Ouverture en France des pré-réservations pour les nouveaux ID. Buzz et ID. Buzz Cargo

Dès ce mercredi 25 mai, le configurateur français sera mis en ligne et les pré-réservations des nouveaux ID. Buzz et ID. Buzz Cargo pourront débuter en France. Les pré-réservations des nouveaux membres 100% électrique de la famille ID. se dérouleront uniquement en ligne, sur la plateforme dédiée : https://www.id-buzz.fr/. Le prix client TTC de l’ID. Buzz Pro 5 places est de 56 990 euros, hors bonus écologique en vigueur. L’ID. Buzz Cargo est quant à lui proposé à partir de 47 990 euros HT, hors bonus écologique en vigueur.

Avec ces nouveaux modèles, Volkswagen Véhicules Utilitaires met l’électromobilité à la portée de tous ceux qui ont besoin d’espace pour vivre et travailler. Sans aucune émission locale, ces voitures connectées sont aussi dotées d’équipements numériques dernier cri permettant notamment de procéder à des mises à jour logicielles over-the-air, et leur motorisation électrique les rend particulièrement économiques au quotidien. Comme en Europe, le lancement du modèle cinq places ID. Buzz débute en France par la version premium « Pro ». Le modèle ID. Buzz Cargo sera également disponible à partir de la même date. Déjà richement dotés sur le marché allemand, la France propose des équipements de série complémentaires.

La dotation de série de ces deux modèles comprend dès le lancement en France un système d’infodivertissement entièrement connecté, un volant multifonction, des feux à LED, une climatisation automatique, un régulateur de vitesse ainsi que des systèmes d’aide à la conduite et d’alerte comme le système de communication Car2x ou encore le freinage d’urgence Front Assist (assistant de maintien de trajectoire Lane Assist également fourni de série sur l’ID. Buzz Pro).

Les nouveaux ID. Buzz et ID. Buzz Cargo sont pré-réservables via la plateforme dédiée : https://www.id-buzz.fr. Celle-ci permettra aux personnes inscrites de bénéficier de l’ensemble des informations jusqu’à l’arrivée officielle des nouveaux modèles en France. Les inscrits seront également invités à sélectionner le partenaire réseau de leur choix et pourront ainsi commander leur ID. Buzz en priorité.

Dotation de série de l’ID. Buzz Pro – Spécifique au marché français

Systèmes d’assistance à la conduite et équipements de confort : La dotation de série de l’ID. Buzz Pro comprend une vaste gamme de systèmes d’assistance à la conduite dernier cri, à commencer par le système de communication Car2X (qui tient le conducteur informé des dangers présents sur son itinéraire, comme un ralentissement à la prochaine bifurcation), l’assistant d’évitement (qui facilite les manœuvres d’évitement d’un obstacle en cas de freinage brusque), le système d’aide au franchissement de voie (qui émet une alerte et déclenche le freinage en cas de survenue d’un véhicule en face lorsque le conducteur souhaite bifurquer), le système de freinage d’urgence Front Assist avec détection des piétons et des cyclistes, le système proactif de protection des occupants (qui assure par exemple la fermeture des vitres en cas de risque d’accident) ou encore l’assistant de maintien dans la voie Lane Assist. Un système dynamique d’affichage des panneaux de signalisation fait aussi partie des équipements fournis de série. Le système Park Distance Control présent à l’avant et à l’arrière simplifie quant à lui les manœuvres, tandis que le système Air Care Climatronic assure le maintien d’une température optimale à bord avec une double zone de réglage de la température, un dispositif d’air conditionné à l’arrêt et un filtre à charbon actif.

En complément de ces équipements communs à la gamme allemande, l’ID. Buzz Pro en France est également doté de série :

– Du Pack « Infodivertissement » : Avec le pack « Infodivertissement », le système de navigation « Discover Pro » s’enrichit de la commande vocale et de l’interface téléphonique « Comfort ». Le pack permet également de bénéficier de neuf haut-parleurs au lieu de cinq, gage d’une acoustique optimale.

– Du Pack « Confort » : Le pack « Confort » permet notamment de bénéficier d’un rangement modulable situé entre les sièges avant, développé spécifiquement par Volkswagen Véhicules Utilitaires pour le nouvel ID. Buzz : l’ID. Buzz Box. Ce pack comprend également des prises USB C à l’arrière, une fonction chauffage pour le volant, le pare-brise et les sièges, un rétroviseur intérieur photosensible, ainsi qu’un capteur de pluie et des buses de lave-glace chauffantes à l’avant.

