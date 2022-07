Le VW Bus Festival fait son retour en 2023 : ouverture des préventes le 15 août

Le compte à rebours est lancé : l’édition 2023 du VW Bus Festival commence dans 343 jours ! Du 23 au 25 juin 2023, les organisateurs Volkswagen Véhicules Utilitaires attendent plus de 100 000 visiteurs venus de tous les pays, faisant de ce festival le plus grand événement de ce type au monde. Pendant trois jours, les amateurs de modèles Volkswagen pourront camper, faire la fête, assister à des concerts et discuter de leur passion dans le cadre d’un festival consacré à la célébration de ce mode de vie. Les préventes des places de camping ouvriront bientôt : les réservations d’emplacements commenceront à partir du 15 août 2022 à midi. Comme lors du légendaire « Bulli Festival » de 2007, les parkings du parc d’exposition feront office de lieu de campement pour plus de 6 000 camping-cars et combis Volkswagen.

Aujourd’hui encore, le VW Bus Festival de 2007 est considéré comme le plus grand événement dédié aux vans de la marque jamais organisé. À l’époque, des milliers de passionnés avaient répondu à l’appel du festival, dont l’organisation et l’ampleur étaient alors sans précédent. En 2023, Volkswagen Véhicules Utilitaires entend perpétuer cette tradition. Qu’ils soient modernes ou anciens, tous les camping-cars et combis Volkswagen sont les bienvenus au festival, du T1 à ses successeurs en passant par le nouveau Multivan hybride rechargeable et l’ID. Buzz, récemment dévoilé.

« Les interactions entre les différents modèles VW Bus à travers les âges sont au cœur de la vie de la communauté. Nous sommes ravis que cet événement unique au monde retrouve son public en 2023, 16 ans après la dernière édition du festival », déclare Lars Krause, Membre du Directoire de Volkswagen Véhicules Utilitaires en charge des Ventes et du Marketing.

Des tickets de camping à partir de 29 euros

Les tickets pour le VW Bus Festival peuvent être commandés exclusivement en ligne sur le site www.vw-bus-festival-2023.de .

Les tickets de camping sont proposés à partir de 29 euros, et ce pour le week-end entier. Les tickets comprennent un emplacement pour un van ou autre véhicule Volkswagen Véhicules Utilitaires, l’accès gratuit aux sanitaires du site de camping, et bien entendu, l’entrée sur le site du festival, qui proposera différentes expositions, un marché de pièces ainsi qu’un programme événementiel varié présenté sur une grande scène. Trois personnes supplémentaires peuvent être ajoutées à chaque réservation. Enfin, les visiteurs peuvent également réserver des zones spécifiquement conçues pour les familles. L’entrée est gratuite pour les enfants de 6 ans et moins. Pour les enfants de 7 à 17 ans, le ticket coûte seulement 15 euros pour le week-end entier.

Les tickets à la journée (sans véhicule) seront proposés ultérieurement.

Par ailleurs, les clubs VW Bus ont déjà eu la possibilité de réserver en avance des tickets pour de grands groupes de visiteurs, répondant ainsi à l’invitation qui leur a été faite par Volkswagen Véhicules Utilitaires au moyen de communiqués de presse et de publications sur les réseaux sociaux. « La réaction des clubs VW Bus a été extraordinaire », commente Stefan Pfeiffer, Responsable du Marketing pour Volkswagen Véhicules Utilitaires. En seulement quelques jours, les organisateurs ont reçu plus de demandes que d’emplacements disponibles dans la zone réservée aux clubs. Bien entendu, celles et ceux qui ne peuvent pas réserver dans cette zone peuvent également assister à l’événement en passant par la billetterie individuelle. « Avec l’ouverture des préventes, de nombreux tickets seront proposés pour d’autres emplacements », ajoute Stefan Pfeiffer.

En outre, parallèlement à l’ouverture de la billetterie, Volkswagen Véhicules Utilitaires lance sa campagne de communication autour du festival. Le public pourra ainsi suivre le lancement des préventes sur les comptes officiels de la marque sur les réseaux sociaux. Aux rassemblements de voitures anciennes et sur certains salons, les autocollants du festival sont très prisés par les propriétaires de « Bulli » désireux de décorer leur camping-car ou leur combi Volkswagen.

Pour en savoir plus, les passionnés peuvent consulter les sites et réseaux sociaux suivants :

Site du festival : https://www.vw-bus-festival-2023.de

Page Facebook de VWVU : https://www.facebook.com/VolkswagenNutzfahrzeuge

Page Facebook des oldtimers VWVU : https://www.facebook.com/groups/volkswagennutzfahrzeugeoldtimer

Page LinkedIn de VWVU : https://www.linkedin.com/company/volkswagen-commercialvehicles-/