CUPRA présente sa vision et son ambition à l’horizon 2025

CUPRA révèle ses ambitieux projets pour l’avenir, avec de nouvelles icônes pour une nouvelle ère. Pour ce faire, la marque revient à Terramar, Sitges, sur le site où tout a commencé il y a quatre ans. L’occasion d’ouvrir un tout nouveau chapitre.

À ce jour, la marque a livré près de 200 000 unités et a vu son chiffre d’affaires passer de 430 millions d’euros en 2018 à près de 2,2 milliards d’euros en 2021. Soit bien au-delà de toutes les prévisions. Cette année, CUPRA entend doubler ses ventes, son chiffre d’affaires ainsi que son réseau mondial de CUPRA Masters et de CUPRA City Garages.

D’ici 2025, CUPRA fera son entrée dans une nouvelle ère avec trois nouveaux modèles électrifiés – la CUPRA Terramar*, la CUPRA Tavascan* et la CUPRA UrbanRebel* – tout en renouvelant ses gammes actuelles.

« Ce soir, nous dévoilons toute la gamme d’icônes de la prochaine génération de CUPRA qui sera lancée d’ici 2025 », a déclaré Wayne Griffiths, PDG de CUPRA. « D’ici 2025, notre objectif est de livrer 500 000 voitures par an à moyen terme, de poursuivre notre développement à l’international sur de nouveaux marchés et de pénétrer de nouveaux segments. La tribu CUPRA s’engage à faire en sorte que tout cela se produise, ce sont les gens qui comptent. Parce qu’au final, c’est les gens qui font la marque « .

L’événement Unstoppable Impulse s’est déroulé à Terramar (Sitges), en présence de la presse internationale, des institutions, des partenaires et des ambassadeurs de CUPRA tels que la footballeuse Alexia Putellas, lauréate du Ballon d’Or et du titre de meilleure joueuse FIFA. Des représentants du Groupe Volkswagen mais aussi des familles Porsche et Piëch ont également fait le déplacement.

L’incroyable parcours de CUPRA

CUPRA a été lancée en 2018 avec l’ambition de réinventer la sportivité contemporaine, sous l’impulsion de quelques fidèles qui voulaient défier le statu quo.

La CUPRA Ateca fût le premier véhicule à incarner l’ambition et le caractère de la marque challenger. Un modèle unique sur son segment.

Deux ans plus tard arrivait la CUPRA Leon, la Reine des Leon. Il s’agissait du premier modèle de la marque doté d’une large gamme de moteurs puissants, et de la toute première CUPRA électrifiée grâce à son moteur hybride rechargeable hautes performances.

Celle-ci a été suivie par la CUPRA Formentor, le premier modèle créé exclusivement pour CUPRA. Avec près de 100 000 unités vendues dans le monde à ce jour, ce Crossover a connu un énorme succès et est désormais le modèle le plus vendu de la société.

Puis la CUPRA Born est arrivée. La première voiture 100 % électrique prouve qu’électrification et performance vont parfaitement de pair. Mais les véhicules ne représentent qu’une partie de l’histoire.

La CUPRA Tribe est l’un des éléments clés du succès de CUPRA.

« Jour après jour, la tribu CUPRA façonne l’essence de notre marque : une attitude disruptive, un esprit rebelle et une mentalité à contre-courant« , a déclaré Antonino Labate, Directeur de la Stratégie, du Développement Commercial et des Opérations de CUPRA. « Aujourd’hui, nous présentons le nouveau membre de la tribu : TV Boy. C’est quelqu’un qui possède un esprit rebelle qui brise les frontières pour inspirer la prochaine génération à travers son art. »

À présent, CUPRA se tourne vers l’avenir avec de nouvelles icônes pour une nouvelle ère.

CUPRA Terramar* : le premier SUV électrifié de la marque

La technologie hybride rechargeable a montré que l’électrification faisait partie intégrante de l’ADN de CUPRA. Et à ce titre, le nombre de véhicules qui bénéficient de cette technologie s’est développé pour englober une grande partie de la gamme de la marque. Mais CUPRA va encore plus loin.

D’ici 2024, la gamme de modèles hybrides rechargeables offrira encore plus d’options et une plus grande autonomie.

Prochain modèle qui rejoindra la gamme, la CUPRA Terramar est un SUV qui rend hommage à Terramar, Sitges, qui combine des proportions audacieuses et un design impressionnant. Ce SUV émotionnel, sportif et électrifié permettra à l’entreprise de monter en gamme sur le segment des SUV qui connaît la plus forte croissance en Europe. Il sera produit en Hongrie, dans l’usine Audi de Györ.

La CUPRA Terramar sera disponible dans des versions thermiques mais aussi dans une toute nouvelle génération de moteur hybride rechargeable qui permettra de parcourir environ 100 km en mode tout électrique.

La gamme e-HYBRID met l’accent sur la performance et la sportivité contemporaine. Elle fait partie d’un projet plus vaste dans lequel CUPRA poursuit la révolution de l’électrification.

