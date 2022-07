Nouveau MINI Concept Aceman

La nouvelle famille MINI se dessine. Avec la première mondiale du MINI Concept Aceman, le constructeur automobile britannique présente pour la première fois un nouveau langage stylistique et de nombreuses innovations technologiques qui façonneront les futures générations de modèles de la marque. L’étude d’un premier modèle crossover MINI pour le segment des citadines premium réunit donc les caractéristiques essentielles qui définissent le plaisir de conduire de la marque de demain : d’une motorisation purement électrique à un langage de design clair et épuré en passant par une expérience utilisateur digitale réinventée tout en se dispensant de cuir et d’éléments chromés.

« Le MINI Concept Aceman donne un aperçu d’un modèle inédit, qui fera le pont entre les MINI Hatch 3 & 5 portes, et le MINI Countryman », déclare Stefanie Wurst, Directrice de MINI. « Ce concept-car reflète la façon dont MINI se réinvente pour son avenir 100 % électrique et ce que la marque symbolise : le « Go-Kart feeling » électrifié, une expérience digitale immersive et une attention particulière portée à une empreinte environnementale minimale ».

Le début d’une nouvelle ère pour le design MINI.

« Le langage stylistique du MINI Concept Aceman annonce le début d’une nouvelle ère de design pour MINI », explique Adrian van Hooydonk, Directeur du design de BMW Group. « Les éléments de design caractéristiques de la marque MINI ont toujours été incomparables, poursuit van Hooydonk. « Nous y revenons aujourd’hui, tout en les associant systématiquement à une technologie innovante. Avec cette approche, nous redéfinissons les icônes du design MINI pour un futur digital. »

Le principe de « Charismatic Simplicity » se concentre sur l’essentiel, en mettant encore plus en valeur les caractéristiques du design MINI. Il se décline ici au travers de plusieurs éléments de design forts comme une calandre octogonale, pleine et éclairée, des surfaces généreuses structurées par des arêtes vives, des ailes athlétiques et un arrière puissant avec des feux verticaux. Le MINI Concept Aceman est présenté dans une teinte de carrosserie turquoise « Icy Sunglow Green ». Le traditionnel « British Racing Green métallisé » est utilisé pour le toit contrastant. L’entourage de la partie inférieure de la carrosserie est assorti d’une teinte vert foncé. Enfin, des accents de bleu et de rose-orange soulignent également le caractère dynamique de ce concept.

Un crossover fidèle à l’utilisation intelligente de l’espace chère à la marque.

Le MINI Concept Aceman possède quatre portes, un large hayon et peut accueillir jusqu’à cinq passagers. Ce concept présente également les proportions que l’on attend de la marque avec une longueur extérieure de 4,05 mètres, une largeur de 1,99 mètre et une hauteur de 1,59 mètre, le tout dans une silhouette très contemporaine.

De larges pourtours de carrosserie, des passages de roues aux formes prononcées, des jantes de 20 pouces, une galerie de toit saisissante et des habillages de pare-chocs avant et arrière confèrent au MINI Concept Aceman les attributs d’un modèle crossover solide et polyvalent, destiné au plaisir de la conduite urbaine.

« Le concept de voiture purement électrique permet d’orienter à nouveau le design vers les valeurs fondamentales traditionnelles de MINI, à savoir le principe de l’utilisation intelligente de l’espace », explique Oliver Heilmer, Directeur du design MINI. « Cela permet de créer des modèles qui occupent peu de place sur la route tout en offrant encore plus de confort, plus de polyvalence et plus d’émotion à bord que jamais auparavant. »

Digitalisation avancée se mêlant aux éléments caractéristiques MINI dans l’habitacle.

L’intérieur du MINI Concept Aceman est également dominé par un design réduit aux contours clairs et aux détails soigneusement élaborés. Le tableau de bord plat, qui trouve son inspiration dans le style d’une barre de son, s’étend sur toute la largeur et constitue un emplacement idéal pour l’écran central circulaire qui utilise pour la première fois la technologie OLED. La rampe classique d’interrupteurs à bascule est disposée en dessous, et est réinterprétée en termes de design et de fonctionnalité. De cette façon, l’étude combine une technologie digitale avancée avec des caractéristiques de design traditionnelles MINI.

En outre, l’intérieur est façonné par des panneaux de porte minimalistes, une console centrale modulable qui s’étend jusqu’aux places arrière, et des contrastes de couleurs attrayants. Les sièges du MINI Concept Aceman présentent une forme élégante avec des appuis-tête intégrés. Les surfaces des sièges ont un aspect vivant et tridimensionnel obtenu grâce à une combinaison de tricot plat textile, de velours et de tissage gaufré, un motif pied-de-poule surdimensionné et des graphiques X et O brodés. Les revêtements sont fabriqués à partir de matériaux textiles durables plutôt que de cuir. Tout comme l’extérieur, l’intérieur est totalement dépourvu d’éléments chromés.

« Dans l’intérieur du MINI Concept Aceman, nous nous sommes concentrés sur une apparence minimaliste en combinaison avec des matériaux haut de gamme et des couleurs chaleureuses. La digitalisation nous permet de nous contenter de peu d’éléments de commande et de maximiser en même temps l’expérience à bord comme sait le faire MINI », explique Oliver Heilmer. « L’ensemble du design vise à offrir aux passager une expérience holistique dans l’espace intérieur. »

Une expérience utilisateur complère avec de nouveaux modes d’expérience.

Le lien émotionnel entre le MINI Concept Aceman et ses utilisateurs est renforcé par un concept de fonctionnement digital sans discontinuité et par une expérience holistique à bord alliant lumière, mouvement, interaction et ambiance sonore. Dès que l’utilisateur s’approche du véhicule, le « Mini Companion », une animation pilotée par capteurs, offre un scénario de bienvenue composé d’effets lumineux et sonores qui se poursuit dans l’habitacle une fois les portes ouvertes.

L’interface utilisateur de l’écran central OLED présente également un affichage entièrement nouveau, une mise en page moderne et des widgets au design attrayant. Le système d’affichage et de commande du modèle de série sera basé sur la dernière génération du système d’exploitation MINI, qui pour la première fois est construit sur une plate-forme logicielle Android Open Source Project (AOSP).

La zone d’affichage qui s’étend au-delà de l’interface centrale est un autre point fort. Des projections d’images animées peuvent transférer le contenu du système de commande à l’ensemble du tableau de bord, créant ainsi une expérience unique qui s’étend jusque sur les panneaux de porte.

Les nouveaux modes d’expérience présentés dans le MINI Concept Aceman offrent des options supplémentaires de personnalisation. Des motifs d’images librement sélectionnés peuvent être affichés sur l’écran central en mode « Personal ». Le mode « Pop-up » invite l’utilisateur à profiter d’une navigation riche en expériences avec des invitations surprenantes. Et en mode « Vivid », la zone d’affichage de l’écran OLED et les zones adjacentes peuvent être utilisées pour des interactions divertissantes lors des arrêts aux feux de signalisation ou lors de la recharge de la batterie.

Le MINI Concept Aceman est à découvrir en détail sur le site www.mini.fr à l’adresse suivante :

https://www.mini.fr/fr_FR/home/explore/concept-cars/aceman-concept.html.