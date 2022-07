Noël avec Villeroy & Boch : la plus belle période de l’année

La période de Noël évoque une pause bienvenue, le plaisir de la dégustation et les décorations. En effet, lorsqu’il fait sombre, froid et désagréable dehors, la maison se doit d’être particulièrement confortable. Les sapins de Noël, les fenêtres et les buffets sont décorés avec des branches de sapin, des guirlandes lumineuses, des suspensions et des figurines, avec zèle et enthousiasme. Et la table est dressée avec la porcelaine de Noël grâce à laquelle toutes les gourmandises associées à cette période seront encore plus délicieuses. Alors que la maison resplendit d’un charme rétro, nous nous mettons en quête des cadeaux parfaits pour nos proches. Car c’est également cela Noël : le temps des cadeaux.

Annual Christmas Edition : le Père Noël passe aujourd’hui

Chaque année, l’Annual Christmas Edition séduit les collectionneurs et collectionneuses Villeroy & Boch du monde entier. En effet, les décors richement détaillés de son assiette, son bowl, son mug, sa boule et sa cloche répandent une pure nostalgie et la sensation de bien-être associée à Noël. Cette année, le Père Noël arrive avec son traîneau rempli de cadeaux dans un village enneigé où les enfants l’attendent avec impatience. Ce décor a été créé à partir d’anciennes images chromos, qui ont été numérisées et recomposées avec un grand souci du détail. Avec son estampille dorée, l’Annual Christmas Edition limitée est disponible uniquement l’année de son édition.

Des idées de décoration et de cadeaux féériques

Les collections de Noël de Villeroy & Boch nous emmènent dans un monde féerique et magique, regorgeant d’idées et de possibilités pour décorer et offrir des cadeaux. L’intérieur pourra ainsi être décoré dans un esprit de Noël particulièrement rétro avec les assiettes et les coupes Toy’s Fantasy : leur forme rappelle en effet les assiettes en carton traditionnelles pleines de gourmandises. Et, avec ses décors et les images chromos originales numérisées et reproduites sur la porcelaine, Toy’s Fantasy nous fait rêver des Noëls d’antan.

Les collections Christmas Toy’s Memory, Nostalgic Melody, Christmas Toys, Nostalgic Ornaments et My Christmas Tree séduisent avec leurs figurines, leurs boîtes à musique et leurs décorations pour le sapin. Qu’il s’agisse d’une petite attention en remerciement d’une invitation ou d’un superbe cadeau, les décors de Noël feront briller tous les yeux.