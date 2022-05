Le Nissan QASHQAI obtient la mention « Très Bien » lors de l’évaluation de ses assistances à la conduite par EURO NCAP

Le système d’aide à la conduite ProPilot avec Navi-link équipant le nouveau Nissan Qashqai reçoit la mention « très bien » décernée par Euro NCAP. L’évaluation des systèmes d’aide à la conduite par Euro NCAP concerne deux domaines, « Assistance competence » et « Safety backup ».

Un score de 74% pour « Assistance competence »

Le nouveau QASHQAI a obtenu un score de 74% sur l’item « assistance competence » au global. Il a obtenu 20 points sur 25 pour la clarté des informations disponibles pour les consommateurs sur le système ProPilot avec Navi-Link, tandis que la visibilité de l’état du système par le conducteur a obtenu 20,9 points sur 25.

Le maximum de 25 points a été attribué au chapitre « collaboration à la conduite », dans lequel le système est évalué sur la façon dont il interagit avec le conducteur, par exemple lorsque ce dernier doit éviter un obstacle

Concernant les performances du régulateur de vitesse adaptatif de ProPilot avec Navi-Link, le système a géré avec succès des scénarios où le QASHQAI s’est approché d’une voiture en mouvement mais plus lente, d’une voiture lui coupant la route et d’une voiture sortant soudainement de la voie devant lui et dévoilant une autre voiture. Le fait que l’assistance reste active après l’arrêt complet de la voiture a également été validé.

Sur un maximum de 35 points, 30 ont été obtenus au chapitre assistance à la direction après que le système aie dirigé avec succès la voiture dans un « S » jusqu’à 100 km/h.

Un score de 93% pour « safety backup » (sécurité auxiliaire)

Au chapitre « safety backup », le niveau de sécurité du système est évalué lorsque le conducteur ne réagit par un événement critique.

Dans la série d’évaluations concernant l’évitement des collisions, Euro NCAP a attribué au QASHQAI 48,4 points sur 50 possibles. Les tests ont mesuré la capacité du QASHQAI équipé de ProPilot avec Navi-Link à éviter une collision à l’approche d’une voiture arrêtée dans un virage, d’une voiture qui freine juste devant, d’une voiture qui roule lentement, d’une voiture s’engageant dans la voie juste devant lui ainsi que d’une voiture sortant soudainement de la voie devant lui et dévoilant une autre voiture.

ProPilot avec Navi-Link a obtenu le score maximum de 25 points au test de défaillance du système, qui simule un capteur bloqué compromettant son fonctionnement. Il a été constaté que ProPilot avec Navi-Link avait donné des avertissements en temps opportun, permettant au conducteur de savoir que le système ne serait pas en mesure d’offrir le niveau d’assistance complet.

Pour éviter que le conducteur ne soit tenté de trop se fier au système d’assistance à la conduite et détourne son attention de la route, le système ProPilot avec Navi-Link surveille en permanence que le conducteur a au moins une main sur le volant. Et si aucune main n’est détectée, un avertissement visuel et sonore est activé. Si les mains du conducteur ne touchent plus le volant, la voiture amorce une décélération et s’arrête. Le ProPilot avec Navi-Link du QASHQAI a obtenu 20 points sur un potentiel de 25 pour le fonctionnement de cette sécurité.

Développé pour la tranquillité d’esprit

Nissan présente sur le nouveau QASHQAI, pour la première fois en Europe, un affichage tête haute permettant au conducteur de surveiller sa vitesse, la limitation de vitesse en vigueur et les indications du système de navigation, sans quitter la route des yeux.

Les phares intelligents, dont la forme du faisceau s’ajuste pour éviter d’éblouir les conducteurs venant en sens inverse, sont un autre exemple de technologie innovante qui améliore la sécurité sur le QASHQAI.

Ce modèle est également équipé du Blind Spot Intervention qui détecte lorsqu’un autre véhicule situé dans l’angle mort n’a pas été vu par le conducteur et éloigne le QASHQAI du danger. Le Rear Cross Traffic Alert évite les collisions lorsque l’on sort en marche d’une place de stationnement sans pouvoir voir si un véhicule arrive latéralement.

David Moss, Senior Vice President, Regional Research & Development, Nissan Technical Center Europe, a déclaré : « Nous sommes ravis que les nombreuses fonctionnalités intégrées du système avancé Pro-Pilot avec Navi-Link de Nissan aient été évaluées de manière approfondie par Euro NCAP. La mention « Très bien » reflète notre objectif de développer une technologie d’assistance intuitive et efficace pour réduire le stress et les risques liés à la conduite quotidienne. »

David Moss a ajouté : « Lors du développement du QASHQAI, nous avons adopté une approche visant à déterminer comment la technologie peut mieux assister le conducteur dans les situations où sa charge de travail est élevée. L’intervention se fait par étapes, la première étape étant l’information, puis l’alerte et enfin l’intervention, au cas où le conducteur ne prendrait pas d’action corrective ».

La gamme Nissan QASHQAI sera bientôt élargie avec l’ajout de la motorisation électrifiée e-Power exclusive de Nissan, conciliant performances, efficience et agrément.

Euro NCAP teste des voitures de manière indépendante depuis 1997, évaluant la plupart des nouveaux modèles mis en vente sur des critères en constante évolution. En plus d’évaluer la résistance physique réelle des voitures lors de diverses collisions simulées, l’organisme teste et note également les technologies de prévention des accidents.

L’évaluation complète du nouveau Nissan QASHQAI Euro NCAP est disponible ici.

Pour en savoir plus sur le Nissan QASHQAI, rendez-vous sur www.nissan-europe.com