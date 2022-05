FSBK – L’équipe BMW TECMAS Michelin continue sur sa lancée avec 2 podiums sur le circuit de Nogaro

Après un début de saison prometteur au Mans, l’équipe BMW TECMAS Michelin poursuit sa montée en puissance sur le circuit Gersois.

Dès les qualifications, Kenny Foray signe un chrono solide en 1’27’’904, à tout juste deux dixièmes de la pole position. Il s’élance alors de la sixième place lors de la première manche et réalise un excellent départ qui le place immédiatement en 3ème position. Auteur du meilleur tour en course en 1’27’’454, le Champion de France 2017 fait briller les couleurs du team BMW TECMAS Michelin avec un excellent rythme de course, avant que l’épreuve ne soit neutralisée par un drapeau rouge à la suite de la chute d’un concurrent.

Lors du second départ, Kenny Foray se montre à nouveau rapide et déterminé, en restant au contact à moins d’une seconde de ses principaux rivaux jusqu’au drapeau à damier. Il monte ainsi sur la troisième marche du podium de cette première course.

Grâce à son superbe chrono établi lors de la première manche, Kenny Foray prend le départ de la pole position sur la grille de la seconde course. Le poleman va perdre quelques positions dans les premiers tours de course, mais ses efforts conjugués aux performances de la BMW M 1000 RR lui permettent de remonter dans le trio de tête dès la mi-course. Performant et régulier, le pilote de la BMW numéro 78 s’empare de la deuxième place dans le dernier tour au terme d’une lutte très intense.

Ces deux podiums permettent au pilote BMW de repartir du circuit de Nogaro avec 37 points supplémentaires. Kenny Foray compte désormais 70 points et conserve ainsi la 3ème position du classement provisoire.

Le prochain rendez-vous de la saison est fixé au 29 mai, avec l’épreuve se déroulant sur le circuit de Lédenon (30).

Kenny Foray – pilote

« Ce fut un week-end plutôt satisfaisant. Nous avons été un peu en délicatesse lors des premiers essais libres avant de trouver des solutions dès le samedi, notamment grâce à l’aide de Michelin. Nogaro n’est pas un circuit qui nous réussit habituellement, alors notre objectif était surtout de marquer un maximum de points en essayant de monter sur le podium. L’objectif est atteint et nous terminons même avec une deuxième place en seconde manche. Nous allons continuer à tout mettre en œuvre pour viser la victoire avant la fin de la saison. »

Michel Augizeau – team manager

« Dès la deuxième épreuve du Championnat, on constate que les têtes d’affiche se tiennent vraiment dans un mouchoir de poche au niveau des performances et des places. Cette homogénéité entre les leaders nous apporte des courses vraiment très disputées, comme nous avons pu le constater lors de la seconde manche où Kenny Foray s’est offert la deuxième place après une lutte acharnée. Nous sommes satisfaits de nos résultats du week-end car nous visons le podium à chaque course et nous montons en puissance avec l’obtention de la deuxième place. Nous allons continuer de travailler dans la même direction, avec pour objectif d’aller prochainement dépasser le leader ! »