Golf R « 20 ans », modèle anniversaire de la Golf R maintenant disponible à la commande en France

Pour célébrer le 20e anniversaire de la Golf R, Volkswagen lance la Golf R « 20 ans », une édition spéciale exclusive. La période de production limitée à environ un an fait de ce modèle spécial un objet de collection dès sa sortie de la chaîne de production. Comme tous les modèles performants haut de gamme de Volkswagen R dont la puissance est accrue, la Golf R trouve ses racines sur les circuits de course et représente le transfert de technologies innovantes vers la production en série. Les communautés de fans du monde entier apprécient son design expressif et ses performances. La nouvelle Golf R « 20 ans » est maintenant disponible à la commande à partir de 62 700 euros en France.

La Golf R « 20 ans » surpasse tout ce qui a été lancé avec le label « Golf » jusqu’à présent. Le modèle anniversaire accélère de 0 à 100 km/h en seulement 4,6 secondes : la vitesse de pointe est limitée électroniquement à 270 km/h. L’édition « 20 ans » de la Golf R fait connaître son caractère exceptionnel dès le démarrage du moteur. Impossible de ne pas remarquer les 333 ch (245 kW) délivrés par le moteur turbo quatre cylindres de 2,0 litres. Le conducteur peut sélectionner un démarrage riche en émotions avec un régime moteur porté à 2 500 tr/min et une acoustique particulièrement présente pour un plaisir maximal avant même de se mettre en route pour découvrir une expérience de conduite typiquement R.

Lors du passage manuel des rapports S et S+, la boîte DSG à double embrayage et la transmission envoient un retour d’information haptique lors de chaque actionnement de la palette de Golf R « 20 ans ». Le réglage du moteur optimisé permet par ailleurs des changements de vitesses particulièrement spontanés. Le turbocompresseur est constamment maintenu à un certain régime, même pendant une utilisation à charge partielle, de manière à libérer de la puissance plus rapidement à la réaccélération. L’actionneur de papillon ouvert en phase de poussée contribue également à l’amélioration de la dynamique et des performances sur route. Lorsque l’utilisateur relâche la pédale d’accélérateur et l’actionne à nouveau, cela permet une augmentation plus rapide du couple moteur et améliore sensiblement le comportement du moteur. La Golf R « 20 ans » est ainsi encore plus stable et dynamique lors d’une conduite sportive.

La Golf R « 20 ans » est équipée de série du pack « R-Performance », déjà présent sur la Golf 8 R (comme le R-Performance Torque Vectoring en combinaison avec le gestionnaire de comportement dynamique et deux profils de conduite supplémentaires « Special » et « Drift »). Ce nouveau modèle est doté d’équipements au design exclusif. À l’arrière, le becquet de pavillon souligne le style du véhicule issu du sport automobile. La Golf R « 20 ans » est équipée de série de jantes 19″ « Estoril » en alliage léger. Comme tous les modèles Golf, la Golf R « 20 ans » est produite dans l’usine de Wolfsburg, la patrie de la Golf. Elle sera proposée sur différents marchés européens, sur quelques marchés internationaux et en Amérique du Nord.

La Golf R « 20 ans » est la 5e édition de la très sportive Golf R. La success story a débuté en 2002 avec la Golf R32 et son moteur 6 cylindres 3,2l de 241 ch (177kW). C’était alors la Golf la plus puissante jamais produite par Volkswagen. Avec sa transmission intégrale combiné à son design et ses équipements exclusifs, cette sportive était une référence sur son segment. La Golf R32 a connu un succès immédiat, et ses ventes ont été trois fois supérieures à ce qui avait été planifié.