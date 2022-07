Avec Lactel® « Bio et Engagé », cuisinons bio et engagé !

Des animaux heureux auprès d’éleveurs engagés

Pionnière et très investie dans le développement de la filière laitière bio en France, Lactel® s’engage depuis 25 ans pour produire et proposer aux familles un lait bio de qualité : « Bio et Engagé ». Fruit d’une démarche coconstruite avec ses éleveurs partenaires, cette gamme valorise de bonnes pratiques toujours plus respectueuses de l’environnement, des animaux et des hommes.

Celles-ci vont au-delà de la législation en vigueur dans le bio et reposent sur 5 engagements :

Des vaches bien nourries, avec une alimentation provenant principalement des cultures bio de la ferme et garantie sans OGM (< 0,9 %) et sans pesticides *.

Des vaches bien logées et bien soignées, au pré dès que le temps le permet et suivies attentivement par les éleveurs. Ceux-ci profitent également de formations dispensées par des vétérinaires et les experts Lactel® pour parfaire leurs connaissances et connaître les dernières avancées autour de leur métier.

Protéger la biodiversité, en plantant notamment des haies, véritables refuges pour la faune, permet d’obtenir des sols plus fertiles avec une qualité d’herbage supérieure qui contribuent à la bonne alimentation et au bien-être des vaches.

Réduire l’impact des emballages et inciter au recyclage grâce à une bouteille 100 % recyclable et à un film d’emballage qui intègre au moins 50 % de plastique recyclé.

Soutenir les éleveurs partenaires en leur garantissant une meilleure rémunération, au-dessus de la moyenne française (source France Agrimer).

Avec « Bio et Engagé », Lactel® offre ainsi le meilleur du lait bio avec une exigence constante en matière de responsabilité, de transparence et d’amélioration continue.

Lactel® milite pour limiter le gaspillage

Le lait est un formidable ingrédient pour s’amuser en cuisine et laisser libre cours à sa créativité. En sauce, dans une pâte à crêpes ou un clafoutis, au cœur d’un velouté ou d’une purée, il est de tous les repas gourmands en famille. Et s’il pouvait faire encore plus ?

Parce que produire bio, c’est aussi encourager la sobriété, Lactel® propose 3 recettes antigaspi autour de sa gamme « Bio et Engagé », afin que tous les grands moments de l’année soient encore plus appréciés.

Les recettes antigaspi de Lactel® : il n’en restera pas une miette !

Que faire de cette bouteille de lait à moitié entamée dans le frigo ? De ces belles poires bien juteuses qui s’abîment dans la corbeille à fruits ? De ce pain de mie un peu rassis ou de ces feuilles de roquette qui commencent à faire la tête ?

Cette année, avec Lactel® et son lait entier Bio et Engagé, rien ne se perd et tout se transforme. Pour aider les Français à dire STOP au gaspillage alimentaire, la marque décline 3 recettes, à la fois gourmandes et fûtées. Grâce à elles, chacun peut piocher dans les restes alimentaires dont il ne sait plus quoi faire à part les jeter, pour leur donner une nouvelle chance d’exprimer toutes leurs qualités.

Un pain perdu au caramel hyper régressif, accompagné de sa crème anglaise pour un réveillon de Noël très réconfortant ; des petits pains au lait fourrés au fromage frais citron roquette et basilic qui surprendront au brunch ; un incroyable gâteau de crêpes arc-en-ciel pour une Chandeleur festive et colorée… En plus d’être délicieuses et bonnes pour la planète, ces recettes sont également très économiques : « Circulez, y’a rien à jeter ! »

*Conformément au cahier des charges du label bio