– D’un câble de recharge mode 2, en complément du câble mode 3.

Extérieur : À l’extérieur, l’ID. Buzz Pro est doté de deux portes coulissantes, de rétroviseurs extérieurs rabattables chauffants à réglage électrique, de vitres arrière teintées, d’un essuie-glace sur la lunette arrière ainsi que de jantes Tilburg 19 pouces en alliage léger de teinte noire avec surfaces haute brillance. Les roues avant sont chaussées de pneumatiques 235s, les roues arrière de pneumatiques 255s (pneus Airstop dans tous les cas). La dotation de série comporte également des feux à LED et un système d’éclairage des environs de la voiture avec projection du logo près des portières avant. L’ID. Buzz Pro est fourni de série avec une carrosserie « Argent Mono métallisé.»

Espace conducteur et passagers avant : Tout comme dans un authentique Combi, les sièges avant sont surélevés par rapport à la route et dotés d’accoudoirs sur le côté intérieur. Le volant multifonction est réglable en hauteur et en profondeur. Les sièges avant sont eux aussi réglables en hauteur. Côté sellerie, les bandes latérales des sièges sont revêtues d’un matériau similaire au cuir sans produit d’origine animale, tandis que la bande centrale est en tissu. Sur les sièges avant comme sur les sièges arrière extérieurs, la bande centrale est proposée de série en teinte « Palladium » et les bandes extérieures en matériaux similaire au cuir sans produit d’origine animale sont en teinte « Soul », plus sombre. Enfin, l’ID. Buzz accueille tous les objets du quotidien, grands ou petits, grâce à un grand nombre de vide-poches et de porte-gobelets.

Infodivertissement : Pour ce modèle polyvalent, Volkswagen Véhicules Utilitaires a misé sur des instruments numériques (affichage « ID. Display » avec écran de 5,3 pouces), sur un système d’infodivertissement « Ready 2 Discover » (écran 10 pouces) et sur un système de réception radio numérique (DAB+). Grâce à son support indépendant, l’écran tactile du système se présente à la manière d’une tablette. Par ailleurs, au moyen de la fonction App Connect, qui comprend également App Connect Wireless, l’utilisateur peut intégrer des applications smartphones dans le système via les interfaces Apple CarPlay ou Android Auto. Tous les écrans sont agencés de manière parfaitement ergonomique, sur un seul et même axe visuel ; il en va de même pour les éléments de commande. Deux prises USB C sont installées à la droite du volant ; une troisième est logée dans l’insert de la porte du passager avant. En outre, l’ID. Buzz Pro est équipé de série d’une fonction de recharge inductive et du compartiment pour smartphone correspondant. Enfin, les icônes « smileys » embossées derrière les poignées de porte intérieures témoignent d’un design intérieur soigné jusque dans les moindres détails.

Arrière de l’habitacle et coffre : La deuxième rangée de sièges peut être avancée ou reculée sur une amplitude longitudinale de 150 mm. Chaque dossier peut être incliné et rabattu individuellement, permettant ainsi de bénéficier d’une configuration 1/3 ou 2/3. Par ailleurs, les garnitures synthétiques des sièges sont ornées d’une silhouette stylisée de l’ID. Buzz, attestant ainsi du soin apporté à chaque détail du modèle. Derrière la banquette arrière, le coffre se distingue par ses espaces généreux : du plancher jusqu’à la plage arrière fournie de série, il offre un volume de 1 121 litres. Le volume de stockage maximal avec la banquette rabattue s’élève à 2 205 litres. Particulièrement pratiques, les petites tablettes logées derrière les sièges avant peuvent être déployées à différents angles d’inclinaison, permettant ainsi au passager arrière d’installer confortablement une tablette, un smartphone ou un en-cas. Enfin, les sangles d’attache amovibles logées dans les parois du coffre maintiennent fermement en place les sacs de course, les valises ou tout autre objet au moyen de fixations Velcro.

Équipements en option sur l’ID. Buzz Pro

Un Combi personnalisé en quelques clics : avec les fonctionnalités et équipements proposés en option, chaque client peut personnaliser à sa guise son ID. Buzz Pro. Outre les équipements conventionnels, tels que le dispositif d’attelage pliable (à déverrouillage électrique) ou encore les sept combinaisons de jantes et de pneumatiques (pneus été sur des jantes de 18, 19, 20 et 21 pouces), l’offre de personnalisation repose avant tout sur le large éventail de packs disponibles, qui permettent à chacun d’adapter selon ses préférences la configuration de l’ID. Buzz Pro.

