La Compagnie des Transports Strasbourgeois transforme l’expérience mobile de ses usagers avec Lyra

Afin de proposer à ses clients une alternative à la carte de transport ou au billet classique, la Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS) a très tôt intégré le mobile dans sa stratégie. Face aux nouvelles attentes des usagers, la CTS a enrichi son application avec de nouveaux services dont le paiement est la clé de voûte. Pour ce faire, elle s’est appuyée sur l’expertise de Lyra, leader des paiements sécurisés en e-commerce et en magasin, et son SDK (Software Development Kit).

Aujourd’hui, les utilisateurs de l’application peuvent acheter et générer un QR code pour un départ immédiat, acheter des titres en avance, utiliser la fonction NFC pour valider leur titre, s’informer sur les itinéraires… À ce jour, c’est de loin la solution mobile la plus avancée du secteur.

Moderne, fluide, sans contact et disponible 24h/24 : une appli plébiscitée

Avec plus de 127 millions de voyageurs transportés chaque année, la CTS est l’un des plus importants réseaux de transport public en France. « En tant qu’opérateur de mobilité, nous nous devons de proposer à nos clients une solution efficace, moderne, fluide et disponible 24h/24 pour répondre à leurs besoins d’immédiateté et aux évolutions des modes de consommation… Et le succès rencontré par l’appli vient confirmer l’intérêt de nos usagers ! Chaque jour, ce sont plus de 2000 titres qui sont vendus grâce à la fonctionnalité « Départ immédiat », explique Vincent Weber, Chef de projet informatique chez CTS. « L’application nous a également permis de pallier les contraintes liées au COVID qui imposaient la suppression de la vente de titres à bord des bus, sans dégrader notre service client ».

Le paiement mobile, clé de voûte de l’appli CTS

Pour favoriser la réussite du projet, le choix de la solution de paiement s’est rapidement imposé comme un enjeu incontournable. En optant pour l’intégration du SDK de Lyra, la CTS a pu couvrir l’ensemble de ses besoins :

Un parcours fluide et sans redirection

L’enregistrement possible des coordonnées bancaires pour faciliter les achats ultérieurs

Les moyens de paiement attendus tels que Visa, CB, Mastercard, Google Pay

Un environnement sécurisé PCI DSS et optimisé pour le 3DS2

Une interface de gestion complète

De nouvelles fonctionnalités à venir

Pour continuer à enrichir son application, la CTS réfléchit à inclure de nouvelles fonctionnalités, soit déjà proposées par Lyra, soit bientôt disponibles :

Les virements instantanés en ligne

Le paiement par prélèvement SEPA avec signature de mandat en ligne

Le paiement récurrent par carte bancaire pour les abonnements

Le paiement par lien

Le moyen de paiement Apple Pay

« Nous sommes très fiers de contribuer au succès de cette application et d’accompagner la CTS, cet acteur majeur du transport public en France et précurseur dans les usages mobiles. Aujourd’hui, l’appli CTS est un exemple de réussite en matière d’expérience client, conforté par des milliers d’usagers qui participent aux différents tests de version. Nous nous engageons sur la durée aux côtés de la CTS pour lui permettre de rester à la pointe de l’innovation en matière de paiement », conclut Anton Bielakoff, Directeur Général du groupe Lyra.

À propos de la Compagnie des Transports Strasbourgeois :

La Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS), Société Publique Locale, est l’opérateur de mobilité de l’agglomération strasbourgeoise. Elle produit chaque année plus de 18 millions de km d’offre de transport urbain à l’aide de 217 bus, dont 12 bus à haut niveau de service et 104 tramways. Plus de 1500 personnes, dont près de 1 000 Conducteurs-Receveurs, sont répartis sur 3 Unités de Production situées à Strasbourg. La CTS transporte plus de 127 millions de voyageurs par an, ce qui en fait l’un des plus importants réseaux de transport public en France et le premier réseau de tramway par sa taille, sa complexité et sa performance.

Plus d’informations sur www.cts-strasbourg.eu

À propos du groupe Lyra :

Fondée en 2001 par Alain Lacour, Lyra sécurise les paiements en e-commerce et proximité et développe des services à valeur ajoutée pour gérer au quotidien les transactions et les équipements. Basée à Toulouse, Lyra est présent à l’international dans 11 pays (Allemagne, Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Equateur, Espagne, Inde, Mexique, Pérou et Uruguay). Le groupe compte plus de 400 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 66M€ en 2021.

Le groupe Lyra en quelques chiffres :

+ de 20 milliards de paiements sécurisés et transmis en 2021 dans le monde

+ de 250 000 sites e-commerce dont 50 000 en France

+ de 4 000 000 de terminaux de paiement dans le monde

Ses services sont certifiés PCI DSS, PCI 3DS, Visa, MasterCard et agréés par le GIE Cartes Bancaires.

