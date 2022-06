40 ans dans la lumière : l’Opel Corsa devient une icône de la mode

La vie commence à 40 ans, y compris pour l’Opel Corsa, qui fête cette année son 40ème anniversaire. La Corsa a révolutionné la catégorie des citadines lors de son lancement en 1982 et s’est imposée au fil des années comme un modèle à grand succès. A ce jour, plus de 14 millions d’unités ont quitté les usines. Aujourd’hui, ce best-seller en est à sa sixième génération et la demande est plus forte que jamais, notamment pour la Corsa-e 100% électrique.

Lorsque la première génération de Corsa est arrivée sur le marché, les acheteurs ont été immédiatement séduits par ses lignes anguleuses et son intérieur au style peu conventionnel : en particulier, le tissu qui habillait les sièges arborait un tartan qui fait aujourd’hui un retour remarqué.

Les fashionistas pourront bientôt montrer leur goût pour ce motif intemporel en s’affichant avec une édition limitée de chaussettes tartan qui seront disponibles dans la Boutique Opel Lifestyle. La boîte du jubilé, au design spécifique, contient quatre paires de ces chaussettes confortables qui ne manqueront pas d’attirer les regards. Les fans se délecteront d’un motif qui correspond à l’intérieur original de la Corsa A, et d’un autre qui décliné dans une version plus moderne. Vêtu de ces élégants vêtements, impossible de ne pas se sentir parfaitement au cœur de son époque – comme l’Opel Corsa elle-même.

L’utilisation du tartan original issu des sièges de la Corsa dans des accessoires de mode actuels est un préambule. Les clients et amis de la marque peuvent donc s’attendre à d’autres annonces originales qui viendront saluer les célébrations du 160ème anniversaire d’Opel et les 40 ans de l’Opel Corsa.