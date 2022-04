Sully Immobilier réalise en co-promotion une résidence répondant aux objectifs de la RE2020, Réglementation Thermique 2020

Construite pour et avec l’environnement

Résidence éco-responsable, sa construction mise sur la diversité des modes constructifs et des matériaux. Bas-carbone, la résidence est ainsi réalisée à partir de matériaux bio-sourcés, tels que la brique pour la maçonnerie, et le bois pour les charpentes. Respectant la nouvelle réglementation environnementale RE2020, les logements seront équipés d’un plancher chauffant/rafraîchissant alimenté par un système de géothermie permettant, entre autres, de maîtriser la consommation d’énergie et d’assurer un confort optimal.

Energie renouvelable, locale et respectueuse de l’environnement, la géothermie associe performance énergétique et économique permettant aux habitants de la résidence de maîtriser leur consommation énergétique. En effet, par rapport à une chaudière au gaz, la géothermie permet une économie globale d’environ 100 000 € par an.

La résidence s’insère dans son environnement pavillonnaire, grâce notamment aux toitures à deux pans en tuiles ou traitées en terrasses végétalisées ; les logements disposent tous d’un espace extérieur, qu’il s’agisse de terrasse, balcon ou jardin privatif, avec des vues sur la nature et les massifs environnants.

Le mobilier extérieur se compose de clôtures naturelles, de bancs en bois, de ganivelles traditionnelles et des aménagements spécifiques, à l’instar d’un corridor écologique, des haies d’arbustes, des arbres et des nichoirs à oiseaux : tout ceci afin de préserver la faune et la flore des environs.

Un parking est localisé en sous-sol afin de préserver l’omniprésence de la nature au cœur du projet. Des garages à vélos complètent le programme. A l’extérieur, la circulation dans la résidence, située à proximité des transports en commun, se fait via des cheminements piétons qui serpentent entre les jardins favorisant ainsi une mobilité douce.

Echirolles, la campagne à proximité de la Grenoble

Aux portes de Grenoble, à seulement 10 minutes à pied du centre-ville d’Échirolles Vieux Village, « Le Domaine de la Frange Verte » se trouve à proximité des nombreux services de la ville, ainsi que des communes environnantes de Bresson et Eybens. Véritable ville à la campagne, l’opération profite pleinement de la présence du parc Robert Buisson et de la Frange Verte, ses nombreux espaces végétalisés et ses paysages insoupçonnés, avec des vues sur les montagnes préservées et le château de Pisançon, situé à deux pas à peine.

Fiche technique :

Adresse : rue Guy Moquet, 38130 Echirolles

Promoteur : Sully Immobilier

Architecte : Cabinet ASSA à Grenoble

Nombre de logements : 110 logements dont 24 locatifs sociaux

Nombre de stationnements : 137

Fiscalité : zone Pinel B1 et éligible au PTZ+

Labels/certifications : objectif RE2020

Prix (stationnement inclus) : à partir de 159 000 € TTC en TVA 20% (T2)

Démarrage prévisionnel travaux :

Tranche 1 : 3e trimestre 2022

Tranche 2 : 2e trimestre 2023

Tranche 3 : 1er trimestre 2025

Date de livraison prévisionnelle :

Tranche 1 : 2e trimestre 2024

Tranche 2 : 4e trimestre 2024

Tranche 3 : début 2026