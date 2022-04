Le nouvel Amarok de Volkswagen Véhicules Utilitaires : un pick-up aussi à l’aise hors des sentiers battus que sur les routes bitumées

Volkswagen Véhicules Utilitaires dévoilera une génération entièrement nouvelle de l’Amarok en 2022, un pick-up aussi à l’aise en tout-terrain que sur l’asphalte. Conçu et développé en Allemagne et en Australie, produit en Afrique du Sud, le nouvel Amarok se positionne au sommet du segment B des pick-up grâce à des qualités hors pair dans sa catégorie, la richesse de ses équipements, sa dotation étendue en systèmes d’assistance à la conduite et sa gamme de motorisation enrichie. Les premiers modèles camouflés du nouvel Amarok sillonnent déjà les routes et les chemins en Europe.

Le pick-up polyvalent de la marque arbore un design qui reprend les codes stylistiques de l’Amarok, tout en redéfinissant certains critères esthétiques. Les lignes extérieures puissantes et charismatiques sont en adéquation avec son intérieur de qualité. Le camouflage peine à masquer les nouvelles dimensions de la voiture : le nouveau modèle s’allonge de 100 mm par rapport à son prédécesseur, pour une longueur de 5 350 mm. L’empattement de 3 270 mm s’accroît de 175 mm, ce qui se traduit par un plus grand espace dans la double cabine. La charge utile maximum augmente également à 1,2 tonne, et le poids remorquable maximum de 3,5 tonnes est désormais disponible sur toutes les variantes de motorisation/transmission. Comme l’empattement du nouvel Amarok augmente plus que sa longueur totale, les porte-à-faux arrière et avant diminuent, ce qui a une incidence positive sur l’angle d’attaque et le comportement de la voiture en conduite tout-terrain. La profondeur de gué nettement étendue de la voiture contribue également à améliorer les qualités de conduite en tout-terrain du nouvel Amarok.

Selon le moteur/la boîte de vitesse et en fonction du marché, la voiture sera disponible en version essence et en version diesel (jusqu’à quatre variantes diesel) avec des blocs quatre à six cylindres et une cylindrée de 2,0 à 3,0 litres. La voiture sera proposée au choix en version à propulsion, en version à transmission intégrale permanente ou à transmission intégrale activable. Une vaste palette de modes de conduite préconfigurés assure une assistance au conducteur dans toutes les circonstances. La sécurité est renforcée par le surcroît de systèmes d’assistance à la conduite, dont plus de 20 font leur apparition pour la première fois à bord de l’Amarok.

Un design au caractère affirmé

Même camouflé, le pick-up dévoile ses lignes puissantes et son caractère affirmé. « Le design archétypal de l’Amarok a été entièrement repensé. Ses lignes sont désormais nettement plus expressives et son caractère plus affirmé que jamais », a déclaré Albert Kirzinger, chef designer de la gamme des véhicules utilitaires Volkswagen.

L’avant de la voiture dégage une impression charismatique. Le capot moteur aux lignes acérées reprend les codes stylistiques de la marque. Les feux avant effilés, harmonieusement intégrés dans le prolongement des traverses de la calandre, sont fournis de série sur toutes les versions avec leur éclairage à LED. Les projecteurs matriciels à LED IQ.Light, proposés en option, mettent en valeur le caractère high-tech de l’Amarok. En dessous de la grille de radiateur, les garnitures de la calandre en version personnalisée sont subdivisées sur le plan horizontal ou adoptent une forme en X sur les modèles les plus équipés. Le monogramme embossé « Amarok » orne l’avant de la voiture.

Par ailleurs, la silhouette de la voiture se distingue par ses passages de roues en demi-cercle, comme sur la version précédente. Contrairement à la plupart des pick-up, le haut des passages de roues forme quasiment une ligne droite, et non pas une ligne circulaire, ce qui constitue une caractéristique stylistique spécifique à l’Amarok. Les ailes dégagent une impression de puissance, accentuée par les jantes 21 pouces en alliage et les pneumatiques tout-terrain (disponibles pour la première fois de série).

Le nouveau pick-up de Volkswagen Véhicules Utilitaires se distingue également par son caractère affirmé à l’arrière. Le large hayon est enserré par les feux arrière à LED, fournis de série, et le monogramme embossé « Amarok » s’étire pratiquement sur toute la largeur du hayon. Comme sur la version précédente, le plateau du nouvel Amarok offre une largeur suffisante pour transporter une europalette en position transversale, fixée avec des œillets d’arrimage.

Un habitacle pour un usage professionnel et pour les longs trajets

Avec ses organes de commande intuitifs, son cockpit digital et son écran d’infodivertissement dans le style tablette, l’habitacle de l’Amarok se caractérise par sa fonctionnalité ainsi que la qualité de ses équipements et de sa finition. Le raffinement des détails stylistiques souligne le caractère premium du pick-up. Le système audio exclusif, l’habillage dans un style cuir du tableau de bord et des panneaux de porte avec coutures décoratives, proposés en option, ajoutent à l’élégance et au confort de l’habitacle. La qualité de l’assise contribue au positionnement premium de la voiture. Le confort des passagers est à la hauteur des critères habituels de Volkswagen : conducteur et passager à l’avant bénéficient chacun d’un large siège confortable, pouvant être doté d’un système de réglage électrique à 10 positions, proposé en option. À l’arrière, l’espace est suffisamment généreux pour accueillir trois adultes.

Trois variantes d’équipements sont proposées sur le nouvel Amarok : le pack « Amarok » en entrée de gamme, complété par les packs « Life » et « Style ». Les fleurons de la gamme des utilitaires Volkswagen seront proposés sous l’appellation « PanAmericana » (caractère Conduite tout-terrain) et « Aventura » (caractère Conduite sur route).

Sur la voie du succès

À ce jour, le Volkswagen Amarok s’est vendu à plus de 830 000 exemplaires en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud et en Océanie. Le pick-up premium présente de nombreux atouts auprès du public : une motorisation à toute épreuve, une charge utile élevée, un usage fonctionnel et un caractère authentiquement tout-terrain. La nouvelle génération du pick-up Volkswagen mise sur ses atouts pour poursuivre sur la voie du succès. Le nouvel Amarok sera lancé sur les premiers pays de commercialisation à la fin de 2022 en version double cabine et quatre portes (DoubleCab), et sur certains marchés en version deux portes à simple cabine (SingleCab).