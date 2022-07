MINI Cooper SE Cabrio : le plaisir électrifié à ciel ouvert de demain

Du soleil, des températures estivales, des paysages verdoyants et rafraîchissants : juste à temps pour l’été, MINI présente pour la première fois sa MINI Cooper SE 100 % électrique en version cabriolet. Ce modèle unique préfigure comment pourrait se poursuivre le plaisir de conduire cheveux aux vents dans l’avenir entièrement électrique du constructeur britannique. Il est également le seul cabriolet quatre places au monde, dans le segment des citadines premium, à être doté d’une motorisation entièrement électrique. Véritable pionnier, le MINI Cooper SE Cabrio allie avec élégance sportivité, plaisir de conduire à ciel ouvert et mobilité électrique sans émissions locales.

Cette nouvelle MINI sera présentée au public pour la première fois lors du traditionnel événement communautaire « MINI Takes the States » aux États-Unis. Les routes sinueuses entre Burlington dans le Vermont et Greenville-Spartanburg en Caroline du Sud sont parfaites pour offrir à la communauté MINI un premier aperçu du « Go-Kart feeling » inédit offert par le MINI Cooper SE Cabrio.

Ce dernier est basé sur la carrosserie du MINI Cooper S Cabrio. Il en reprend également les dimensions qui sont de 3 863 mm de longueur avec un empattement de 2 495 mm, une largeur de 1 727 mm et une hauteur de 2 495 mm. Le volume de coffre reste également inchangé avec une capacité de 160 litres.

Le groupe motopropulseur bénéficie du savoir-faire en matière d’électromobilité des centres de compétences BMW Group de Dingolfing et de Landshut. Le MINI Cooper SE Cabrio reprend les éléments techniques de la MINI Cooper SE 3 portes. La répartition particulièrement équilibrée de la charge sur les deux essieux est assurée par le moteur électrique léger qui favorise un comportement agile et saint.

Le moteur électrique de 135 kW/184 ch, qui équipe déjà la MINI Cooper SE, offre l’agilité et le « Go-Kart feeling » typiquement MINI. La puissance électrique permet d’atteindre le 0 à 100 km/h en 7,7 secondes. L’autonomie de 230 kilomètres en cycle WLTP permet des escapades à ciel ouvert aussi bien en milieu urbain qu’au-delà des limites de la ville. Ce nouveau modèle montre également sa polyvalence grâce à sa capote électrique qui peut être ouverte ou fermée en 18 secondes. Par une simple pression sur la commande à bascule située au-dessus du rétroviseur intérieur, la capote est actionnable jusqu’à une vitesse de 30 km/h et offre trois positions : ouverte, fermée ou « toit ouvrant ».

Avec ce modèle unique, MINI s’adresse à la communauté toujours plus grande des inconditionnels du plaisir de conduire à ciel ouvert de manière durable, transparente et intelligente. La transition déjà réussie de la marque MINI vers la mobilité électrique est illustrée par le succès de la MINI Cooper SE. Avec des volumes de vente en hausse de 132%, cette dernière a été la locomotive de la marque MINI en 2021. En Allemagne – le marché le plus porteur pour la MINI Cooper SE – mais également en France, presque une MINI sur trois vendue est déjà électrifiée.

Afin que cet enthousiasme pour la conduite électrifiée soit pérenne, MINI rend la recharge quotidienne facile et pratique. MINI Charging offre aux conducteurs de MINI en Europe un accès à l’un des plus grands réseaux de recharge publics, comprenant plus de 250.000 points de charge.