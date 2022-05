Nouveau Yamaha Tricity 125 : pratique, stylé et facile à utiliser !

Quand se déplacer devient un plaisir : pratique, stylé et facile à utiliser dans ses trajets quotidiens

Doté d’un nouveau moteur EURO5 Blue Core de 125 cm³, dynamique et économique, d’un châssis affiné offrant une sensation accrue de confort et de stabilité, la dernière version du populaire Tricity 125 est le choix évident pour les navetteurs urbains et les citadins à la recherche d’un scooter pratique et facile à utiliser. Depuis son lancement en 2014, le style et la qualité de ce scooter urbain à trois roues ont su séduire les individus en quête de plus d’indépendance. Nombre d’entre-eux apprécient la combinaison unique de ses dimensions compactes, de son faible poids et de la confiance supplémentaire qu’apporte une troisième roue.

En 2022, le Yamaha Tricity 125 confirme son statut de modèle unique, étant le seul trois roues dans la catégorie des 125 cm³. Accessible avec un permis B, ce scooter compact et agile constitue une solution attractive pour tous ceux en quête d’une mobilité urbaine pratique et abordable.

Équipé d’instruments connectés qui permettent de consulter les notifications de son smartphone et des médias sociaux, le Tricity 125 combine la mobilité et l’agilité d’un scooter classique au confort et aux qualités dynamiques rassurantes d’une configuration à trois roues.

Nouveau moteur Blue Core EURO5

En 2022, le nouveau Tricity 125 est équipé du tout dernier moteur EURO5, conçu et fabriqué selon la technologie Blue Core de Yamaha, qui minimise les émissions tout en assurant des performances optimales. Intégrant un piston forgé robuste et une culasse de conception nouvelle, ainsi que des soupapes d’admission plus grandes et un taux de compression accru, le nouveau moteur du Tricity 125 tire avantage de la technologie de commande de distribution variable (VVA) de Yamaha qui garantit de franches accélérations, des performances dynamiques et une consommation de carburant réduite.

Nouvelle unité de commande d’alterno-démarreur intelligent

Le nouveau Tricity 125 est équipé d’une unité de commande d’alterno-démarreur (SGCU) 32 bits qui intègre entièrement les fonctions électriques et électroniques du nouveau moteur, notamment l’alimentation en carburant, la production d’énergie et le système « Start & Stop », plus respectueux de l’environnement. Cette SGCU commande également le nouveau démarreur intelligent, qui combine les fonctions du générateur et du démarreur séparés du modèle précédent en une seule unité compacte. Ce nouveau démarreur intelligent fait tourner directement le vilebrequin, éliminant ainsi le bruit d’engrenages du système précédent et assurant ainsi des démarrages et des redémarrages extrêmement silencieux.

Nouveau système « Stop & Start » silencieux et intelligent

Le système de démarrage du moteur, plus silencieux et plus efficace, est une caractéristique particulièrement importante qui complète le nouveau système « Stop & Start » du Tricity 125 et rend ce scooter urbain moins intrusif et plus agréable à conduire dans la circulation urbaine. Le système « Stop & Start » est conçu pour couper le moteur quand le Tricity 125 est à l’arrêt devant un feu de signalisation. Il suffit ensuite de tourner la poignée de gaz pour que la machine redémarre automatiquement. Pour une efficacité optimale, la SGCU contrôle en permanence les conditions de conduite et empêche les arrêts et les démarrages intempestifs, notamment dans les embouteillages où la machine pourrait s’arrêter et redémarrer à des intervalles de quelques secondes.

Conception stable à trois roues avec deux roues avant inclinables

Ce qui rend le Tricity 125 unique dans la catégorie des 125 cm³, c’est sa configuration à trois roues avec deux roues avant inclinables qui offrent une sensation de meilleure stabilité, tant en ligne droite que dans les virages. Les niveaux élevés de grip assurés par les deux pneus avant, associé à la confiance des trois roues, garantissent une expérience de conduite unique, qui font du Tricity 125 le choix idéal pour les pilotes novices et ceux qui envisagent de passer de deux à trois roues.

Système de direction LMW Ackermann optimisé

Bénéficiant de la même conception à biellettes que celle du fameux modèle NIKEN et du Tricity 300, le système de direction LMW Ackermann exclusif Yamaha du tout nouveau Tricity 125 a été optimisé en 2022. Il possède une nouvelle configuration avec un axe d’appui légèrement décalé par rapport à l’axe de direction. Cette nouvelle conception garantit que les roues avant gauche et droite décrivent toujours un arc concentrique, même en cas de forte inclinaison, ce qui donne une sensation plus naturelle et intuitive et permet aux pilotes de maintenir facilement la trajectoire choisie.

