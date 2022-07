L’AFSCA vous fournit 5 précieux conseils pour réaliser un BBQ en toute sécurité alimentaire

Nous connaissons tous les plaisirs des BBQ. Dès l’arrivée des beaux jours, le Belge a tendance à sortir la grille et à inviter ses proches à déguster quelques grillades et salades. Cette activité estivale incontournable peut se terminer de façon assez désagréable si on ne prend pas quelques précautions. En effet, les températures de l’été sont propices au développement de toutes sortes de micro-organismes.

Voici donc quelques conseils de l’AFSCA pour que ce moment de plaisir et de convivialité reste savoureux et sans risque pour la santé.

Retrouvez nos conseils pour un BBQ réussi dans cette vidéo.

1. Passez la grille à la flamme pour un nettoyage complet

Entre chaque utilisation, il faut impérativement nettoyer le barbecue. Lavez soigneusement la grille et passez-la à la flamme quelques minutes afin d’éliminer les résidus de graisses et de viandes carbonisées qui peuvent entraîner la formation de HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) cancérogènes.

Ensuite, séchez soigneusement avec un chiffon microfibre.

Nous vous conseillons d’utiliser du charbon de bois épuré (tel qu’indiqué sur l’emballage). Evitez le bois sale, traité, teint ou résineux.

2. Séparez les aliments crus des plats déjà cuits

Il n’est pas toujours évident de savoir ce qu’il faut faire des aliments prêts à cuire et des plats qui viennent de sortir du barbecue. La réponse est pourtant assez simple : gardez-les bien séparés !

Nous résumons pour vous :

– Ne mettez pas de viandes crues ou de poulet cru à côté de viandes déjà cuites (ou presque cuites) sur votre barbecue ;

– Lavez-vous toujours les mains, aussi bien avant que pendant la cuisson au barbecue. Veillez également à ce que vos couteaux soient propres et lavez-les entre deux utilisations. Une planche sur laquelle vous coupez des légumes ne peut pas être utilisée pour couper de la viande et du poisson ;

– Utilisez des plats séparés et veillez à ce que les aliments crus n’entrent pas en contact avec les autres aliments que vous voulez servir, comme les salades ou le pain.

– Ne mettez jamais d’aliments cuits dans un plat que vous avez déjà utilisé pour de la viande ou du poisson cru ;

– Les sauces et les marinades qui ont déjà été utilisées pour de la viande ou du poisson cru ne peuvent pas être réutilisées pour des plats cuits : c’est une règle importante.

3. Faites cuire les aliments lentement

Soyez un peu patients … ne commencez à cuire que lorsque le charbon ou le bois laisse place à un lit de braises blanchies. Vous éviterez ainsi plus facilement la formation de flammes qui produisent, au contact des viandes, des substances toxiques appelées « HAP ».

Ces hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont cancérogènes et se forment lors du séchage ou de la cuisson d’aliments, lorsqu’il y a un contact direct avec des produits de combustion, dont la fumée.

Rappelez-vous ces 3 principes :

placez la grille au moins 10 cm au-dessus des braises ;

; évitez la formation de flammes ;

; évitez que la graisse ne tombe sur les braises, car les gouttes de graisse ravivent les flammes (ce qui provoque la formation de HAP).

Le feu s’éteint plus vite que prévu ? Allumez à nouveau le barbecue, mais retirez d’abord la grille jusqu’à ce que le charbon de bois soit bien gris.

4. Sortez les aliments du frigo au bon moment

Conservez les viandes au réfrigérateur jusqu’au moment de leur cuisson sur la grille.

Si vous utilisez des aliments surgelés, retirez-les à temps du congélateur et faites les dégeler au frigo. Si vous voulez quand même les dégeler au dernier moment, faites-le au four à micro-ondes. Bref, ne faites pas l’erreur de laisser dégeler les viandes à température ambiante … ce serait la porte ouverte à la multiplication des bactéries.

Une fois que vos viandes et poissons sont bien cuits à cœur, ne tardez pas à les manger.

Attendez le moment où vous passez à table pour sortir du réfrigérateur les accompagnements, crudités et sauces.

5. Respectez les durées de conservation des restes

Une règle d’or : après le repas, ne laissez pas traîner les mets trop longtemps à table. Mettez-les de préférence immédiatement au frigo à bonne température (idéalement entre 1 et 4 C°) dans des boîtes fermées. S’ils sont restés à température ambiante et en cas de doute, il vaut parfois mieux les jeter pour éviter tout risque.

La durée de conservation des restes dépend du type d’aliment :

Les légumes préparés se conservent facilement pendant trois à quatre jours.

Le poisson peut être conservé pendant deux jours dans une boîte hermétique.

Les viandes cuites qui sont bien emballées se conservent généralement pendant deux ou trois jours dans une boîte hermétique.

Les aliments en boîtes de conserve peuvent également être conservés, à condition qu’ils soient stockés dans un récipient propre et non directement dans la boîte de conserve au frigo.

Gardez bien à l’esprit qu’un aliment qui a déjà été décongelé ne peut jamais être recongelé !

En effet, le risque est grand qu’il contienne un plus grand nombre de bactéries qui vont continuer à se développer quand l’aliment sera de nouveau dégelé.