« Terramar est l’endroit où tout a commencé pour CUPRA. Notre nouveau SUV sportif hybride combine parfaitement des proportions audacieuses avec un long capot impressionnant. Son museau de requin souligne la résilience et la détermination à gagner « , a déclaré Jorge Diez, Directeur du Design de CUPRA. « En réfléchissant à ce que le conducteur va ressentir, nous lui offrons une expérience unique avec les dernières technologies, grâce à un concept d’habitacle qui est orienté vers lui. En somme, un SUV de 4,5 m de long, avec tout l’ADN de CUPRA, qui s’apprête à chambouler l’un des segments les plus compétitifs ».

CUPRA Tavascan* : le rêve devient réalité

La CUPRA Tavascan* représente la prochaine étape dans ce projet de grande envergure. Cette voiture incarne la vision électrifiée de CUPRA et restera fidèle au concept-car de 2019. Certains éléments de design ont déjà été largement évoqués dans le concept CUPRA Tavascan Extreme E de 2021. La CUPRA Tavascan* ne se contentera pas seulement de concrétiser la vision de l’électrification contemporaine. Elle soutiendra également le développement international de la marque en amenant CUPRA sur de nouveaux marchés. Ce nouveau modèle sera commercialisé en 2024.

CUPRA UrbanRebel* : bousculer les conventions et générer des émotions

En 2025, CUPRA lancera l’UrbanRebel*, sa citadine électrique. Un véhicule qui emmènera la marque bien au-delà de ses frontières traditionnelles. L’UrbanRebel* est portée par l’émotion. Il s’agit d’un véhicule conçu et développé pour un monde électrique plus rebelle.

Cette traction électrique est basée sur la plateforme MEB Small du Groupe Volkswagen, afin de proposer un véhicule urbain hautes performances et émotionnel.

“La CUPRA UrbanRebel sera le plus gros projet de notre entreprise pour les prochaines années. C’est la clé de notre transformation vers une marque entièrement électrifiée. Nous dirigeons le développement de la famille de véhicules qui démocratisera la mobilité urbaine durable, pour différentes marques au sein du groupe Volkswagen.”, déclare Werner Tietz, Vice-Président pour la rechercher et développement chez CUPRA.

Avec une longueur de 4,03 m, l’UrbanRebel* est un modèle de durabilité, intégrant des polymères recyclés avancés et des matériaux bio-sourcés. Une conception qui repousse les limites de ce qui est réalisable pour proposer un véhicule plus respectueux de l’environnement.

Pour ce faire, différentes technologies ont également été utilisées avec une fabrication par impression 3D et tricotage 3D, ou encore une conception paramétrique afin d’améliorer les performances et la qualité perçue.

Grâce au gain de poids tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, le moteur de 226 ch (166 kW) permet à la citadine électrique d’atteindre les 100 km/h en seulement 6,9 secondes, tandis que la batterie lui confère une autonomie jusqu’à 440 km (en fonction de la version).

Conçue et développée à Barcelone, la CUPRA UrbanRebel* sera commercialisée en 2025. La production est prévue à Martorell, dans le cadre du programme Strategic Project for Economic Recovery and Transformation (PERTE en espagnol) pour les véhicules électriques et connectés (VEC en espagnol).

« Pour CUPRA, l’UrbanRebel* est plus qu’une simple voiture. C’est le modèle qui va démocratiser la mobilité électrique urbaine. Émotionnelle, amusante à conduire et en même temps accessible. Nous prouvons que les voitures électriques ne doivent pas être ennuyeuses. Ce sera l’entrée de la prochaine génération dans notre gamme. « , a déclaré Wayne Griffiths lors de l’événement Impulse.

Dans le cadre du projet Future : Fast Forward, l’entreprise a créé un groupe constitué de 62 partenaires nationaux et internationaux pour faire de l’Espagne un pôle européen de la mobilité électrique.

Il y a de cela quelques semaines, CUPRA a présenté un projet visant à réunir 10 milliards d’euros pour électrifier l’Espagne avec le Groupe Volkswagen et les partenaires de Future : Fast Forward, soit le plus grand investissement industriel de l’histoire du pays.

« Nous savons exactement où nous voulons aller, et je vous promets que ce ne sera pas ennuyeux. Chaque modèle que nous lancerons sur le marché aura une longueur d’avance sur notre voyage « , a déclaré Wayne Griffiths. « Nous resterons fidèles à nous-mêmes et nous serons authentiques car c’est tout l’esprit de la CUPRA Tribe. Nous allons le faire à la manière de CUPRA, comme nous l’avons toujours fait. L’avenir est électrique. CUPRA est le futur. »

Lors de l’événement Impulse, CUPRA a donné un aperçu des prochaines versions de ses gammes actuelles (CUPRA Leon, CUPRA Formentor et CUPRA Born), qui seront lancées d’ici 2025.