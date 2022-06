NEW AUTO sur TikTok : le groupe Volkswagen se lance sur la plateforme vidéo de la génération numérique

Volkswagen poursuit son évolution dans le secteur des nouvelles technologies et lance un compte TikTok portant le nom de la stratégie adoptée par le groupe : « newauto ». Volkswagen fait ainsi ses premiers pas sur la plateforme vidéo à succès. Ce compte TikTok proposera des vidéos créatives et divertissantes et explorera l’évolution du secteur vers la mobilité de demain, une mutation historique dans laquelle Volkswagen s’engage avec sa stratégie NEW AUTO.

Avec ces contenus d’infodivertissement abordant notamment la décarbonation, l’économie circulaire, les technologies de batterie et de recharge, les logiciels embarqués ou encore la conduite autonome, Volkswagen dévoile à un groupe cible jeune sa vision de l’automobile de demain : une mobilité sans émission, autonome et plus personnalisée que jamais.

« Nous vivons actuellement la transformation la plus importante de l’histoire de l’automobile, et cette mutation se traduit par l’émergence de nouveaux secteurs d’activités et de facteurs de rupture. Afin d’établir une relation de confiance entre le public et la stratégie NEW AUTO, nous entendons également nous adresser à la Génération Z, qui attache une importance particulière au numérique et aux enjeux environnementaux. Au lieu de juger ces considérations stratégiques trop complexes pour une plateforme telle que TikTok, nous souhaitons les aborder avec des contenus d’infodivertissement », explique Michael Manske, Responsable de la Communication CEO et numérique pour le groupe Volkswagen. En établissant une présence sur TikTok, le groupe renforce son statut de producteur de contenus diffusés en ligne (owned media). Volkswagen attache une importance toute particulière à l’authenticité : les vidéos mettront ainsi en scène les employés en tant que créateurs de contenus.

Le groupe Volkswagen continue d’intensifier ses activités sur les plateformes en ligne d’envergure mondiale et entend multiplier les interactions directes avec ses groupes cibles. L’objectif stratégique du groupe est d’atteindre les groupes cibles principaux dans les marchés européens, américains et chinois. Pour ce faire, au cours des 12 derniers mois, le groupe a lancé et amplifié des interactions sur Twitter, LinkedIn, Reddit, et TikTok en Europe et aux États-Unis, ainsi que sur Weibo pour le marché chinois.

La communauté TikTok : passionnée par les nouvelles technologies et la durabilité

Chaque mois, plus d’un milliard d’utilisateurs du monde entier se connectent sur TikTok pour se divertir, apprendre, s’amuser ou élargir ses horizons. Plateforme leader sur le segment des vidéos courtes sur mobile, TikTok permet aux marques d’atteindre des groupes cibles qui leur seraient quasiment inaccessibles sur d’autres plateformes. Loin des contenus formatés, TikTok mise sur l’humour, l’authenticité et la créativité pour atteindre directement les utilisateurs de la Génération Z et les « Millenials », mais aussi le groupe des utilisateurs de 25 ans et plus, qui connaît un essor rapide.

Les amoureux d’automobile sur TikTok sont férus de nouvelles technologies. Selon une étude portant sur ces utilisateurs (GlobalWebIndex, Q3 2020), 77 % d’utilisateurs du monde entier déclarent leur intérêt pour cette thématique (Allemagne : 61,3 %). En outre, 51,9 % des utilisateurs affirment se soucier des enjeux environnementaux (Allemagne : 42,9 %).

Enfin, Volkswagen entend susciter l’intérêt de la communauté TikTok en faisant des employés du groupe des véritables créateurs de contenus.

En effet, les vidéos TikTok issues du monde du travail sont généralement empreintes d’enthousiasme et sont présentées sous l’angle du divertissement et de l’humour. Les utilisateurs de la plateforme leur réservent un accueil positif : 40 % des utilisateurs de TikTok aimeraient voir des vidéos tournées dans les « coulisses » d’une entreprise (selon l’étude « TikTok Marketing Science French Trends » menée en 2021 par ifopBase : utilisateurs TikTok considérant que TikTok est une plateforme appropriée pour les marques souhaitant aborder les tendances en matière d’emploi).