums de franchir une nouvelle étape dans leur parcours sportif.

YXZ1000R Family

Conçus pour dominer les terrains les plus extrêmes et concourir pour la victoire, les SSV YXZ1000R se hissent à un niveau supérieur. Véritables SSV de course dotés d’une boîte de vitesses, ces machines permettent à chaque pilote d’exploiter son véritable potentiel sportif. Dotée d’une boîte de vitesses séquentielle de type rallye, avec des palettes au volant Sport-Shift sur les modèles SS, la famille YXZ1000R est conçue pour gagner.

YXZ1000R

• Moteur 3 cylindres 4-temps de 998 cm³ à double arbre à cames en tête et refroidissement liquide prêt pour la course : zone rouge à 10 500 tr/min !

• Suspensions longue course pour tous les types de terrain

• Châssis et suspensions adaptés aux parcours rapides et accidentés

• Amortisseurs Fox® à l’avant et à l’arrière pour un confort et une tenue de route exceptionnels

• Disponible en Racing Blue et Teal / Yamaha Black

YXZ1000R SS

• Boîte séquentielle à cinq rapports avec marche arrière

• Passage des vitesses par palettes au volant offrant un contrôle total

• Direction assistée pour plus de précision et moins de fatigue

• Cockpit digne d’un avion de chasse, avec tableau de bord de type automobile

• Design soigné de la carrosserie et de l’arceau pour une excellente visibilité sur 360 °

• Disponible en Racing Blue et Teal / Yamaha Black

Quads de la gamme Sport

Rien ne peut rivaliser avec nos quads Sport de milieu de gamme YFM700R SE, YFZ450R SE et YFZ450R. Si vous souhaitez vous lancer en compétition, ces machines distinctives vous permettront de laisser vos concurrents loin derrière.

YFZ450R

• Moteur 4-temps 450 cm³ hautes performances dédié à la compétition

• Moteur à taux de compression élevé pour une réponse instantanée

• Amortisseurs à cartouche légers réglables sur trois positions pour une maniabilité irréprochable

• Deux disques à l’avant et disque arrière de type « Wave »

• Moteur à injection piloté par un calculateur à 32 bits pour une réponse instantanée à l’accélération

• Gâchette d’accélérateur souple

• Premier quad de sa catégorie à être équipé d’un embrayage antidribble

• Disponible en Racing Blue

YFZ450R SE (Édition spéciale)

Spécifications additionnelles

• SE (Édition spéciale) : un coloris exclusif lui confère un aspect encore plus distinctif sur la piste

• Panneaux de carrosserie avec un mécanisme de démontage rapide et enjoliveurs de roues de couleur assortie

• Disponible en Teal / Yamaha Black

YFM700R SE (Édition spéciale)

• Moteur haute technologie 686 cm³ à injection de compétition

• Amortisseurs avant et arrière KYB Piggy Back avec double réglage de compression et simple réglage de rebond

• Larges pneus avant de 22″

• SE (Édition spéciale) : came spéciale et cartographie de carburant adaptée à la course

• Jantes de couleur assortie

• Disponible en Racing Blue et Teal / Yamaha Black

Quads Sport pour les jeunes pilotes

Nos quads Sport destinés aux jeunes pilotes sont aussi compacts que divertissants. En outre, ils sont dotés d’une série de caractéristiques que l’on imagine uniquement sur des modèles Yamaha pour adultes. S’ils se remarquent par leur esthétique sportive, les YFM90R et le YFZ50 restent très faciles à piloter. Et les adultes les adorent aussi.

YFZ50

• Quad compact et maniable pour les enfants de 6 à 9 ans

• Évident à utiliser, agréable à conduire et facile à entretenir

• Le moyen idéal pour s’initier au quad

• Qualité et fiabilité Yamaha

• Butée réglable à l’accélérateur pour limiter la vitesse

• Disponible en Racing Blue et White

YFM90R

• Transmission automatique à variation continue

• Démarreur électrique

• Transmission finale par chaîne

• Frein de stationnement

• Limiteur de régime moteur

• Disponible en Racing Blue et White

Découvrez la gamme Sport complète



Homologation en catégorie T – Soyez prêt à tout !

Assurez-vous que rien ne vous empêche de travailler ou de vous amuser comme vous le souhaitez. Possible, l’homologation en catégorie T vous permet de profiter de votre nouveau quad ou SSV Yamaha sans être limité sur route par la législation locale en matière de conformité et de sécurité. Tous les quads et SSV utilitaires et de loisirs Yamaha peuvent être mis en conformité avec les réglementations européennes et certains véhicules sont disponibles avec l’approbation WVTA (Whole Vehicle Type Approval). Pour plus d’informations sur les prix et la disponibilité de ces homologations, veuillez contacter votre concessionnaire officiel Yamaha.

Le bon choix avec l’ATVEA

Yamaha est partenaire de l’ATVEA, l’association européenne de l’industrie des véhicules tout-terrain. Fondée en 2003, cette association vise à promouvoir une utilisation correcte et responsable des quads et des SSV en Europe grâce à des initiatives telles que des cours d’apprentissage en ligne pour contribuer à l’éducation et à la formation des pilotes. Vous trouverez plus d’informations et les formations proposées sur votre site Internet Yamaha Motor ou directement sur le site Internet de l’ATVEA.

Accessoires d’origine et vêtements Yamaha

Personne ne connaît les quads ou les SSV Yamaha mieux que Yamaha. Alors, quand il est question de choisir une pièce, un accessoire ou un vêtement, les pilotes avertis ne choisissent que des produits Yamaha d’origine. Yamaha conçoit et fabrique la plus large gamme d’accessoires pour les modèles Utilitaires, Loisirs et Sport. Chacun de ces produits répond parfaitement aux attentes des clients. Chaque produit s’adapte parfaitement à la machine du client tout en offrant le plus haut niveau de qualité et de performance. Découvrez également la gamme complète de vêtements Yamaha Off-Road, y compris les maillots distinctifs, les gants et plus encore, ainsi que l’équipement dédié au pilotage de quads.

MyGarage

Concevez votre machine de rêve : configurez le quad ou le SSV qui répond à toutes vos attentes. Découvrez le configurateur unique de Yamaha, un terrain de jeu numérique dédié et immersif qui donne vie à votre vision idéale du véhicule utilitaire ou de loisirs. Le configurateur centré sur le client vous permet de personnaliser votre produit Yamaha en parcourant et en sélectionnant la combinaison exacte d’accessoires que vous souhaitez. Vous pouvez obtenir un devis en quelques clics auprès du concessionnaire de votre choix, qui, si vous êtes prêt à faire de votre rêve une réalité, disposera de votre conception pour la configuration réelle de votre véhicule. Le configurateur Yamaha est disponible via le site Web de Yamaha ou l’application MyGarage de Yamaha. Télécharger l’application MyGarage