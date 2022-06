Le bureau BARNES Saint-Germain-des-Prés présente sa première exposition en collaboration avec la Galerie Negropontes

« Chez BARNES nous proposons aux acheteurs un service d’accompagnement et de conseil dans l’acquisition d’œuvres d’art. Grâce à cette pluridisciplinarité, nous sommes capables de proposer à notre clientèle internationale une expérience allant au-delà du simple achat immobilier », commente Alexander Montague-Sparey, BARNES Art Manager. « Nous avons fait le choix de nous associer à la Galerie Negropontes, qui partage les valeurs de la Maison BARNES, avec pour ligne de conduite l’excellence et l’utilisation de matériaux rares et nobles par les artistes exposés », ajoute-t-il.

La prochaine exposition sera consacrée au travail de Etienne Moyat, sculpteur sur bois, et de l’artiste Ulrika Liljedahl.

Elle sera inaugurée le 23 juin dans les bureaux de l’agence BARNES située 13 rue Bonaparte, Paris 6e en présence de Thierry Chomel, Directeur de l’agence BARNES Bonaparte et de Sophie Negropontes, Directrice de la Galerie Negropontes.

Les créations d’Etienne Moyat sont empreintes de son respect et de son amour pour la nature. Ebéniste de formation, il réalise des créations uniques et monumentales, destinées à des projets haut de gamme pour des résidences particulières, des hôtels, des yachts… Une fois le tronc d’arbre choisi, il le sculpte, le brûle, le brosse, le vernit, mais surtout l’honore comme matériau vivant, vecteur d’émotion et d’expérience. Son geste libre et instinctif est guidé par son usage de la tronçonneuse, permettant à son art d’être à la fois sculptural et pictural.

Née en Suède et établie en France, Ulrika Liljedahl est une artiste qui travaille les matières et textiles pour de grandes maisons de couture. Elle collabore également avec des architectes et décorateurs. Elle a pour fil conducteur le vivant, avec son utilisation de matériaux comme le crin de cheval ou le cuir, ou encore de matières végétales ou de synthèse. Ses œuvres se veulent une quintessence de la matière qu’elle sublime, en jouant sur leur mouvement intrinsèque et leur vibration contenue. Instinctivement, elle tire parti des couleurs qu’elle choisit et place avec précision, obtenant d’époustouflants dégradés tourbillonnants.

La Galerie Negropontes, en collaboration avec BARNES, présente avec cette exposition hors les murs deux artistes singuliers. « Nous avons à cœur d’aller à la rencontre d’artistes et de partenaires et de partager avec eux une expérience nouvelle. Cette exposition propose une résonance entre deux talents attachés au rapport à la nature, l’un sculptant le bois et l’autre tissant le crin de cheval », précise Sophie Negropontes.



Accès au vernissage sous réserve d’inscription

ExpositionEtienne Moyat – Ulrika Liljedahl

Jeudi 23 juin à partir de 19h00

BARNES Saint-Germain-des-Prés13 rue Bonaparte, 75006 Paris

BARNES Art : de l’importance de faire vivre sa maison

La Maison BARNES a toujours été passionnée, depuis plus de 20 ans, par la synergie entre l’art, le design, l’artisanat d’art et l’immobilier.

Le département de conseil en art « BARNES Art Advisory » a été fondé par Heidi Barnes, dans le prolongement de sa passion pour la création et le soutien aux jeunes artistes.

BARNES Art accueille régulièrement des expositions internationales consacrées à l’art contemporain et au design. Le programme d’expositions piloté par Sonia Perrin, Directrice des relations extérieures de BARNES, se déploie tout au long de l’année dans les Concept Stores BARNES à Paris, Londres, St Barthélémy, Luxembourg et prochainement à New York ainsi que dans une sélection de maisons privées confiées à la vente à BARNES.Les services de BARNES Art sont pilotés par l’expert en art britannique Alexander Montague-Sparey. Spécialiste de la photographie, du design et de l’art contemporain depuis 15 ans il collabore avec des artistes internationaux, des collectionneurs, des maisons de vente aux enchères, des musées et des foires d’art du monde entier. La Maison BARNES peut ainsi guider ses clients par une approche très personnalisée : de l’acheteur néophyte aux collectionneurs aguerris. BARNES Art conseille également les clients qui cherchent à vendre des œuvres d’art en fournissant des estimations et des conseils sur les meilleurs canaux et périodes de vente.