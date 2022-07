La Protection Suisse des Animaux PSA et Maxi Zoo distribuent gratuitement des aliments pour animaux de compagnie aux réfugiés de guerre ukrainiens

Plus de 50 000 personnes ont déjà fui l’Ukraine pour la Suisse. Même après cinq mois de conflit armé, la mauvaise situation sécuritaire ne permet pas à de nombreuses personnes de rentrer. La Confédération estime qu’environ cinq pour cent d’entre elles ont emporté un animal de compagnie lorsqu’elles ont fui. Maxi Zoo et la Protection Suisse des Animaux PSA lancent ensemble la campagne «Gratis Food Corner – pour les animaux de compagnie des réfugiés ukrainiens». Les réfugiés de guerre d’Ukraine peuvent désormais obtenir des aliments gratuits pour leurs chiens et leurs chats dans 13 magasins répartis dans toute la Suisse. La campagne est rendue possible grâce aux généreux dons alimentaires de Mars Suisse et de PURINA Suisse.

Dès les premiers jours, la Protection Suisse des Animaux PSA et ses refuges affiliés ont fourni une aide immédiate, rapide et simple, par exemple en hébergeant gratuitement des animaux de compagnie ou en donnant de premiers soins vétérinaires gratuits ou à prix réduit. Maxi Zoo et la Protection Suisse des Animaux PSA lancent maintenant la campagne «Gratis Food Corner – pour les animaux de compagnie des réfugiés ukrainiens».

Des dons alimentaires généreux

Les réfugiés de guerre ukrainiens bénéficiant du statut de protection S peuvent obtenir gratuitement des aliments pour chats et chiens dans 13 magasins Maxi Zoo sur présentation de leur permis S. Cette campagne est rendue possible grâce aux généreux dons alimentaires de Mars Suisse (dont Sheba et Whiskas) et de PURINA Suisse. La clientèle de Maxi Zoo peut également soutenir la campagne en achetant de la nourriture pour chats et chiens dans les magasins et en la déposant dans le Food Corner.

Améliorer une situation difficile

Katja Polzin, directrice de l’Administration de la Protection Suisse des Animaux PSA, voit dans cette action commune un signe fort de solidarité. «Les personnes venant d’Ukraine sont dans une situation humaine et économique très difficile. La campagne d’aliments gratuits pour les propriétaires d’animaux de compagnie a pour but d’améliorer un peu leur situation ici en Suisse.» Hermann Aigner, directeur de Maxi Zoo Suisse, ajoute que «c’est justement en temps de crise que l’on voit à quel point la relation homme-animal est précieuse pour notre société. C’est pourquoi Maxi Zoo soutient de manière non bureaucratique le don gratuit d’aliments de Mars et de PURINA Suisse pour les animaux de compagnie des réfugiés ukrainiens.»

Voici comment cela fonctionne

Les réfugiés de guerre venant d’Ukraine bénéficiant du statut de protection S peuvent obtenir gratuitement des aliments pour chats et chiens dans 13 magasins Maxi Zoo sur présentation de leur permis S, du lundi au vendredi de 9 h à 11 h (dans la limite des stocks disponibles).

Liste des magasins Maxi Zoo participant à la campagne d’aide

Plus d’informations:

www.tierschutz.com/ukraine/fr