Les deux roues avant du Tricity 125 et la conception optimisée de la tringlerie du train avant favorisent un sentiment de confiance, surtout sur les surfaces mouillées ou accidentées. Cet aspect technique est particulièrement important pour les débutants titulaires d’un permis B qui passent d’une voiture ou des transports en commun au Tricity 125 et qui ont une expérience limitée de la conduite d’un scooter.

Nouveau cadre pour un excellent confort de conduite et une sensation de stabilité

Le Tricity 125 est équipé d’un nouveau cadre qui présente de nombreuses améliorations, dont un empattement plus long de 60 mm et de nouveaux supports de moteur, qui participent à un meilleur équilibre global et une amélioration du confort de conduite. Tout en présentant la même configuration de base que le modèle précédent, la version 2022 bénéficie de niveaux accrus de rigidité longitudinale et en torsion, ainsi que d’un niveau de flexion ajusté qui contribue à la maniabilité naturelle du scooter. Associé aux caractéristiques de direction revisitées du tout dernier système LMW Ackermann, le nouveau cadre offre un excellent agrément de conduite et un confort élevé, même sur des surfaces irrégulières ou pavées.

Suspension arrière à double amortisseur améliorée

Pour d’excellentes propriétés d’absorption des chocs, le système de suspension arrière à double amortisseur a été perfectionné en accord au nouveau design du cadre. La longueur totale de chaque amortisseur arrière est augmentée pour offrir 90 mm de translation à cette suspension pour un excellent confort au pilote et à son passager. Le tarage du ressort et la force d’amortissement ont également été accrus, ce qui se traduit par un fonctionnement constant de la suspension arrière, même avec un passager et sur des voies urbaines de mauvaise qualité.

Système de freinage intégral (UBS) optimisé

Pour un arrêt sûr et contrôlé, le Tricity 125 est équipé d’un système de freinage intégral (UBS) qui répartit automatiquement la force de freinage entre les roues avant et la roue arrière quand le frein arrière est actionné. Sur le Tricity 125 2022, la répartition de la force de freinage entre les freins avant et arrière a été optimisée pour garantir une puissance de freinage homogène et régulière.

Nouveau tableau de bord LCD avec connectivité pour smartphone

Les pilotes de Tricity 125 peuvent rester connectés quand ils sont en déplacement en téléchargeant l’application gratuite MyRide de Yamaha sur leur smartphone et en l’associant au scooter en entrant le numéro de VIN. Une fois connecté, le pilote peut voir en temps réel sur le nouveau tableau de bord LCD les notifications d’appels entrants, de médias sociaux, d’e-mails et de SMS de son smartphone, et garder ainsi le contact. Les propriétaires de Tricity 125 peuvent aussi utiliser l’application MyRide pour consulter tout un éventail de données comme la consommation de carburant. Chacun peut également comparer ses données de conduite avec d’autres utilisateurs de Yamaha MyRide, partager leurs expériences de roulage et exporter des informations sur les trajets, voir des photos, comparer des itinéraires et découvrir de nouveaux lieux.

Les nouveaux instruments connectés sont développés à partir du design utilisé sur le Tricity 300 et présentent une série d’informations faciles à lire sur le fonctionnement de la machine, ainsi que les notifications du smartphone déjà mentionnées. Le nouveau design souligne le partage de technologie dans la gamme Tricity et renforce le sentiment haut de gamme de ce modèle urbain unique en son genre, accessible aux possesseurs d’un permis B.

Contacteur électronique avec « Smart Key »

Pour plus de facilité, le Tricity 125 peut être utilisé sans clé lorsque le pilote porte la clé intelligente sur lui, dans une poche, un portefeuille ou un sac. La machine détecte la présence de la clé intelligente et permet au pilote de démarrer et arrêter la machine, de lancer le moteur, de débloquer le guidon et d’ouvrir la selle. Cette petite fonctionnalité utile contribue à rendre l’utilisation plus agréable.

Repose-pieds plus larges / repose-pieds améliorés pour les passagers / faisceau de phare plus large

Le confort du pilote et du passager est une priorité absolue sur le Tricity 125. Le modèle 2022 dispose de repose-pieds plus larges conférant un espace accru à l’avant, ce qui permet au pilote d’adopter la position de conduite la plus décontractée. Les nouveaux repose-pieds pour le passager, plus faciles à déplier, constituent une autre amélioration. En outre, pour un éclairage de nuit optimal, le réflecteur du phare a été perfectionné pour assurer une plus grande diffusion de la lumière en feux de croisement et de route.

