GSE obtient d’EcoVadis le niveau Platinum pour sa stratégie RSE et développement durable

Une évaluation externe indépendante

EcoVadis est une plate-forme d’évaluation des performances RSE, et en est devenue le leader mondial. Elle est utilisée par plus de 90 000 entreprises de toutes tailles, dont GSE depuis 2016 ; et est présente dans plus de 200 secteurs et plus de 160 pays. D’après l’évaluation indépendante menée par EcoVadis, tous les indicateurs étaient au vert, GSE a obtenu la note de 80/100 sur les volets environnementaux, éthiques, sociaux et de respect des droits de l’homme, et une note de 70/100 pour les achats responsables, bien au-delà des scores moyens relevés par EcoVadis.

En plus de cette évaluation, GSE s’est soumise à l’évaluation de ses pairs, au travers du Global Compact France. Branche hexagonale du réseau Global Compact. Cette initiative des Nations Unies regroupe plus de 13 000 participants dans 170 pays, réunis autour de l’engagement volontaire en matière de développement durable, dans le strict respect des 17 Objectifs de Développement Durable adoptés en 2015 par l’ONU, autour du respect des droits de l’homme, des normes internationales du travail, de la préservation de l’environnement et de la lutte contre la corruption, afin de construire un monde plus durable et inclusif d’ici 2030. GSE a adhéré au programme dès 2003, en devenant un des membres fondateurs et a siégé 17 ans à son conseil d’administration.

GSE, une entreprise engagée et responsable



Dans le cadre de sa politique RSE, GSE a établi une feuille de route de développement durable récapitulant les objectifs à atteindre d’ici 2025, et réactualisée chaque année. Ainsi, GSE s’est lancée dans la certification environnementale et l’éco-responsabilité de ses projets immobiliers, pratique l’inclusion, le recyclage des déchets et le bien-être dans ses bureaux comme sur les chantiers, a réduit ses émissions de CO2 liées aux déplacements de 10 % depuis 2016, diminué de moitié sa consommation de papier et a formé 660 collaborateurs à l’anti-corruption. 75 % des objectifs de la stratégie ont déjà été remplis, et les chantiers à venir auront une réduction de l’empreinte carbone, la protection de la biodiversité et le bien-être de tous.

« GSE doit assumer un rôle de pilote dans l’amélioration des standards de notre secteur pour le développement durable » explique Roland PAUL, président de GSE et président du Comité RSE. « L’ensemble du Groupe est prêt à relever les grands défis du développement durable, et faire de GSE une entreprise toujours plus engagée et responsable ! » Les chiffres parlent ainsi d’eux-mêmes : 93 % des collaborateurs de GSE affirment prendre du plaisir au travail et 91 % de ses clients se disent satisfaits.

En 2018, GSE a créé GSE Foundation qui a pour objectif de développer et soutenir des actions d’intérêt général à caractère humanitaire, éducatif, culturel et social à travers le monde. Le fonds de dotation est dirigé par un conseil d’administration composé de 7 salariés de GSE et de Michel Gambassi, ancien collaborateur et président de GSE Foundation. Le premier projet à voir le jour a été la construction d’un internat à Katmandou, au Népal, ou encore une ferme-école à Mananjary, à Madagascar.