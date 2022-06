Nissan ouvre les commandes du Qashqai E-power

Les clients peuvent désormais accéder à la technologie du Qashqai e-POWER pour seulement 1 300 € de plus qu’un Qashqai Mild-Hybrid 158 Xtronic à finition équivalente. La gamme Qashqai s’élargit avec l’arrivée de la motorisation électrifiée e-Power, unique et innovante. Les concessionnaires seront prêts à prendre les commandes des clients à partir du 7 Juin 2022.

Avec un premier niveau de finition affiché à partir de 38 200 €, le Qashqai e-POWER offre aux clients qui ne sont pas encore prêts à passer au 100% électrique, une solution qui propose silence, réactivité et efficience sans jamais avoir besoin de se brancher.

Cette technologie, éprouvée et utilisée depuis 2016 au Japon, a été développée et adaptée spécifiquement pour le marché Européen pour répondre aux exigences de conduite sur le vieux continent. Un soin tout particulier a été apporté au plaisir de conduire, puisque la traction 100% électrique de 190ch permet une réactivité optimale.

La puissance du moteur électrique est générée par un tout nouveau moteur essence turbocompressé à compression variable. Cette énergie alimente une batterie, qui alimente à son tour le moteur électrique ; elle peut être envoyée directement au moteur électrique, ou encore – simultanément – à la batterie et au moteur électrique.

Le plaisir de conduire et le raffinement sont au cœur du Qashqai e-POWER, sans venir au détriment de l’efficacité. Les chiffres de consommation homologués sont de 5,3l / 100km et 119g / km, ce qui le place parmi les véhicules les plus efficients de sa catégorie.

Le Qashqai e-POWER est également équipé du système e-Pedal Step de Nissan qui, lorsqu’il est activé, permet de contrôler la progression de la voiture à l’aide de la seule pédale d’accélérateur. Lorsque le pied est levé de l’accélérateur, un freinage modéré est appliqué (jusqu’à 0,2 g) qui décélère le Qashqai e-POWER jusqu’à rouler au pas (~5 km/h). L’utilisation de l’e-Pedal Step devient rapidement intuitive. Son objectif est de réduire les sollicitations en conduite urbaine et, ce faisant, d’offrir une expérience plus douce et relaxante, tout en maximisant les possibilités de régénération de la batterie, améliorant encore ainsi l’expérience 100 % électrique.

Richard TOUGERON, Directeur Général de Nissan West Europe, ajoute : » Nous sommes heureux de renforcer l’attrait de la gamme Qashqai avec ce groupe motopropulseur électrifié unique et innovant. L’arrivée du e-POWER sur le Qashqai sera appréciée par nos clients. Il leur permettra de goûter au plaisir de la conduite électrique, mais sans avoir besoin de brancher leur véhicule pour le recharger. Nous sommes impatients de le voir dans nos show-rooms.«

Les commandes sont ouvertes en concession depuis le 7 juin pour les clients français.

Les livraisons du nouveau Nissan Qashqai e-POWER débuteront en Septembre.

Pour en savoir plus sur le nouveau Nissan Qashqai en motorisation e-POWER, visitez https://www.nissan.fr/

« La stratégie de Nissan en matière de véhicules électrifiés prend de l’ampleur et le nouveau Nissan Qashqai e-POWER, qui rejoindra la gamme dans le courant de l’année, sera une nouvelle étape dans notre ambition de disposer d’une gamme entièrement électrifiée d’ici 2023« , a déclaré Guillaume Cartier, président de la région Nissan AMIEO.