Pack « Design » : Le Pack « Design » marque le point de départ de toute personnalisation. Il comprend les « Projecteurs IQ.Light Matrix LED », la fonction de réglage des feux de route « Dynamic Light Assist », les feux de virage dynamiques, un bandeau lumineux logé entre les phares ainsi que des feux arrière à LED avec fonction de clignotants dynamiques. Le pack « Design » comprend également des pédales en acier spécial ; l’accélérateur est orné d’un symbole « Lecture » et la pédale de frein d’un symbole « Pause ».

Packs « Open & Close » : Les deux packs « Open & Close » disponibles sur ce modèle permettent de remplacer le système « Keyless Start » fourni de série par le système « Keyless Advanced », qui offre des fonctions de verrouillage et de démarrage sans clé. Ces packs comprennent également l’éclairage des poignées de porte encastrées (à l’extérieur), l’ouverture et la fermeture électrique du hayon (avec les fonctions « Easy Open » et « Easy Close » permettant de déclencher l’ouverture et la fermeture d’un mouvement du pied) ainsi qu’une fonction d’éclairages des environs à l’arrière du modèle. Les clients qui optent pour le pack « Open & Close Plus » bénéficient de surcroît de portes coulissantes à ouverture et fermeture électrique.

Pack « Assistance » avec « Keyless Advanced » : Le pack « Assistance » avec « Keyless Advanced » permet d’étoffer encore davantage l’offre de série de systèmes d’assistance à la conduite, déjà particulièrement fournie. Il comprend le régulateur de vitesse adaptatif « ACC Stop & Go » avec limiteur de vitesse, la caméra de recul « Rear View », la fonction « Park Assist Plus », l’éclairage des poignées de porte encastrées ainsi qu’un système d’alarme antivol. Enfin, le système de démarrage sans clé « Keyless Start » est remplacé par le système « Keyless Advanced », qui ajoute une fonctionnalité de verrouillage et de déverrouillage sans clé.

Pack « Assistance Plus » avec « Keyless Advanced » : Le pack « Assistance Plus » inclut les fonctionnalités et équipements supplémentaires suivants : fonction « Travel Assist » avec données en essaim (conduite semi-automatisée sur l’ensemble de la plage de vitesse), assistant de changement de voie « Side Assist », système « Park Assist Plus » avec fonction mémoire (permettant d’exécuter facilement une manœuvre de stationnement enregistrée), « Area View » et volant chauffant.

Pack « Infodivertissement Plus » : Le pack « Infodivertissement Plus » élargit encore davantage les équipements et fonctionnalités de l’habitacle ; il comprend notamment un écran tactile de 12 pouces (au lieu de 10 pouces).

Pack « Confort Plus » : Le pack « Confort Plus » inclut de surcroît lui un filet à bagages ainsi qu’une planche de chargement « multiflex » (plancher de chargement adaptatif), qui permet de bénéficier d’une surface de chargement à la même hauteur que la banquette arrière rabattue, de celle-ci jusqu’au hayon.

11 teintes au nuancier : Volkswagen Véhicules Utilitaires propose l’ID. Buzz Pro en « Argent Mono » métallisé de série. Dix teintes supplémentaires sont également disponibles en option : une teinte unie (« Blanc Candy »), quatre teintes métallisées supplémentaires (« Lime Yellow », « Starlight Blue », « Energetic Orange » et « Bay Leaf Green »), une teinte nacrée (« Deep Black ») et quatre finitions bicolores. Si le Combi zéro émission est doté de l’une des deux finitions bicolores, la partie supérieure du modèle composée du toit et du capot en V sera systématiquement déclinée en « Blanc Candy ». Sous la ligne de caractère tracée sur tout le tour du modèle, la partie inférieure peut être peinte en quatre couleurs métallisées : « Lime Yellow », « Starlight Blue », « Energetic Orange » ou « Bay Leaf Green ».

