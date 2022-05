I-CAD lance un appel à projets à destination des associations de protection animale à l’occasion de la 4ème édition de la Semaine Nationale d’Identification des chiens et des chats

Sous délégation du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, I-CAD, qui gère le fichier national d’identification des carnivores domestiques, organise la 4ème édition de la Semaine Nationale de l’Identification en France. Cette année, cet événement de sensibilisation se déroulera du 6 au 12 juin.

I-CAD organise la semaine nationale d’identification avec le soutien des actionnaires – le SNVEL (l’organisation professionnelle représentative des vétérinaires d’exercice libéral) et la SCC (la Société Centrale Canine). Cet évènement a pour objectif de fédérer les français et les professionnels de la filière « Animaux Domestiques » autour des enjeux de l’identification des chiens et des chats en amont de la période estivale qui connait chaque année un pic du nombre d’abandons.

Depuis 4 ans, ce rendez-vous permet de :

Sensibiliser le grand public grâce à des actions pédagogiques et de promotion des acteurs de la filière ;

Mobiliser les municipalités concernées par la gestion et la place de l’animal en ville ;

Mettre en lumière des paroles d’experts et de professionnels concernés par la traçabilité d’un animal.

I-CAD déploie une communication omnicanale de portée nationale à partir du mois d’avril avec cette semaine nationale de l’identification des chiens et des chats. A travers ce nouveau dispositif, I-CAD souhaite s’adresser et fédérer les français concernés par la possession d’un chien et d’un chat (propriétaires d’animaux, professionnels de la filière « Animaux domestiques », associations, municipalités).

Alors que plus d’un chat sur 2 n’est pas encore identifié en France, l’enjeu est crucial pour faire de l’identification des chiens et des chats un réflexe pour tout possesseur.

En 2022, I-CAD soutient les associations avec un appel à projets

Afin de promouvoir les projets en faveur des chiens et des chats, I-CAD lance pour la première fois un grand appel à projets d’intérêt général. Tout organisme d’intérêt général à but non lucratif en capacité de produire des reçus fiscaux peut présenter un projet, une idée innovante ou un concept pédagogique en faveur du bien-être animal. L’objectif est de donner les moyens à 3 associations de concrétiser leur initiative en bénéficiant d’un soutien financier de 5000€.

I-CAD joue un rôle pédagogique sur l’information des démarches liées à l’identification tout au long de la vie d’un animal permettant de comprendre son obligation mais également ses enjeux et ses bénéfices. Ses actions informent de manière pratique des usages et des obligations tout en contribuant à la prise de conscience de la possession responsable d’un animal et de la protection animale.

À propos de I-CAD

I-CAD est en charge de la gestion du Fichier National d’Identification des carnivores domestiques (chats, chiens et furets) sous la délégation du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.

Le Fichier National I-CAD est la plus grosse base de données, tant française qu’européenne, dédiée aux animaux carnivores domestiques. Gratuit et sécurisé, ce fichier est consulté et actualisé quotidiennement par l’ensemble des acteurs de la filière concernés par la traçabilité d’un animal domestique en France (vétérinaires, éleveurs, tatoueurs, mairies, polices, gendarmeries, associations et autres ayants droits, etc.).