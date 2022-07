Le Groupe Gambetta réalise une résidence en terre crue, paille et bois, comprenant 50 logements et 4 commerces

Le Groupe Gambetta lance la commercialisation d’une résidence de 50 logements située au cœur de l’écoquartier Flaubert à Grenoble. Cette opération, nommée « Terre d’Emma », en hommage à son procédé de fabrication, mélangeant terre crue, paille et bois, démontre la volonté du Groupe Gambetta de s’inscrire dans les traditions du bassin grenoblois et dans une démarche environnementale forte. La livraison est prévue pour le 4ème trimestre 2024. La résidence a reçu le prix Innovapresse catégorie « Immobilier durable » dans le cadre de la soirée du Classement des Promoteurs 2022.

Haute performance énergétique

En utilisant un mélange de terre crue, de paille et de bois, le Groupe Gambetta propose une résidence capable d’évoluer sans créer de déchets supplémentaires. Avec un bilan carbone presque nul, le complexe de façade retenu offre une inertie thermique permettant de réguler l’humidité et une isolation acoustique de qualité, garantissant un vrai confort de vie aux habitants.

Alimentée par le réseau de chaleur urbain pourvu à 80 % en énergie renouvelable, disposant de panneaux photovoltaïques et d’un système de récupération de chaleur des eaux grises, la résidence s’inscrit comme un bâtiment vertueux en matière d’impact environnemental.

« Terre d’Emma » dispose également sur son toit d’une terrasse partagée accueillant un potager, et d’un cœur d’îlot arboré apportant de la fraicheur et constituant un refuge pour la biodiversité.

Ainsi la résidence est labellisée RT2012 -30%, RE2020 et E3C2, label accordé au bâtiment dont l’empreinte carbone est réduite au maximum, tant dans sa conception que dans son utilisation.

Une architecture misant sur le naturel

Réalisée dans un style contemporain par l’Atelier PNG Architecture, la résidence met en avant des matériaux aux textures différentes (terre, paille, bois), utilise le béton avec parcimonie.

Les appartements, du 2 pièces au 5 pièces duplex, privilégient la lumière naturelle grâce à des orientations optimisées, et de nombreuses ouvertures. Ils sont prolongés par des espaces extérieurs privatifs, balcon, terrasse, loggia ou jardin, proposant des vues imprenables sur les montagnes environnantes.

L’écoquartier Flaubert, la nature en ville

Avec 3 hectares de parc et 700 m² d’agriculture urbaine, 2 000 m² de commerces, 5 000 m² d’équipements publics et 9 000 m² de bureaux et locaux d’activité, l’écoquartier Flaubert est l’un des plus importants projets urbanistiques de Grenoble. Conçu pour allier vie citadine et nature, il crée un nouveau lieu de vie au cœur de la ville.

Grenoble, ville verte

Labellisée « Capitale verte européenne » en 2022, Grenoble est une ville modèle en matière de développement. Située entre trois massifs alpins, Grenoble, avec ses 2000 ans d’histoire, séduit par son cadre de vie proche de la nature.

Ville de recherche, d’innovations et de sport, la ville accueille également l’un des plus importants campus universitaires de France.

Fiche technique :

Adresse : rue Gustave Flaubert – 38000 Grenoble

Promoteur : Groupe Gambetta

Architecte : Atelier PNG Architecture

Nombre de logements : 50

Nombre de stationnements : 50

Prix : T2 à partir de 138 000€ (sans parking), T3 à partir de 234 000€, T4 à partir de 275 000€, T5 à partir de 357 000€ (avec 2 parkings)

Démarrage des travaux : 1er trimestre 2023

Date de livraison prévisionnelle : 4ème trimestre 2024