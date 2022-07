Le nouveau Nissan Townstar EV 100 % électrique arrive en Europe

Le nouveau Townstar EV 100 % électrique rejoint la gamme électrifiée de Nissan dans le cadre de la vision Ambition 2030 de l’entreprise. Le Townstar EV propose une solution de mobilité efficace et efficiente, permettant aux clients de Nissan de s’adapter à l’évolution des réglementations sur les émissions, aux nouveaux défis du marché et à la croissance de l’e-commerce.

Le Townstar EV s’appuie sur le succès du fourgon e-NV200. Fort de l’expertise de Nissan en matière de véhicules utilitaires légers 100% électriques, il a été conçu pour être fiable et durable, en pensant aux besoins des professionnels.

À cette fin, ce nouveau Townstar EV est doté d’une motorisation électrique optimisée avec une gestion intelligente de l’énergie et un refroidissement thermique de la batterie. Le Townstar EV délivre une puissance de 122 ch et 245 Nm de couple.

Pour offrir une autonomie généreuse pouvant atteindre 300 km (cycle WLTP), le Townstar EV bénéficie d’une aérodynamique soignée et se dote d’une batterie de 45 kWh pouvant accepter une charge AC de (22kW) (de série dès le premier niveau de finition) ou une charge rapide DC en option (Combo CCS de 80 kW) permettant de récupérer 150 km d’autonomie en seulement 25 min.

« Conçue pour répondre aux besoins de nos clients et booster la demande de solutions de motorisations durables, la gamme Townstar EV fera référence dans son segment et aidera encore plus de propriétaires d’utilistaires à découvrir les avantages de l’électrification, tout en accompagnant l’évolution environnementale des villes européennes. » a déclaré Emmanuelle Serazin, LCV & Corporate Sales Director, Nissan Europe.

Le Townstar EV bénéficie d’un design moderne qui rappelle les autres modèles électrifiés de Nissan. Le bouclier avant aérodynamique spécifique présente le motif Kumiko, déjà présent sur la calandre du Nissan Ariya, qui met en avant l’ADN japonais de Nissan et donne une apparence contemporaine et moderne.

À l’intérieur, le Townstar EV met la satisfaction du client et l’ergonomie au premier plan. Doté de plus de 20 fonctionnalités technologiques, dont un service de connectivité embarqué et, en option, un combiné d’instrumentation numérique de 10 pouces. Ce modèle est le fourgon le plus avancé de la gamme d’utilitaires Nissan.

Une pompe à chaleur améliore à la fois le confort et l’efficience par temps froid en distribuant la chaleur de la batterie dans l’habitacle. Des options supplémentaires permettent d’améliorer encore le confort des utilisateurs, comme un volant, un pare-brise et des sièges avant chauffants.

Le Townstar EV 100 % électrique introduit le système avancé d’aide à la conduite ProPILOT Assist de Nissan dans la gamme de véhicules utilitaires. Cette technologie, associée au système exclusif vision intelligente 360° (AVM) de Nissan, sera une aide précieuse pour les conducteurs, en particulier dans les centres-villes bondés.

Le Townstar EV reçoit une gamme complète de technologies de sécurité active et passive comme l’avertisseur d’angle mort, le stationnement mains libres, le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d’urgence intelligent, le maintien dans la voie en cas de vent latéral ou encore l’assistance pour éviter le louvoiement de la remorque.

« L’association de notre expertise en matière d’électrification et de notre leadership dans le segment des utilitaires électriques a été un atout essentiel dans le développement de la version 100 % électrique du Townstar. » poursuit Emmanuelle Serazin. « Nous sommes convaincus que l’ensemble des fonctions de sécurité avancées, des configurations possibles et des capacités pratiques du Townstar EV sont parfaitement adaptées à l’avenir des activités commerciales durables. »

Les autres points forts du Townstar EV – selon les configurations – sont une charge utile allant de 600 à 800 kg et une capacité de remorquage pouvant atteindre 1 500 kg. Particulièrement modulable, l’espace de chargement peut varier de 3,3 à 4,9 m3, assez pour transporter deux europalettes.

« Nissan bénéficie d’une réelle expertise dans le domaine des fourgons 100% électriques et s’est imposé comme une référence auprès des opérateurs de la logistique du dernier kilomètre, » explique Guillaume Dirrig, Directeur des ventes de Nissan en France.

« Sur les 18 derniers mois, nous avons doublé nos ventes de fourgons en France et l’arrivée du nouveau Townstar EV dans notre gamme nous permettra de poursuive cette dynamique en allant toucher de nouveaux clients, » ajoute-t-il.

Chaque véhicule utilitaire Nissan bénéficie d’une garantie de 5 ans ou 160 000 km, la meilleure du secteur, démontrant l’engagement continu de Nissan en matière de satisfaction client. En outre, le Townstar EV bénéficie d’une garantie jusqu’à 70 % de la capacité initiale de la batterie pendant 8 ans.