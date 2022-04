Ressentir l’aube de l’Impressionnisme du Havre à Paris, à l’occasion des 150 ans d’Impression, soleil levant de Claude Monet

En 2022, à l’occasion de l’anniversaire d’Impression, soleil levant, la Destination Impressionnisme propose aux visiteurs en quête de ressourcement de ressentir l’aube de l’Impressionnisme en suivant pas à pas les lieux qui ont formé la palette du jeune Claude Monet.



Il y a 150 ans, en novembre 1872, Monet peint l’éveil du port du Havre au petit matin, lorsque le soleil émerge de la brume. Par des touches suggestives, en quelques heures, Monet restitue l’atmosphère lumineuse du port industriel aux aurores. Les silhouettes des bateaux, le clapotis de la mer, les reflets du soleil qui irradient l’air et l’eau… Avec Impression, soleil levant, Monet réussit en un chef-d’oeuvre à figer sur la toile toutes ces sensations fugitives et à changer le cours de l’histoire de l’art. Son emblématique tableau donne ainsi son nom à l’Impressionnisme et ouvre la voie au mouvement artistique sans doute le plus populaire au monde.



Ce tableau, conservé au Musée Marmottan Monet à Paris*, est aussi emblématique de deux régions, la Normandie et l’Ile-de-France, qui ont vu naître puis s’épanouir l’Impressionnisme. C’est au coeur des quartiers vibrants de modernité de Paris, le long des bords de Seine ou sur les côtes normandes que les peintures impressionnistes ont vu le jour. Aujourd’hui, cette destination offre une expérience impressionniste exclusive : contempler les chefs-d’oeuvre des peintres réunis dans des musées prestigieux, entrer dans l’intimité des Impressionnistes en visitant leur maison, leur jardin ou atelier et vivre les émotions qui les ont inspirés dans des paysages à couper le souffle.



Instants de bonheur dans des paysages évocateurs, balades à vélo sur le chemin des artistes, découverte de nouveaux lieux de visite impressionnistes, exposition-événement au musée Marmottan Monet, nuits Normandie Impressionniste… De Paris au Havre, de Honfleur à Trouville, de Chatou à Vétheuil, c’est ainsi toute une destination qui célèbre, 150 ans après, l’émergence de cette effervescence artistique.

*Actuellement à l’étranger, le tableau sera de retour dans les collections du musée début juillet 2022