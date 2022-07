Les petites salles de bains : quand on veut, on peut y mettre une baignoire

Lorsque l’aménagement de la salle de bains s’effectue dans un espace réduit, on sacrifie généralement la baignoire. Mais pourquoi donc ? « La décision de choisir entre une baignoire et une douche ne devrait pas être conditionnée par la pièce, mais par l’homme !», déclare Claudie Horel, responsable produit senior au sein de la division Wellness de Villeroy & Boch. C’est pourquoi le spécialiste de la salle de bains propose des baignoires aux formats compacts qui se glissent dans les moindres recoins et transforment la salle de bains en une oasis personnelle synonyme de bien-être.

Une baignoire pour une personne

Si chaque centimètre compte, la baignoire peut être un peu plus petite – cela ne nuit pas à la détente. Les baignoires à encastrer de Villeroy & Boch sont proposés dans des dimensions à partir de 1,40 mètre x 0,70 mètre. Les célibataires qui prévoient d’aménager une salle de bains devraient, en outre, faire attention à la conception de l’espace intérieur de la baignoire : les baignoires dites « solo » ne présentent en effet qu’un seul côté incliné. Leur espace intérieur est ainsi plus grand ce qui permet à une seule personne de s’allonger confortablement, même si la longueur est moindre.

Utiliser intelligemment la place existante

La taille ne fait pas tout : si l’on exploite intelligemment les contraintes architecturales, une baignoire s’adapte aussi aux petits espaces. Par exemple sous la pente du toit ou sous une grande fenêtre : des endroits qui ne sont de toute façon pas envisageables pour une douche. Même une salle de bains tout en longueur peut accueillir une baignoire : comme la longueur ne manque généralement pas, les baignoires à partir de 0,70 mètre de large permettent de gagner de précieux centimètres. Combinée avec une paroi de douche ou un simple rideau, la baignoire peut également être utilisée comme douche.

Et pourquoi pas une baignoire en îlot ?

Les baignoires en îlot sont et restent le rêve de nombreux propriétaires de salles de bains, même lorsque l’espace est restreint. Les baignoires en îlot Finion et Theano comptent parmi les plus compactes. Theano existe dans une longueur à partir de 1,55 mètres. La baignoire Finion, quant à elle, offre, grâce à son design rectiligne, avec des parois droites beaucoup de place intérieure sans que son extérieur ne soit trop imposant. Si malgré tout, cela ne convient pas vraiment, Claudie Horel conseille d’utiliser ce qu’elle appelle des baignoires murales : « Une baignoire murale forme une unité visuelle avec le mur et est particulièrement peu encombrante », explique-t-elle. Villeroy & Boch propose ainsi un grand choix de baignoires murales actuelles dont Collaro, Loop & Friends ou Oberon 2.0. Celles-ci peuvent être montées aussi bien contre un mur que dans un angle et leur aspect monolithique font qu’elles ressemblent beaucoup visuellement à une baignoire en îlot.