Améliorations du style et nouveaux coloris

Avec son style sportif et contemporain qui souligne son caractère moderne, sa légèreté et son agilité, le Tricity 125 est l’un des modèles les plus distinctifs de la catégorie des scooters 125 cm³. Des modifications subtiles de la carrosserie autour des repose-pieds, du contacteur d’allumage principal, ainsi qu’un garde-boue arrière redessiné garantissent un parfait mariage entre les différentes modifications techniques et le nouveau châssis. La silhouette du Tricity 125 renforce le sentiment de performance et de stabilité de l’avant de la machine et transmet la sensation d’accessibilité et de facilité d’utilisation de ce scooter urbain à ses propriétaires potentiels. Le modèle Tricity 125 sera disponible dans deux nouveaux coloris : Petrol Blue et Sand Grey, en plus du Matt Grey.

Principales caractéristiques du Tricity 125



Nouveau moteur Blue Core quatre-temps de 125 cm³ à refroidissement liquide conforme à la norme EURO5

Puissance maxi : 9,0 kW à 8 000 tr/min

Commande de distribution variable (VVA)

Modèle à trois roues avec direction LMW Ackermann optimisée

Nouveau châssis pour un confort de conduite accru et une meilleure sensation de stabilité

Technologie « Start & Stop »

Nouvelle suspension arrière à double amortisseur pour une conduite de haute qualité

Freins à disque avant de 220 mm et arrière de 230 mm avec système de freinage intégral (UBS) optimisé

Nouveau tableau de bord LCD avec connectivité pour smartphone via l’application MyRide

Nouvelle commande sans clé Smart Key

Repose-pieds plus larges pour un accès facile et un meilleure confort de conduite

Phare à LED avec faisceau plus large

Espaces de rangement sous la selle et à l’avant

Prise 12V dans le vide-poches

Deux nouveaux coloris

Un simple permis B* suffit pour le conduire

*Des limitations et restrictions peuvent s’appliquer en fonction des lois et des législations en vigueur. En outre, Yamaha recommande vivement à tous de suivre une formation avant de conduire un véhicule à deux ou trois roues.

Accessoires d’origine et vêtements Yamaha

Yamaha a développé une gamme d’accessoires d’origine qui permettent au propriétaire des modèles Tricity 125 de personnaliser facilement son scooter urbain à trois roues et de personnaliser sa propre machine selon son style de vie et à son utilisation. La large gamme d’accessoires comprend notamment des bagages, des écrans, des tabliers et d’autres articles qui peuvent être achetés individuellement. Yamaha a également mis au point des packs Urban et Sport qui facilitent le choix des bons accessoires.

En choisissant uniquement les accessoires d’origine, le client est certain qu’il a été conçu et fabriqué avec les mêmes exigences de qualité que sa machine. Yamaha propose également une sélection complète d’équipements et de vêtements adaptés5, y compris des blousons et des gants homologués CE, ainsi qu’un choix de T-shirts, sweats à capuche, casquettes et bien plus encore pour hommes, femmes et enfants.

Application MyGarage

L’application MyGarage de Yamaha est un moyen rapide et facile pour les clients de créer depuis chez eux, à l’aide d’un smartphone ou d’un ordinateur, un Tricity 125 virtuel agrémenté d’accessoires d’origine. L’application gratuite permet aux utilisateurs d’ajouter et de retirer des accessoires pour créer leur scooter urbain à trois roues idéal, et le résultat final peut être visualisé en 3D sous tous les angles. MyGarage élimine les incertitudes quant au choix des accessoires à installer. Votre sélection finale peut être envoyée par e-mail au concessionnaire Yamaha de votre choix qui installera les accessoires d’origine sélectionnés sur le nouveau Tricity 125. Pour plus d’informations sur les accessoires d’origine et vêtements Yamaha ou MyGarage, consultez le site www.yamaha-motor.fr

MyRide

L’application gratuite MyRide de Yamaha offre aux pilotes de Tricity 125 la possibilité de profiter davantage de chaque trajet et de recueillir plus d’informations. Disponible pour les appareils iOS et Android, elle suit et stocke les itinéraires et permet aux utilisateurs de créer leur propre récit et d’ajouter des photos pour être éventuellement partagés sur les réseaux sociaux. MyRide permet également de consulter toutes les statistiques de voyage, dont la distance totale, le dénivelé, la vitesse de pointe, la vitesse moyenne, l’accélération et l’angle d’inclinaison, et de les comparer avec les données d’autres pilotes.

Prix et disponibilité

Le Tricity 125 sera disponible à partir de fin juillet 2022 au tarif public de 4 699 € TTC CEM. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre concessionnaire Yamaha.