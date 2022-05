L’HIPPODROME DE CAEN EN MODE HIPPO’FEST SAMEDI 14 MAI A L’OCCASION DU PRIX DES DUCS DE NORMANDIE

Programmé pour la première fois un samedi, la plus belle réunion de courses caennaise sera le théâtre de l’HIPPO’FEST et proposera au public, outre les 4 courses de groupe, une scène musicale et une offre gastronomique idéale pour passer une journée unique !

9 COURSES AU TROT, DONT 3 GROUPE II



L’hippodrome de Caen proposera sa plus belle journée de courses de l’année samedi 14 mai de 12h30 à 19h. La piste en sable de l’hippodrome de la Prairie sera notamment le théâtre du célèbre Prix des Ducs de Normandie lors duquel les meilleurs champions s’affronteront sur 2 450m.

8 autres courses, dont 2 Groupe II – dédiés aux 3 ans et 4 ans à l’étrier – et un Groupe III viendront rythmer la journée sur la piste.



UN SAMEDI EXCEPTIONNEL EN MODE HIPPO’FEST



Si côté piste, le spectacle sera au rendez-vous, le public ne sera pas en reste côté tribune ! Dans la lignée de la célèbre « Oktoberfest », la fête de la bière qui se déroule chaque année à partir de la mi-septembre jusqu’à début octobre à Munich, LeTROT lance l’Hippo’Fest : une journée exceptionnelle mêlant courses au Trot, concerts live, Beer Village et gastronomie !

La scène normande sera à l’honneur dès l’ouverture des portes ! Durant toute la journée, Bagboy & Indigo Birds, se produiront sur scène entre les courses, en partenariat avec le Big Band Café, célèbre salle de concerts caennaise.

Enfin, tous pourront également profiter de nombreuses animations comme la visite des écuries ou encore le bus suiveur pour vivre encore plus intensément les courses au plus près des chevaux.



Information & invitations à télécharger sur hippodrome-caen.com