Intérieur Style : Grâce aux finitions Style, les clients peuvent personnaliser l’habitacle de leur véhicule en choisissant couleurs et matériaux. L’option de base correspond au pack Intérieur Style, avec ses inserts décoratifs noirs ou blancs. Même esprit pour le volant multifonction. Dans la version Premium du pack Intérieur Style, la pièce centrale de la sellerie est taillée dans un tissu d’une teinte correspondant à la peinture extérieure et aux inserts qui ornent le tableau de bord et les portes. Le coloris « X-Blue » se marie parfaitement avec la peinture « Starlight Blue », le « Saffron Orange » avec l’« Energetic Orange », le « Jade Green » avec le « Bay Leaf Green », et le « Lime Yellow » avec la peinture du même nom. Les contours des sièges sont revêtus d’un similicuir clair (teinte « Mistral ») composé en large part de matériaux recyclés. Les packs Style proposent également un éclairage d’ambiance personnalisable jusqu’à 30 couleurs (dont 10 de série) et des accoudoirs de chaque côté des sièges avant.

Intérieur Style « Plus » : La finition Intérieur Style « Plus » offre en outre des sièges avant ultraconfortables, réglables électriquement, avec mémoire de forme, soutien lombaire ajustable et fonction chauffante.

Dotation de série de l’ID. Buzz Cargo – Spécifique au marché français

Systèmes d’assistance et équipements de confort : L’ID. Buzz Cargo est l’un des premiers véhicules utilitaires du monde produits avec le système d’avertissement Car2X équipé de série. Le système de freinage d’urgence Front Assist avec détection des piétons et des cyclistes est également inclus. L’aide au stationnement Park Distance Control évalue les distances à l’avant et à l’arrière, facilitant les manœuvres. Enfin, un climatiseur automatique 1 zone (Climatronic) avec climatisation stationnaire et filtre à charbon activé est systématiquement présent, de même que le système de verrouillage centralisé Keyless Start.

Equipements de série complémentaires à la gamme allemande : en plus de la dotation du marché allemand, l’ID. Buzz Cargo en France est équipé de série du régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse prédictif en combinaison avec l’activation des services mobiles en ligne et de l’App-Connect sans fil (compatible Apple CarPlay et Android Auto). De plus, il comprend de série deux portes arrière battantes sans fenêtre.

Caisse et châssis : Sur l’ID. Buzz Cargo, la paroi latérale côté conducteur est renforcée, ce qui n’est pas le cas sur l’ID. Buzz Pro. En France, l’utilitaire est également doté à l’arrière de portes battantes sans fenêtre arrière. Autres équipements de série : feux avant à LED, rétroviseurs chauffés et réglables électriquement, essuie-glace arrière et vitres teintées à isolation thermique. Comme sur l’ID. Buzz Pro, les poignées de portes sont systématiquement peintes de la couleur de la carrosserie. Le véhicule affiche un bilan carbone neutre. Il est fourni avec des jantes en acier 18 pouces et des enjoliveurs argentés (pneus avant : 235, pneus arrière : 255). Par défaut, l’ID. Buzz Cargo est proposé dans le coloris « Blanc Candy.»

Espace conducteur et passagers avant : L’ID. Buzz Cargo compte trois places avant de série : le siège conducteur réglable en hauteur, et une banquette double côté passager. Il peut cependant être commandé avec un siège passager individuel. Pour la pièce centrale de la sellerie, Volkswagen Véhicules Utilitaires a opté pour un tissu résistant de couleur sombre. Quant aux contours et à l’arrière des dossiers, ils sont taillés dans un similicuir tout aussi résistant et de même teinte. Le revêtement de sol de la cabine est également très robuste.

Infodivertissement : À l’instar de l’ID. Buzz Pro, l’ID. Buzz Cargo est équipé du système d’infodivertissement « Ready 2 Discover » (écran 10 pouces), et de la radio numérique DAB+. Une caméra multifonction optimise le fonctionnement de Front Assist. Une prise 12 V, deux ports USB C et deux prises USB C supplémentaires permettent de charger smartphones, tablettes et ordinateurs portables. Également disponible en option : un rangement pour smartphone avec station de charge et interface mobile.

Espace de chargement : À l’intérieur de l’ID. Buzz Cargo, une cloison de séparation installée derrière les sièges délimite l’espace de chargement. Ce dernier offre un volume de 3,9 m3. Il peut ainsi accueillir deux europalettes – qui peuvent également être chargées sur le côté entre les passages de roue. La longueur maximale au sol est de 2,20 m et la largeur de 1,73 m. L’utilitaire affiche une charge utile maximale de 650 kg. Six œillets d’arrimage solidement fixés dans le plancher sécurisent le chargement. Ils peuvent être complétés par des rails d’arrimage en option, fixés sur les parois latérales. Le véhicule est livré de série avec un placage en bouleau de 5,5 mm d’épaisseur, sur lequel est collé un revêtement de sol en plastique (nids d’abeilles en polypropylène synthétique) de 15,5 mm.

