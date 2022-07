Tour de France Féminin : SD Worx sur le départ du Tour

L’équipe féminine prendra le départ de cet évènement majeur, soutenu par l’un des leaders de la paie et des RH en Europe, SD Worx

Le dimanche 24 juillet, Paris sera au centre de toutes les attentions. La capitale française sera non seulement la ville d’arrivée du Tour de France de cyclisme masculin, mais sera également le point de départ du Tour de France féminin.

SD Worx, acteur majeur en Europe de la paie et des RH, accompagne et sponsorise l’équipe de cyclistes féminines, Team SD Worx, qui prendra le départ le 24 juillet. À cette occasion, les dirigeants de SD Worx seront présents pour soutenir l’équipe mais aussi partager les valeurs communes à l’entreprise et au milieu du cyclisme.

Patrick Barazzoni, Directeur Général, SD Worx France commente : « Le monde du sport et le monde de l’entreprise partagent un grand nombre de valeurs et d’objectifs. Fédérer pour gagner n’est pas un vain mot, mais un état d’esprit accompagné d’une gestion des talents pour faire progresser le groupe. C’est pour cela que nous nous sentons proches du monde du sport et que nous tenions à soutenir cette extraordinaire équipe de sportives. Du fait de nos valeurs communes, nous avançons ensemble dans le dépassement de soi et la réalisation de nouveaux défis. »

Côté sport, il s’agit effectivement d’une date à marquer d’une pierre blanche, où Demi, Lotte et leurs coéquipières espèrent marquer la course de leur empreinte. Ayant récemment remporté La Course by Le Tour (la version en un jour du Tour de France, version femmes) Demi Vollering et son équipe courent pour de nouvelles épreuves : qui lui succédera pour un premier sprint historique sur les Champs-Élysées ?

Pour plus d’information sur la Team SD Worx, rendez-vous sur le site officiel de l’équipe.