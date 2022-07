LES MILITANTES, L’ENGAGEMENT AU FÉMININ

DU 19 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2022, Entrée libre

LA MAISON GUERLAIN, PARTENAIRE DE PARIS+ PAR ART BASEL, CÉLÈBRE L’ENGAGEMENT AU FÉMININ POUR SA 15E EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN AU 68 CHAMPS ELYSÉES

Guerlain présente sa nouvelle exposition, « Les Militantes », consacrée à l’engagement au féminin, qui se tiendra du 19 octobre au 14 novembre 2022, à la Maison Guerlain, 68 Champs-Elysées. Cette année, l’exposition qui réunit une quinzaine d’artistes confirmées ou émergentes de la scène contemporaine, se présente comme la quintessence même de cette Maison qui soutient depuis toujours les femmes et les artistes de son époque.

La Maison Guerlain est heureuse de s’associer à Paris+ par Art Basel, offrant ainsi une nouvelle vitrine internationale et prestigieuse à des artistes renommées et à des nouveaux talents de la scène contemporaine.

L’engagement de ces artistes, parfois radical, parfois subtil mais toujours profond, les réunit dans leur diversité. Leur lutte est celle d’un monde plus juste, plus sain, autrement dit, un monde meilleur – souhait, qui, après deux ans de pandémie, semble plus que prégnant à l’heure où la planète est menacée, où notre continent est attaqué.

Au-delà de rendre visible les problématiques de notre société, le travail de ces artistes interpelle, dérange même. L’équilibre écologique est la garantie de la survie de l’espèce humaine ; sujet essentiel dans l’exposition, qui est incarné par ces artistes qui nous le rappellent de façon poignante. Les violences sociales, les inégalités de genre, l’invisibilité des femmes et les déséquilibres politiques s’expriment aussi dans leurs œuvres.

A travers peintures, photographies, sculptures, dessins, l’exposition porte haut et fort ces engagements sociaux et écologiques que Guerlain partage et soutient, tout comme la place de la femme dans une société que l’on ne peut rêver que plus douce et plus harmonieuse

21 artistes du monde entier

ETEL ADNAN

BÉATRICE ARTHUS-BERTRAND

ROSSELLA BISCOTTI

BIANCA BONDI

LOUISE BOURGEOIS

DALILA DALLÉAS BOUZAR

CRISTINA ESCOBAR

TIRDAD HASHEMI

ALICE MAHER

SIR ZANELE MUHOLI

FRANCESCA PASQUALI

NIKI DE SAINT PHALLE

ET JEAN TINGUELY

ELEA JEANNE SCHMITTER

KIKI SMITH

NANCY SPERO

JEANNE SUSPLUGAS

THU-VAN TRAN

SANDRA VASQUEZ DE LA HORRA

JEANNE VICERIAL

MIN ZHANG

EXPOSITION PRÉSENTÉE DU 19 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2022

Commissaire d’exposition : Caroline Messensee

Guerlain Paris

68 avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris

Ouvert du lundi au samedi : 11h– 20h

Dimanche : 12h – 19h

Entrée libre