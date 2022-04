On pique-nique chez le Vigneron Indépendant !

C’est un rendez-vous important dans le Centre Val de Loire, le pique-nique du Vigneron Indépendant ! Depuis 12 ans, il séduit le grand-public par son concept ; chacun apporte son pique-nique, le vigneron ouvre son domaine et offre le vin et l’animation. Réservez votre 4, 5 et 6 juin prochain pour ce moment sympathique et gourmand !

La crise sanitaire a chahuté les habitudes mais maintenant les choses rentrent dans l’ordre et l’habituel pique-nique des vignerons indépendants reprend sa date initiale, le week-end de la Pentecôte. Près de quarante vignerons du Centre Val de Loire préparent avec plaisir cet évènement. Un moment en toute simplicité où le vigneron ouvre son chai, présente son métier et échange sa passion.

Du lien humain

Le principe du pique-nique chez le vigneron est simple. Les visiteurs choisissent un domaine viticole du Centre Val de Loire parmi la liste des participants, ils apportent le pique-nique et le vigneron offre le vin. En dehors de l’idée de développer la consommation locale, cette rencontre touche aussi à l’être humain en tant qu’individu propre. Il semble important de créer un lien de confiance entre producteur et consommateur, de comprendre la fabrication, de découvrir un savoir-faire, de poser des questions et de découvrir des saveurs propres à chaque vigneron.

Un pique-nique spécifique

En effet chaque vigneron est unique et même s’il respecte le cadre de l’appellation, son vin a des spécificités et lui ressemble. Pour les pique-niques, c’est pareil, ils sont tous différents. Certains vignerons préparent un vaste barbecue aux sarments de vigne pour faire griller la viande et les brochettes. D’autres organisent de belles randonnées dans des vignes ou des animations pour les enfants. Parfois la musique est au rendez-vous avec des concerts ou show variés pour passer un moment agréable ou des jeux sont organisés pour les plus aventuriers. Le vigneron prévoit un programme qui lui ressemble. Et Le programme détaillé est consultable sur le lien vigneron-independant.com/pique-nique.



Ce rendez-vous est l’occasion de découvrir (ou redécouvrir) une des AOC de cette belle région ; Bourgueil, Cheverny, Cour Cheverny, Chinon, Coteaux du Giennois, Coteaux du Loir, Crémant de Loire, Jasnières, Menetou-Salon, Montlouis-sur-Loire, Orléans, Orléans-Cléry, Pouilly-Fumé, Touraine, Touraine Amboise, Touraine Chenonceaux, Touraine Mesland, Reuilly, Sancerre, St Nicolas de Bourgueil, Saint Pourçain et Vouvray… et de passer une superbe journée au grand air, de renouer avec la nature qui nous offre de belles saveurs !