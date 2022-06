CUPRA EKS en quête d’une nouvelle victoire lors du FIA ETCR en Hongrie

L’équipe CUPRA EKS compte bien continuer sur sa lancée à l’occasion de la deuxième manche du FIA ETCR eTouring Car World Cup, qui se déroulera ce week-end en Hongrie (du 10 au 12 juin).

Mattias Ekström est en tête du classement des pilotes après avoir été couronné King of the Weekend lors de la première manche à Pau en France. Au volant de la CUPRA e-Racer, le champion en titre a remporté les quart de finale, demi-finale et SuperFinal de la Pool Furious, surclassant tous ses adversaires lors de ce week-end de course passionnant avec un format de tournoi.

Adrien Tambay, fils du célèbre pilote Patrick Tambay qui s’était illustré avec une victoire sur le circuit français dans les années 1970, est deuxième au classement des pilotes, à seulement huit points de Mattias Ekström. Après avoir remporté la Pool Fast SuperFinal, Adrien Tambay est prêt à confirmer ses excellents débuts à Pau lors de la prochaine manche du championnat tout électrique.

De son côté, Tom Blomqvist a également connu des débuts électrisants en FIA ETCR. Après avoir remporté le quart de finale Pool Fast et terminé deuxième en demi-finale et en SuperFinal, il abordera la deuxième manche à la troisième place du classement des pilotes.

Par ailleurs, Jordi Gené était en passe de réussir un excellent week-end de course à Pau lorsqu’il a malheureusement heurté un rail de sécurité lors des phases de qualification. Il mettra à profit sa grande expérience en compétition et sa vitesse pour rebondir avec brio en Hongrie.

La CUPRA e-Racer électrifiera le circuit rapide et fluide de Hungaroringa. Long de 4,381 km, ce dernier a accueilli de nombreuses courses spectaculaires depuis son ouverture en 1986.

L’utilisation stratégique du boost Power Up sera cruciale, car les voitures de tourisme les plus puissantes jamais construites (500 kW soit l’équivalent de 670 ch) se disputeront le titre à des vitesses très élevées.

Et après ses excellents résultats lors de la première manche, CUPRA EKS Racing sera clairement l’équipe à battre.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pendant la FIA ETCR eTouring Car World Cup, deux pilotes se partagent la même voiture de course – l’un étant engagé dans la Pool Fast et l’autre dans la Pool Furious !

Ce qui veut dire que l’équipe CUPRA EKS aligne quatre pilotes pour deux CUPRA e-Racer – Mattias Ekström et Adrien Tambay se partagent la première, tandis que Jordi Gené et Tom Blomqvist alternent au volant de la seconde.

Le format de course est unique et passionnant, avec un tournoi dans lequel des points sont attribués tout au long du week-end. Les pilotes doivent donc donner le meilleur d’eux-mêmes à chaque étape de la compétition, au même titre que tout le reste de l’équipe.

La preuve, lorsque Jordi Gené a percuté le rail de sécurité lors de la première manche de l’épreuve à Pau, l’équipe CUPRA EKS a dû réparer la CUPRA e-Racer en un temps record – de sorte à non seulement permettre à Jordi Gené de reprendre la course, mais aussi à Tom Blomqvist de rester dans la compétition !

Les ingénieurs et mécaniciens hautement qualifiés ont passé trois heures à reconstruire l’avant de la voiture, allant même jusqu’à remplacer les suspensions, la direction et différentes pièces de carrosserie – ils ont dû travailler d’arrache-pied sans s’octroyer une seule minute de répit jusqu’à ce que la voiture soit complètement prête.

Et c’est grâce à cet incroyable travail d’équipe que CUPRA aborde la deuxième manche en tête du championnat des constructeurs FIA ETCR, tandis que les pilotes de l’équipe CUPRA EKS occupent les trois premières places du classement des pilotes !