Équipements en option sur l’ID. Buzz Cargo

Personnalisation et packs : Les acheteurs d’utilitaires n’ont pas les mêmes exigences de configuration que les conducteurs de véhicules personnels. Volkswagen Véhicules Utilitaires a donc élaboré, entre autres, trois packs spécifiques pour l’ID. Buzz Cargo : « Tout est sous contrôle », « Visibilité complète » et « Assistance à la conduite ». En outre, un panel d’options individuelles permettent d’adapter le véhicule à toute utilisation spécifique.

Tout est sous contrôle : Ce pack comporte le système de verrouillage centralisé automatique Keyless Advanced, une alarme pour l’habitacle et un éclairage des poignées. Dans sa version « Plus », il offre également un système d’ouverture et de fermeture électrique du hayon, avec une fonction « Easy Open » et « Easy Close » (actionnée par un mouvement du pied).

Assistance à la conduite : Dans la version de base de ce pack, Volkswagen Véhicules Utilitaires a inclus l’assistant de conduite Travel Assist avec le système de maintien de voie Lane Assist, ainsi que l’assistance d’urgence Emergency Assist, le régulateur de vitesse adaptatif ACC Stop & Go avec limiteur de vitesse et le volant multifonction – ici avec un revêtement en similicuir végan. Au-delà, la version « Plus » propose la caméra de recul Rear View, les rétroviseurs latéraux électriques rétractables avec fonction d’abaissement du rétroviseur passager, le système Side Assist avec assistant de changement de voie et éclairage du périmètre par projection du logo. De surcroît, l’ID. Buzz Cargo se pare de boîtiers de rétroviseur en noir brillant, et de poignées de portes peintes de la couleur de la carrosserie.

Visibilité complète : Pour une vision parfaite à l’arrière, le pack « Visibilité complète » inclut la caméra de recul Rear View, les rétroviseurs latéraux électriques ajustables et rétractables (à boîtier noir brillant) avec fonction d’abaissement du rétroviseur passager, et l’assistant de changement de voie Side Assist. L’ID. Buzz Cargo profite également de l’éclairage du périmètre par projection du logo, et des poignées de portes peintes dans la couleur de la carrosserie.

Options personnalisées (sélection) : Les options de personnalisation classiques permettent d’adapter l’ID. Buzz Cargo à l’utilisation prévue. Ainsi, l’espace de chargement peut être équipé d’un revêtement de sol universel avec rails d’arrimage longitudinaux, de rails supplémentaires sur les parois latérales et la cloison de séparation, d’une cloison de séparation vitrée ou encore percée d’une trappe au niveau du plancher pour le chargement d’objets particulièrement longs. Autres options : l’ID. BuzzBox dans sa version Cargo, une barre de remorquage (à déploiement électrique) et une prise 230 V sur le côté du siège passager.

Également disponibles individuellement : une alarme volumétrique pour l’habitacle, les feux matriciels à LED IQ. LIGHT, le réglage automatique de l’éclairage Light Assist, le système anticollision, l’assistant de changement de voie, l’affichage dynamique des panneaux de signalisation, le système de stationnement automatique Park Assist Plus avec fonction mémoire incluse, un éclairage du périmètre à l’arrière, des jantes alliage de 19 et 20 pouces, le système de navigation « Discover Pro », et des accoudoirs pour la version avec deux sièges individuels.

11 teintes au nuancier : L’ID. Buzz Cargo est livré par défaut en blanc (coloris «Blanc Candy »). Sept teintes sont disponibles en option, cinq teintes métallisées («Argent Mono métallisé », « Lime Yellow », « Starlight Blue », « Energetic Orange » and « Bay Leaf Green »), une teinte nacrée (« Deep Black ») ainsi qu’une teinte bicolore « Blanc Candy/Starlight Blue ». Bientôt, l’utilitaire sera également proposé dans trois autres finitions bicolores. La partie supérieure, dont le toit et l’avant en V, sera systématiquement peinte en blanc. La partie inférieure, quant à elle, sera disponible en trois teintes métallisées : « Lime Yellow », « Energetic Orange » ou « Bay Leaf Green ».