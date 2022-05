Axiell participe au 67ème Congrès organisé par l’ABF

Axiell, premier fournisseur mondial de logiciels et de services pour le secteur culturel, annonce sa participation aux 67ème Congrès organisé par l’Association des Bibliothécaires de France qui se tiendra à Metz du 2 au 4 juin (stand B25) sur la thématique « Les bibliothèques sont-elles indispensables ? ».

Dans le cadre de cet événement, Jean-François Piat, Directeur commercial de la division bibliothèques et Ann Melaerts, Vice-Présidente chargée des initiatives stratégiques d’Axiell présenteront la nouvelle solution Quria ainsi que l’ensemble des solutions proposées, notamment V-Smart, utilisé par plus de 60 bibliothèques francophones -publiques, universitaires et spécialisées.

« Nous sommes ravis d’enfin nous retrouver au congrès de l’ABF, d’autant plus qu’à Metz, nous nous sentons comme à la maison ! » précise Jean-François. En effet, Axiell équipe les bibliothèques de Metz, Nancy, Strasbourg…

V-smart, Iguana, V-insight et V-eyeQ seront présentés dans leurs dernières versions.

Quria sera présenté à l’ABF pour la première fois. Il s’agit d’une plateforme « pure cloud » dans laquelle toutes les ressources et tous les processus de travail d’une bibliothèque peuvent être gérés. Quria inclut les collections physiques, les ressources numériques, les activités de la bibliothèque, les événements, les médias électroniques et tous les canaux de communication.

La structure des métadonnées dans Quria prend en charge les données liées et est conforme aux normes de métadonnées émergentes telles que FRBR, IFLA-LRM et RDA. Quria est le premier SIGB nativement conçu autour de RDA.

« Nos solutions simplifient le travail interne du personnel et lui permet de libérer du temps pour des activités ou initiatives telles que l’accueil, le conseil et la promotion de la lecture », indique Jean-François Piat, Directeur commercial de la division bibliothèques d’Axiell.

La plateforme comprend également Quria Discover, pour la découverte des collections, des services et la présentation d’œuvres et d’événements, et Quria School, pour une manière moderne et efficace d’amener les ressources de la bibliothèque dans les classes.

Le rachat récent d’Infor Library & Information Solutions, une entité d’Infor s’inscrit dans la stratégie d’expansion d’Axiell, qui concentre et renforce son offre dans le secteur des bibliothèques publiques et de l’éducation. Elle permet également à Axiell d’accroître sa présence et ses compétences spécifiques au marché en France.

A propos d’Axiell

Les solutions d’Axiell aident les institutions à partager la culture et le savoir dans le monde entier. Ses logiciels et services les aident à gérer leurs collections, à encourager la lecture, à préserver le patrimoine culturel, à améliorer l’apprentissage et à accroître l’engagement auprès du public. Ses clients sont des bibliothèques, des musées, des archives, des écoles et des éditeurs, dans 59 pays. Axiell développe des outils numériques innovants pour transformer la façon de travailler des institutions culturelles et leur permettre de se rapprocher de leur public. Pour ce faire, elle dispose de 28 bureaux dans le monde ; son siège est en Suède. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site http://www.axiell.com/fr.