Nissan dévoile un tout nouveau mini-véhicule entièrement électrique au Japon

Son nom reprend celui de l’emblématique fleur de cerisier japonaise, la Sakura. Son prix abordable, apporte un choix nouveau aux consommateurs, sur le marché des VE. Asako Hoshino, Executive Vice President de Nissan, déclare : « La toute nouvelle Sakura suit la LEAF et l’Ariya en tant que véhicules électriques de grande diffusion. Nous pensons qu’elle va changer la donne sur notre marché domestique et rendre la voiture électrique beaucoup plus accessible aux clients japonais. »

Sa tenue de route agile et son rayon de braquage de 4,8m permettent aux conducteurs d’exécuter des manœuvres rapidement et avec une grande facilité. Malgré sa taille compacte, la Sakura dispose d’un intérieur spacieux et d’une grande autonomie, ce qui la rend parfaitement adaptée aux besoins d’une conduite quotidienne, comme les déplacements urbains et les achats. Elle est également équipée du ProPILOT Park*1, le système automatisé conçu pour faciliter le stationnement et rendre la conduite plus agréable.

Une conduite souple et performante

La Sakura offre la puissance instantanée, la douceur et le silence qui caractérisent les véhicules électriques. Équipée d’une technologie de contrôle avancée et d’un moteur produisant 47 kW et 195 Nm de couple, la Sakura permet une accélération rapide et régulière qui autorise ainsi une insertion aisée dans le trafic, sur autoroute. Parallèlement, la technologie que Nissan a développée sur la LEAF pendant plus de dix ans a permis à la Sakura d’atteindre le plus haut niveau*1 de silence dans l’habitacle de la catégorie des mini-véhicules.

Trois modes de conduite – Eco, Standard et Sport – offrent des performances optimales dans toutes les situations de conduite. Grâce à l’e-Pedal Step, le conducteur peut décélérer en douceur en relâchant la pédale d’accélérateur – une action qui recharge également la batterie grâce au freinage par récupération d’énergie. La vitesse de la Sakura peut être contrôlée en utilisant uniquement la pédale d’accélérateur. Cela rend la conduite plus agréable en ville, où des accélérations et décélérations répétées sont souvent nécessaires, et sur les routes enneigées qui exigent une décélération en douceur.

De plus, le centre de gravité bas de la Sakura améliore la stabilité et offre un excellent confort de conduite sur des surfaces routières inégales.

Un groupe motopropulseur de pointe

La Sakura est équipée d’une batterie lithium-ion qui a fait ses preuves en termes de performance et de fiabilité sur la LEAF. Grâce à la méthode d’empilement de ses cellules, la batterie est compacte, ce qui permet à la Sakura d’avoir un intérieur spacieux. Elle offre pourtant une autonomie de 180 km (sur la base du cycle WLTC Japon), ce qui la rend idéale pour une utilisation quotidienne. La batterie peut également être utilisée comme source d’énergie mobile en cas d’urgence, et fournir l’équivalent d’une journée d’électricité à une maison.*2

Systèmes de conduite avancés – une première sur les mini-véhicules

En plus du système d’aide à la conduite ProPILOT*3, la Sakura est équipée du système ProPILOT Park – une première sur un mini-véhicule. Le système ProPILOT Park contrôle automatiquement la direction, l’accélération, le freinage, le changement de vitesse et le frein à main lors du stationnement. Ces technologies avancées améliorent la facilité d’évolution et le plaisir au volant, que ce soit en ville, sur autoroute ou lors du stationnement.

Haute qualité, design sophistiqué

Extérieur

– Le design extérieur de la Sakura exprime la sophistication et la puissance. Sa face avant et son badge lumineux reprennent les codes des véhicules Nissan de nouvelle génération. Les élégants phares minces avec triple faisceau de type projecteur – une première pour un mini-véhicule*1 – augmentent la sécurité de nuit. Les finitions baptisées G et X sont également équipées de larges feux arrière à LED*3 dont l’apparence s’inspire du treillis de la porte arrière.

– Le design des jantes en aluminium*3 s’inspire des nœuds décoratifs japonais mizuhiki que l’on trouve couramment sur les enveloppes et les paquets cadeaux. Incarnant l’esthétique japonaise traditionnelle, cet accent ajoute du chic à la Sakura.

– Le port de charge, situé sur le côté arrière-droit, s’allume lorsque le trappe est ouverte pour faciliter l’utilisation nocturne.

– Quinze couleurs de carrosserie sont disponibles, dont quatre options bicolores qui évoquent les saisons.

Intérieur

– La pièce maîtresse du poste de conduite de la Sakura est un compteur d’affichage avancé de 7 pouces et un grand écran de navigation de 9 pouces placé horizontalement pour permettre une visualisation avec un minimum de mouvement des yeux. Le système de navigation NissanConnect*3 offre une série de fonctions destinées à améliorer l’expérience de conduite de la Sakura, notamment la définition d’un itinéraire en fonction des besoins de recharge, un service d’appel d’urgence SOS*4 et la connectivité sans fil Apple CarPlay*5.

– Les sièges ont un design confortable et sont recouverts d’un tissu de très bonne facture. Les inserts cuivrés*3 positionnés horizontalement confèrent à l’intérieur un look moderne et un sentiment d’espace.

– De vastes espaces de rangement sont disponibles pour les besoins quotidiens. Par exemple, le plateau central du tableau de bord peut accueillir un smartphone, un portefeuille et d’autres petits objets.

– Le volant à doubles branches*3 ajoute une touche de sportivité et la version optionnelle du pack intérieur Premium est gainée de cuir.

– Trois couleurs intérieures sont disponibles : noir, beige et gris bleu.

La Sakura sera commercialisée au Japon cet été*, à partir de 1,78 million de yens environ (taxe à la consommation et subvention pour les véhicules à énergie propre*7 comprises). Nissan proposera des options d’achat en ligne ; des chats vidéo et un site Web dédié, permettront aux clients de choisir entre la vente classique, en face à face, et des commandes entièrement en ligne depuis son domicile.