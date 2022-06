Entré de plein pied dans l’Industrie 4 .0, DEMGY harmonise et automatise ses procédures QSE*, Achats, RH*, R&D* et commerciales avec la plateforme de gestion documentaire M-Files

A l’image de ses produits qui allègent les structures dans l’industrie automobile, l’aérospatiale, l’industrie médicale ou encore les sports et loisirs, le groupe DEMGY, fabricant de solutions plastiques durables et intelligentes, a choisi d’alléger son fonctionnement en harmonisant et en automatisant ses procédures avec M-Files, leader mondial de la gestion de l’information. M-Files augmente la productivité et améliore la qualité du travail en facilitant la recherche et l’utilisation de l’information. La plateforme de gestion documentaire basée sur les métadonnées de M-Files a été choisie par DEMGY pour l’aider à rationaliser ses procédures QSE*, Achats, RH*, R&D* et commerciales. Cette initiative a été reconnue comme un point fort lors du dernier audit ISO de la société.

Un référentiel unique pour des procédures harmonisées

Avec les années, DEMGY a grandi, notamment à l’international, et la logique individuelle de classement, possible avec 2 à 3 usines, a nécessité davantage d’harmonisation avec aujourd’hui 8 sites de production. Le suivi d’une qualité irréprochable impose une rationalisation des procédures, voire leur automatisation, par une gestion intelligente de l’information. Il en va également de la conservation des savoir-faire.

L’entreprise a inventé le concept Multiplasturgy®, un guichet unique vers plus de 10 expertises différentes et complémentaires en transformation des plastiques et des composites hautes performances, ce qui lui permet de gérer en totalité des projets complexes. De ce fait, selon la typologie de marché, elle peut fabriquer un nombre colossal de pièces différentes et enregistre sur certains de ses sites de production entre 5000 et 6000 références actives chaque année. Chaque pièce produite s’accompagne d’un dossier de développement, d’industrialisation et de fabrication constitué d’un grand volume de documents.

Avant de passer à la dématérialisation, la recherche d’un dossier pour refabriquer une ancienne référence pouvait prendre jusqu’à 24h !

Conseillé par FEALINX, fournisseur de la solution de Business Intelligence (BI) métier SWO360 et intégrateur à valeur ajoutée utilisé par le groupe, David Guichard, Responsable Transformation Digitale chez DEMGY, opte pour la plateforme M-Files, convaincu par son usage chez un métallurgiste aux problématiques similaires. La plateforme est de plus européenne dans toute sa chaîne de valeur, un élément rassurant pour le groupe qui possède des documents sensibles pour ses clients dans les secteurs de la Défense ou de l’Aérospatial. M-Files apporte un avantage concurrentiel aux entreprises de toute taille en automatisant les processus, en renforçant le contrôle de l’information, et en améliorant l’expérience client.

M-Files a donc été implémenté au sein du Groupe DEMGY. Afin que les collaborateurs accèdent à une seule et unique version du dossier de développement, d’industrialisation et de fabrication, celui-ci est enregistré dans M-Files connecté à l’ERP CEGID PMI à chaque étape de la création de la pièce, en temps réel. Dans CEGID-PMI, un bouton M-Files permet aux personnes autorisées d’accéder au dossier de développement, d’industrialisation et de fabrication de chaque article (une table de correspondance établissant le lien entre les deux logiciels).

“M-Files, articulé avec l’ERP CEGID PMI et l’outil de BI SWO360 de FEALINX, permet de suivre en temps réel notre production, la non-conformité, les actions correctives, les retards, et de piloter les achats. Aujourd’hui, toutes nos procédures sont harmonisées et grandement automatisées grâce à M-Files et ses workflows, des RH* à la R&D* en passant par la relation client. Plus on l’utilise, plus la solution nous inspire, » témoigne David Guichard, Responsable Transformation Digitale chez DEMGY.

Un pilotage fin des achats

Avec la plateforme M-Files, tous les contrats fournisseurs bénéficient d’un contrôle strict des tacites reconductions.

Les fins de contrat et les préavis fournisseurs sont saisis dans M-Files afin que les acheteurs voient en temps et en heure s’ils renouvèlent ou stoppent le contrat.

Tous les contrats de conformité matière sont archivés dans M-Files et leur recherche devient plus rapide.

DEMGY peut aujourd’hui travailler sans parapheurs car des workflows automatisent la validation des dépenses, en fonction de la somme engagée.

Une cohésion dans tous les services

Les procédures des Ressources Humaines utilisent également les workflows de M-Files, afin, par exemple, que les chefs de service valident la fiche d’intégration informatique des nouveaux arrivants.

Grâce à M-Files, le département R&D* suit le temps passé sur chaque projet. Cela fut d’une grande utilité pour décrocher des subventions dans le cadre du plan France Relance.

De plus, le service commercial peut classer les comptes rendus d’événements, dont un modèle type est disponible dans M-Files, ce qui facilite le suivi des offres. Chaque client attribue une note de 1 à 3 pour la qualité et le délai de livraison de DEMGY. L’administration des ventes établit des scorecards qui permettent de concentrer l’attention sur les points d’amélioration.

DEMGY estime aujourd’hui ses gains de temps administratifs à 30%. Les salariés ont gagné en autonomie et en rapidité d’actions, n’ayant plus besoin de rechercher les documents dans d’autres services.

Le Groupe DEMGY bénéficie d’une harmonisation de ses procédures QSE*, Achats, RH*, R&D*, et commerciales dans ses 8 filiales : 5 en France, 2 en Roumanie et 1 à Chicago.

*Qualité, Sécurité, Environnement – Ressources Humaines – Recherche & Développement

À propos de M-Files

M-Files est un leader mondial de la gestion de l’information. La plateforme de gestion documentaire basée sur les métadonnées de M-Files permet aux collaborateurs de trouver instantanément la bonne information au moment où ils en ont besoin, d’automatiser les processus métier et de renforcer le contrôle de l’information. Cela constitue un avantage concurrentiel et offre un bon retour sur investissement aux entreprises qui améliorent ainsi l’expérience client et la qualité du travail, tout en minimisant les risques. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.m-files.com.

À propos de DEMGY :

Créé en 1947, DEMGY conçoit et fabrique des solutions plastiques et composites hautes performances plus légères que le métal, pour favoriser les économies d’énergie dans les secteurs d’activité à forte empreinte carbone (intégration d’une démarche d’éco-conception pour faciliter le recyclage).

DEMGY est toujours dans une nouvelle ère d’innovations et est devenu un acteur clé de l’industrie 4.0 grâce à :

son Atelier 3D pour produire en séries des pièces directement fonctionnelles avec la fabrication additive (PEKK renforcé carbone, PA11) ;

le développement de notre savoir-faire Flaxcomp®, sur la transformation des bio-composite 100% recyclable ;

le lancement d’une nouvelle technologie : le composite hybride et une nouvelle génération de produits en composites thermoplastiques à la géométrie complexe « net-shape » ;

la création de Protectiv®, une gamme de produits de protection individuelle.

Le Groupe normand dispose de cinq sites en France, dont son siège social à St-Aubin-sur-Gaillon (27), deux en Roumanie et un aux Etats-Unis.

En 2021, le groupe DEMGY a réalisé un chiffre d’affaires de 60 millions d’euros avec un total de 660 collaborateurs.